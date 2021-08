Tuesday, 24 August 2021, 18:57 HKT/SGT Share:

來源 DaFa Properties Group Limited 大发地产宣佈2021年中期業績 合同銷售大幅上升約130% 維持綠檔經營

收益同比增長約51%;淨利潤同比增長約154%

香港, 2021年8月24日 - (亞太商訊) - 大发地产集团有限公司(「大发地产」或「本公司」,連同其子公司,統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」;股份代號:6111.HK)欣然宣佈本集團截至2021年6月30日止六個月(「報告期內」)未經審計中期業績。



大发地产2021年中期業績摘要

(截至2021年6月30日止六個月)

-- 合同銷售額為約人民幣258.1億元,同比大幅增長約130%;

-- 合同銷售面積為約159.0萬平方米,同比增長約99%;

-- 收益為約人民幣52.5億元,同比增長約51%;

-- 淨利潤為約人民幣4.4億元,同比增長約154%;

-- 總資產為約人民幣395.5億元,較2020年12月31日增長約13%;

-- 淨負債率為約56%;

-- 總現金短債比為約1.4倍;

-- 扣除預收款項後的資產負債比率為約69%;

-- 宣派截至 2021年 6月 30日止六個月的中期股息每股人民幣 0.048元。



報告期内,大发地产保持可持續增長,在合同銷售、土地儲備、財務指標、資本結構等多方面均表現優異,展現出集團提速增效的良好發展勢頭。面對新冠疫情,本集團繼續堅持「1+1+X」的戰略指引,積極部署產品和營銷端,帶動銷售取得優秀表現,逆勢實現營利雙增。大发地产合同銷售額主要來自公司一直深耕的長三角地區及成渝都市圈。報告期內,本集團錄得累計合同銷售金額約人民幣258.1億元,同比大幅增長約130%;合同銷售面積同比上升約99%至約159.0萬平方米,合同銷售均價為約人民幣16,229元/平方米,同比增長約16%。



深耕長三角 佈局國家黃金城市群

報告期內,大发地产堅持「1+1+X」的戰略指引,全面深耕長三角地區和成渝都市圈等國家黃金城市群,同時以戰略性拿地策略豐富土儲,項目遍佈温州、寧波、合肥、成都、常州及蕪湖等城市。目前本集團共有86個在建及已竣工項目,其中71個位於長三角地區。按貨值計算,一、二線城市佔比約80%,顯示集團土地儲備優質且具有潛力。大发地产以合理且具有吸引力的土地成本積極深耕佈局,保障本集團土地儲備的可持續發展,上半年新增7塊優質地塊,總建築面積約114.0萬平方米。



盈利表現優異 資產規模穩健

大发地产銷售業績穩健增長,進一步帶來盈利能力的提升。報告期內,大发地产收益為約人民幣52.5億元,同比增長約51%;毛利為約人民幣10.5億元,同比增長約51%;毛利率為約20.1%;淨利潤為約人民幣4.4億元,同比增長約154%。集團資產規模進一步提升,總資產較2020年12月31日增長約13%至約人民幣395.5億元。總權益較2020年12月31日增長約12%至約人民幣98.7億元。



財務水平穩健 堅持「綠檔經營」

在業績維持穩健增長的同時,大发地产密切監控各項財務指標,不斷努力管理其財務槓桿及優化資本結構,堅持「綠檔經營」。於2021年6月30日,本集團的淨負債率進一步下降至約56%;扣除預收款項後的資產負債比率為約69%;總現金短債比維持在約1.4倍的良好水平。



積極搭建多元化融資渠道

報告期內,大发地产積極拓寬多元化融資渠道,同時與多家銀行及金融機構保持良好關係。報告期內新增平安銀行和農業銀行綜合授信,為集團長期發展開拓充沛穩定的資金來源。於2021年8月23日,大发地产首獲境外商業銀行貸款,獲恒生銀行批出3,000萬美元定期貸款融資,充分顯示資本市場對集團的認可及信心。



大发地产董事會主席葛一暘先生表示:「展望下半年,『房住不炒』仍然是行業的主旋律,中央和地方密集出台調控政策以穩定市場預期,但在以人為核心的新型城鎮化持續推進下,目前房地產市場需求依然強勁。面對不斷升級的發展形勢,集團將繼續堅持『1+1+X』的戰略指引,積極部署產品、營銷和投資端,全面深耕長三角地區和成渝都市圈等國家黃金城市群;同時以戰略性拿地策略豐富土儲、積極拓展多元化的境內外融資渠道、不斷優化財務結構、降低融資成本及嚴格控制財務風險,堅持『綠檔經營』。2021年是大发地产成立25周年,本集團亦將在下半年迎來上市三周年,我們一直强化股東價值管理的理念,將股東價值貫穿投資、營運、預算和激勵全周期,致力提升本集團的綜合競爭力並保障集團健康穩定發展。」



關於大发地产集团有限公司

大发地产成立於1996年,總部位於上海,為深耕長三角地區及成渝都市圈的房地產開發商,專注於住宅物業開發及銷售。集團多年來積極踐行「為生活而創造」的品牌定位,秉承「誠信創新、追求卓越」的經營理念,通過開發打造精品樓盤項目,旨在為客戶提供優質物業及創造特定生活場景。於2021年6月30日,集團連同其合營企業及聯營公司共有86個在建及已竣工項目,其中71個位於長三角地區。作為「悦居生活服務商」,大发地产憑藉25年來豐富的行業經驗、卓越的產品品質及產品組合,已建立品牌美譽,未來將繼續以建設都市美好生活,提高人居品質為目標,致力引領城市居民生活品質。



詳情垂詢:



大发地产集团有限公司投資者關係部

Alice WANG

電話:(852)3976 8600

電郵:ir@dafaland.com



哲基傑訊

裴琳

電話:(852)3103 0118 / 9700 0178

電郵:dafa@citigatedewerogerson.com







