日清食品成為「東京2020殘疾人奧運會中國香港代表團食品夥伴」

香港, 2021年8月26日 - (亞太商訊) - 日清食品有限公司(「日清食品」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」)宣布成為東京2020殘疾人奧運會 (「東京殘奧運」)中國香港代表團食品夥伴,凸顯其致力支持本地體育發展和培育本地運動員之決心。



香港硬地滾球代表謝德樺和何宛淇出發到東京前收到日清食品為香港運動員準備的打氣禮品包。

日清食品全力支持香港運動員,在東京2020奧運會(「東奧」)去年初尚未知道能否舉辦的情況下,仍落實贊助中國香港代表團。作為港隊的贊助商,品牌很高興見證著一眾香港精英運動員在東奧創下歷史性的佳績,為港勇奪一金、兩銀和三銅共六面奬牌,振奮人心。



今天,日清食品欣然宣布,不僅成為東京殘奧運中國香港代表團的食品夥伴,亦會繼續贊助港隊參與10月將於陝西省舉行的中華人民共和國第十一屆殘疾人運動會,以及12月的巴林2021亞洲青少年殘疾人運動會。



東京2020殘疾人奧運會將於8月24日至9月5日舉行,香港將派出24名運動員分別出戰八個運動項目,包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、馬術、游泳、乒乓球及輪椅劍擊。



日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示:「香港運動員自1972年至今已參與了12屆殘疾人奧運會,共取得126面獎牌,成績驕人。運動員的勇氣和毅力令人感動、鼓舞人心,尤其在2019冠状病毒病的陰霾下更顯得難能可貴。日清食品祝願運動員能突破極限、中國香港代表團在東京殘奧運再創佳績。我們也呼籲香港人與我們一起為每一位運動員打氣! 」



安藤清隆先生續說:「日清食品也藉此感謝東奧組委會的努力,在備受疫情影響的困難時期盡力舉行賽事,凝聚全球所有優秀運動員同場競賽,將奧運精神『宣揚友誼、團結和公平競爭』發揮得淋漓盡致。」



為貫徹日清食品創辦人安藤百福先生認為「飲食和運動是健康之兩大軸心」的理念,集團一直積極贊助本地體育活動和運動員,以推動香港的體育發展。集團相信需要更可持續的方案才能發揮香港在體育發展的潛力,因此,日清食品將繼續支持本地比賽和訓練,培養嶄露頭角及具潛質的運動員,亦會繼續贊助本地精英運動員參加海外的國際賽事。



附件說明:

高清圖片連結:https://bit.ly/3gkkB03



有關日清食品有限公司

日清食品有限公司(「集團」;股份編號:1475) 為一間在香港及中國知名的食品公司,旗下眾多品牌不僅知名度高,且廣受顧客喜愛,並為香港最大的即食麵公司。集團於1984年正式於香港設立營業據點。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」,以及多元化的家庭食品品牌組合,出品具標誌性和優質的即食麵、冷凍食品及其他食品。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國市場方面,集團以創新技術推出「ECO杯」概念,銷售活動主要集中在華東及華南的一線及二線城市。



日清食品被納入8項恒生指數,包括恒生綜合指數、恒生消費品製造及服務業指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國内地公司指數、恒生港股通非AH股公司指數及恒生小型股 (可投資) 指數。詳情請瀏覽 www.nissingroup.com.hk。



有關香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會

香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會(協會)前身為香港傷殘人士體育協會,於1972年由創會會長方心讓教授及一群熱心的復康工作者領導下組成,目的是有系統地組織、籌劃及推廣殘疾人士體育運動,使殘疾人士能體會運動的樂趣,促進身心健康。同時,協會擔任地區殘疾人奧委會的角色,培育及選派運動員代表香港參加殘疾人奧運會及各項國際體育聯會認可之賽事。



在2005年,協會應國際殘疾人奧委會要求易名為「香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會」,充分反映協會一直肩負地區殘疾人奧委會的職能。作為香港特區殘疾人奧委會,協會致力推動本地殘疾人運動發展,培育本地殘疾運動員提升競技水平,締造體育成就。

網站: https://www.hkparalympic.org/

香港代表團網頁: https://tokyo2020.hkparalympic.org/

Facebook: https://www.facebook.com/HKPCSAPD/





