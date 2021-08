濟豐包裝公佈2021年中期業績

香港, 2021年8月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的瓦楞紙包裝供應商國際濟豐包裝集團(「濟豐包裝」或「集團」;股份代號:1820)公佈其截至2021年6月30日止六個月(「回顧期內」)未經審核之中期業績。



回顧期內,瓦楞紙包裝行業普遍受到原材料價格持續上漲的影響,儘管集團錄得營業收入較同期相比增加約26.5%至人民幣1,116.7百萬元(2020年同期:約人民幣882.8百萬元),集團的淨利潤仍有所下降。毛利約人民幣178.1百萬元,同比增加約5.7%。綜合毛利率約15.9%。董事會宣派中期股息每股0.08港元(2020年同期:無)。



新廠房建設

於2020年度,集團於山東建立新工廠(「山東廠房」),年產量約為78百萬平方米的瓦楞紙板及瓦楞紙包裝產品。其於2021年6月30日的使用率約為70%,預期使用率可望於全球COVID-19疫情退卻時有所提升。



佛山市新工廠(「佛山廠房」)方面,於2021年6月30日仍在建設之中,鑑於已處於最後建設階段,預期將於2021年9月竣工,並將於2021年第四季度開始生產。預計該項目投產後能進一步加強集團在華南地區的市場份額及發揮其協同效應。



濟豐包裝主席鄭顯俊先生表示:「2021上半年,集團繼續面對全球經濟低迷及COVID-19疫情及原材料上漲等不利因素,考慮到集團整體形勢,我們將繼續密切監察市場狀況並採取適當措施應對不斷變化的市場需求,並專注於通過建設新工廠以擴大工廠網絡及提高市場份額,進一步鞏固集團於中國瓦楞紙包裝行業的市場地位。」



業務回顧

回顧期內,瓦楞紙包裝產品及瓦楞紙板銷售營業收入均錄得增長。銷售瓦楞紙包裝產品所得營業收入約為人民幣1012.7百萬元,較同期增加約26%,約佔集團回顧期內之營業收入總額的90.7%。銷售瓦楞紙板所得營業收入約為人民幣104.0百萬元,較同期增加約31.9%,約佔集團回顧期內之營業收入總額的9.3%。



瓦楞紙包裝產品及瓦楞紙板銷售業績提升主要得益於現有廠房及新廠房貢獻的銷量增加,以及平均單價上漲。



未來發展

未來,集團將繼續專注於通過在中國建設新工廠以擴大工廠網絡,加強地域覆蓋及市場滲透率,進一步鞏固集團在中國瓦楞紙包裝行業的市場地位。



除山東廠房及佛山廠房外,董事會於回顧期內已決定在安徽省滁州市建立另一所新工廠(「滁州廠房」),廠房估計每年能生產75百萬平方米的瓦楞紙板及瓦楞紙包裝產品。董事認為,滁州廠房投入使用後,將繼續擴張華東工廠版圖,使集團能以最短的生產交貨時間迅速回應客戶的要求及需求,而此對集團維持在瓦楞紙包裝行業的競爭力尤為重要。



同時,作為中國第一家實現碳中和的製造業集團,集團正積極於工廠推行光伏發電,大力推動低碳排放運營,首階段已先於浙江工廠及吳江工廠推行,節省電費之餘並為環保出一分力,共同推動行業綠色、高品質的發展。



此外,集團還將繼續透過升級生產設備以及為現有工廠採購新機器及設備,簡化並提升其生產流程的自動化水平,用以改善生產效率,提高營業收入及盈利能力,為股東創造更大的價值。



關於國際濟豐包裝集團(股份代號︰1820)

始創於1994年, 國際濟豐包裝集團主要於中國從事製造及銷售瓦楞紙包裝產品及瓦楞紙板。集團於中國長江三角洲地區及渤海地區均位列第二大瓦楞紙包裝產品製造商,以及於中國的瓦楞紙包裝產品製造商中排名第七*。濟豐包裝在華北、東北、華東及華南地區運作十四間工廠(包括在建中的佛山工廠及計劃中的滁州工廠)。基於與主要客戶的穩定長期關係,集團發展了多元化的客戶群,而大部分客戶均為其各自行業中居領導地位的經營商。



*根據弗若斯特沙利文,就2017年營業收入而言













話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network