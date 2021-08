Thursday, 26 August 2021, 12:36 HKT/SGT Share: 百融雲創中報出爐! 上半年營收7.91億元 三大核心業務加速擴張

香港, 2021年8月26日 - (亞太商訊) - 隨著國內消費市場緩步復蘇,金融業數字化轉型進入關鍵“換擋期”,金融SaaS龍頭百融雲創(6608)交出一份難能可貴的中報答卷。



2021年上半年,百融雲創實現總收入人民幣(下同)7.91億元,同比增長67%;毛利5.77億元,同比增長67%,毛利率達72.9%;營收的增長以及穩定健康的毛利率,為公司未來的市場拓展和產品持續迭代升級造就了堅實的基礎。



另外,因可贖回可轉換優先股的公允價值變動損失36.97億元,導致公司淨利潤為虧損36.39億元;可贖回可轉換優先股的公允價值變動並不反映公司實際經營業績,且不影響公司經營現金流。公司經營利潤為1.23億元,去年同期為虧損1,426萬元;調整後淨利潤0.99億元,同比增長2612%,經營利潤水平較去年同期顯著提升。



領先技術成就品質服務 科技產品助力數字化轉型



百融雲創是中國領先的獨立AI技術平台,作為最早進入AI技術賽道且擁有專注金融場景應用“基因”的企業,百融雲創成功獲得央行頒發的企業征信備案證書和通過公安部國家信息安全等級保護三級認證。公司依託雲原生SaaS平台提供的產品及服務可嵌入至金融機構從獲客、貸款發起、保險承保、存量客戶運營到貸後管理的業務流程,為金融機構更智能的決策提供支持。截至2021年6月30日,百融雲創累計為中國超過5100家金融機構提供服務,累計超2800家付費客戶對公司的產品及服務進行付費訂閱,其中超過90%的核心客戶持續訂閱服務,訂閱單價升至355萬元,增幅達25%。



三大核心業務加速擴張 精准營銷業務營收規模大增



報告期內,百融雲創資料分析服務能力持續提升。憑藉自主研發的AI技術,百融雲創為金融機構提供定制及針對特定行業的分析解決方案,得到了客戶的認可和持續訂閱服務,增長超過33%。



精准營銷服務業務再度取得佳績。今年上半年信貸市場結構性回暖,二季度該業務收入強勢增長,中報實現收入2.46億元,較去年年報大幅提升160%。



保險分銷業務穩步增長。百融雲創創建智能化客群關係管理平台,進行智能化CRM客群關係管理,使得保險經紀人的運營效率持續獲得提升。今年上半年,百融雲創的保險分銷業務收入為2.43億元,較去年年報時增長60%。



深受資本認可 未來長期價值可期



根據百融雲創一季度表現,摩根士丹利已把百融雲創股票納入研究範圍,給予“增持”評級。



摩根士丹利認為,目前市場低估了百融雲創業績增長前景,“先落地後擴張”的模式不斷滿足客戶需求,促成了強大的客戶基礎。其投資報告稱,預測百融雲創整體收入在2021年達到13.97億元,2023年將達到23.65億元。



中金公司於5月11日給予百融雲創“跑贏大市”評級,中金認為百融雲創的核心競爭優勢有助於創建可延展和可擴展的業務模型。中金預計,2021年預計營收規模達14.71億元,2023年營收規模進一步升至24.89億;調整後淨利潤將於2023年達到13%,至3.21億元,預計2020年至2023年調整後淨利潤複合年增長率達59%。



大和證券認為,作為一家獨立AI技術平台,百融雲創發揮著金融機構與消費者之間的“智慧路由”價值,連接起金融



服務供需兩端,擁有可拓展的SaaS式商業模式。



“十四五”規劃提出,推進金融業信息化核心技術安全可控,維護金融基礎設施安全。可以預見,隨著我國金融“新基建”全面提速,金融機構對科技服務的強勁需求及科技服務的增長潛力將越來越大。百融雲創將迎來新的機遇,龍頭地位進一步鞏固。同時,其自身的業務發展和能力都深受各路資本的認可,未來長期價值可期。





