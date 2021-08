江西應用科技學院獲省個體私營經濟協會黨組織表彰

香港, 2021年8月25日 - (亞太商訊) - 近日,江西省個體私營經濟協會公佈了《關於通報表彰全省個私協系統先進基層黨組織、優秀黨員和優秀黨務工作者的決定》。經江西應用科技學院黨委推薦和江西省個體私營經濟協會評審,學校董事長黃玉林、馬克思主義學院院長于冰雁、教育與體育學院院長羅明麗、就業指導與服務中心主任李家剛、保衛處處長宋春雷獲評“全省個私協系統優秀共產黨員”榮譽稱號;學校黨委宣傳部部長何文學、党綜辦科長王競雯獲評“全省個私協系統優秀黨務工作者”榮譽稱號;國際商務學院學生黨支部、軟體與區塊鏈學院學生黨支部獲評“全省個私協系統先進黨組織基層黨支部”榮譽稱號。



