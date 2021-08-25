弘陽服務獲光銀國際給予「買入」評級



香港, 2021年8月24日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」，股份代號1971）獲光銀國際給予「買入」評級，目標價為6.00港元。



光銀國際認為，弘陽服務2021年上半年淨利潤同比增加60.4%至人民幣3,740萬元符合預期，主要原因包括：1）總在管面積增加；2）社區增值服務增長強勁。



截至今年6月底，集團總在管建築面積達3,436 萬平方米，同比按年增加83.5%。其中，來自第三方的在管建築面積佔比為60%，同比提高22.2個百分點。



按業務劃分，期內物業管理服務收入人民幣3.5 億元，同比增長55.2%，非業主增值服務收入人民幣8,480 萬元，同比增長22.9%、社區增值服務收入人民幣9,380萬元，同比大幅增長2.3倍。社區增值服務增長強勁，主要由於集團推動全方位多元服務，當中，公共區增值服務收入同比增長382%，美居服務收入同比增長538%，社區便民服務收入同比增長181%。



此外，集團整體毛利率提高2.6個百分點達28.9%，得益於毛利率較高的社區增值服務收入佔比增加，以及規模效益使物業管理服務毛利率略提高0.2個百分點。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2021年物業服務百強企業中排名第19位，另於同年12月獲富時羅素納入富時全球微型股指數。





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