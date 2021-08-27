Thursday, 26 August 2021, 21:27 HKT/SGT Share: 福布斯通過與特殊目的併購公司Magnum Opus業務合併於紐交所上市 -- 本次合併將允許福布斯Forbes進一步發揮其品牌優勢，同時為其提供額外資源進一步拓展其1.5億名讀者平台，以尋求更多增長機會，深度挖掘福布斯Forbes全球品牌價值和潛力

-- 合併後的上市公司將繼續由目前福布斯Forbes的管理團隊領導，並將保留福布斯Forbes名稱。交易完成後，福布斯Forbes將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「FRBS」

香港, 2021年8月26日 - (亞太商訊) - 福布斯全球媒體控股集團（Forbes Global Media Holdings Inc.，「福布斯 Forbes」）是一個標誌性的媒體品牌，匯集全球最具影響力及推動變革的領導者。Magnum Opus Acquisition Limited（紐交所代碼：OPA，「Magnum Opus」）為一家特殊目的購併公司（Special Purpose Acquisition Company，簡稱「SPAC」），專注於全球消費、科技和媒體領域。兩家公司今天宣佈，雙方達成最終的合併協議，合併交易預計2021年第四季度完成。是次合併上市將進一步深化福布斯Forbes的品牌優勢，使其能進一步利用旗下1.5億讀者群及數碼化轉型的力量，加入技術和數據的融合吸引更多長期讀者，為公司提供更高質量及穩定的收入來源。



福布斯Forbes現有的管理團隊由行業資深人士組成，他們在福布斯Forbes的數碼化轉型、以及最近創紀錄業績發揮了舉足輕重的作用。在交易完成後，他們將在首席執行官Mike Federle領導下，繼續管理合併後的福布斯Forbes。



福布斯Forbes品牌歷史超過104年，是全球最卓越的商務信息媒體品牌之一，更可說是「成功」的代名詞。福布斯Forbes品牌能夠觸動各年齡階層和高價值群體，無論是企業首席執行官、高級管理層、高收入人士、以及受高等教育的群體。福布斯Forbes的影響力和品牌彈性更是無與倫比，旗下擁有80多個標誌性品牌，包括福布斯Forbes 400富豪榜、「30 under 30」精英榜和「50 over 50」精英榜。



福布斯Forbes品牌目前通過其公信力強的媒體、標誌性活動、定制營銷計劃和45個授權商、涵蓋76個國家，在全球擁有超過1.5億名每月活躍用戶。通過其數碼平台，福布斯Forbes亦躋身全球互聯網訪問量最大的50家網站之列。



福布斯Forbes品牌的拓展彰顯了其可塑性和影響力，品牌延伸業務包括教育和科技等高價值領域，成功的例子包括與亞利桑那全球學院（University of Arizona Global Campus）合作的福布斯Forbes商業和科技學院（Forbes School of Business & Technology）和福布斯Forbes網購（電子商貿）。



福布斯Forbes旨在建立一個能涵蓋線上線下用戶交流的會員生態系統，是次合併上市將有助福布斯Forbes充分實現其品牌價值，利用其專有科技和分析工具，將讀者轉化為平台的長期用戶，並通過訂閱會員獲取優質內容和精心策劃的高針對性產品來吸引定期平台用戶。此交易有助進一步為公司提供足夠資源投資高價值垂直市場品牌延伸。



福布斯Forbes首席執行官Mike Federle表示：「憑藉福布斯Forbes標誌性的全球品牌影響力及號召力，我們一直以數據主導作為公司業務策略，並將福布斯Forbes打造成為一個平台，供商家、企業家和消費者針對各項影響世界的動態趨勢，分享其意見及進行討論。隨著逐步邁向成為一家上市公司，福布斯Forbes將能利用資本市場提供的龐大資源加快業務增長，繼續落實差異化內容和平台戰略，以充分發揮我們標誌性品牌的巨大潛力。」



Magnum Opus主席及首席執行官林皓圃表示：「這是一個關於擁有全球最大數據分析能力及讀者群的標誌性品牌的用戶轉變故事。福布斯Forbes平台的亮點在於其高質量、高影響力的新聞報道、產品和忠實的用戶群。我們很高興能與經驗豐富的管理團隊合作，共同落實及推動各項新業務計畫以加快公司業務增長，並為公司提供更多高質量收入來源。福布斯Forbes擁有龐大的覆蓋及觸及能力，公司亦成功通過數據內容管理，擴大其影響力和市場佔有率，為福布斯Forbes用戶提供他們最關注的信息內容。Magnum Opus一直支持企業利用數碼化打造更多量身定制的用戶體驗，並通過大數據分析，來創建與消費者的反饋循環和多個接觸點，福布斯Forbes的業務策略正正與Magnum Opus的投資策略完美契合。」



Mike Federle續指：「B.C. Forbes先生在1917年創立福布斯Forbes時，他有一句名言：企業的目的是創造幸福，而不是累積數百萬財富。這種觀點在今天同樣正確，在創造價值的同時，我們希望福布斯Forbes可以借助資本市場的力量，合力為大多數人創造最大的幸福，將快樂帶給更多人。我們深信，這次上市將給予福布斯Forbes資源蓬勃發展，並在未來100年繼續帶來正面的影響力。」



於2014年收購福布斯Forbes主要股權的本匯鯨媒體投資公司執行主席任德章表示：「自我們入股以後，看到福布斯Forbes管理團隊成功完成數碼化轉型，並帶來創紀錄的年度回報，實在是令人興奮！這亦證明優秀及經驗豐富的執行團隊、福布斯Forbes一貫值得信賴、具質量的新聞專業以及整個福布斯Forbes團隊的熱誠。 現在是時候進入福布斯Forbes故事下一個里程碑，作為一個重要投資者，我們很高興繼續參與其中，並與 Magnum Opus 的世界級機構和戰略投資者合作。」



關於此次交易，福布斯Forbes及Magnum Opus管理層將會進行網絡廣播介紹，詳情可到訪福布斯網站 www.forbes.com/ir 或 www.opusacquisition.com。



關於福布斯全球媒體控股集團

福布斯全球媒體控股集團（Forbes Global Media Holdings Inc.）是投資控股公司，透過其附屬公司，經營一家以「福布斯Forbes」為品牌，並專注於商業、投資、科技、創業、領導和生活方式的全球媒體公司。福布斯將品牌伸延至旅遊、教育、房地產和金融服務行業，並於各領域建立合作夥伴關係。



關於Magnum Opus Acquisition Limited

Magnum Opus是第一批創立在中國地區的特殊目的併購公司（Special Purpose Acquisition Company，簡稱「SPAC」）之一，併購標聚焦全球消費、科技和媒體領域。SPAC發起團隊平方資本成立於2020年，在上海和香港均設有辦公室。Magnum Opus的使命是通過巧妙結合IPO和私募股權交易的最佳特徵，為投資者創造價值，助力企業發展、攜手創始團隊進入二級市場。



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