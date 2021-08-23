百盛公佈集團截至二零二一年六月三十日止之中期業績



香港, 2021年8月23日 - (亞太商訊) - 中國領先的時尚生活概念連鎖零售商百盛商業集團有限公司（「百盛」或「公司」，聯同其附屬公司統稱為「本集團」；港交所股份代號：3368.HK），於今天公佈其截至二零二一年六月三十日止（「回顧期內」）之中期業績。



於回顧期內，隨著新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的引入及經濟復甦措施的實施，全球市場正在逐步復甦。特別是中國，隨著COVID-19疫情漸趨穩定，其經濟已大幅反彈。本集團錄得銷售所得款項總額 （「銷售所得款項總額」）人民幣6,253.7百萬元 （含增值稅），較二零二零年同期上升27.7%。銷售所得款項總額的上升主要歸因於同店銷售的上升。同店銷售（「同店銷售」）於回顧期內上升25.9%，乃由於COVID-19疫情的影響減少。於回顧期內，本集團錄得經營利潤為人民幣247.4百萬元，較去年同期上升154.5%。



積極拓展百盛版圖



一直以來，面對零售市場的不斷變化以及日益激烈的市場競爭，百盛著重以靈活、 多元化的市場佈局策略，積極拓展零售業務版圖。本集團相信，憑著「一市多店」以及市場定位差異化的策略，以及對百盛百貨店的佈局的有效規劃，百盛各店能夠覆蓋到更多不同消費層次、不同消費習慣的顧客，有助本集團贏得更多市場份額。



本集團在山西省大同市的第二家百貨店已在二零二一年一月正式投入服務，該店以「百貨店暨商場綜合體」的方式營運，有效地使物業的零售組合更多元化。



於回顧期內，蘇州長發商廈升級改造項目正按原定計劃在進行，該項目預計於二零二一年第四季以「百盛長發匯」的全新面貌亮相，將有助於融合領先的時尚生活零售概念以及蘇式生活體驗，以滿足不同消費群體的需求。是次與知名品牌津津長發集團攜手合作，標誌著本集團進軍蘇州市核心市場，把握蘇州市場的強大需求。本集團相信，這種新的時尚生活方式零售概念將滿足周邊居民、年輕人和遊客對購物、休閒、娛樂和健康的需求。



本集團與梧州市三祺投資有限公司合作的另一項目「梧州三祺百盛」進度良好，計劃於二零二一年第四季投入服務。梧州三祺百盛將會作為本集團在廣西壯族自治區的第四家門店，成為集辦公、居住、酒店、住宿、零售、娛樂於一體的新文化地標。梧州三祺百盛的籌劃符合本集團在該區域發展戰略。



二零二一年七月十一日，本集團透過間接全資子公司江西百盛購物中心管理有限公司與宜春宏林酒店有限公司簽訂租賃協議，擬在江西省宜春市開設新店。本集團認為，該項目對本集團在江西省業務的發展起著重要作用，預計在二零二二年開業，將成為本集團在江西省的第三家門店。



增強業務組合 推動多元化



作為中國領先的時尚生活零售概念倡導者之一，百盛一直致力透過多樣化的商品組合及不斷提升的消費體驗，打造良好的口碑，持續吸引新舊顧客。回顧期內，本集團策略性地擴充商品種類，以多元化的優質產品滿足更多顧客的消費需求。



美妝業務方面，本集團正密切關注市場的發展趨勢，以及對前景利好的美妝版塊實施針對性的發展戰略，例如與多家知名美妝品牌合作推出獨家產品等，配合定制化的服務體驗，希望籍此吸引更多年輕消費者。其中，百盛的自營化妝品牌Parkson Beauty與Play Up在採取差異化的產品策略後，成功吸引了眾多年輕人的關注和喜愛。本集團將繼續通過不同的巿場推廣活動，提升其品牌形象及聲譽，深化其年輕時尚的品牌形象，探索更多門店的可能性。



於二零二一年六月二十八日，本集團與溫州萬印簽署協議，於浙江省溫州市開設百盛新美妝店，目標於二零二二年開業。預計該店的開業將有助於集團進一步發展其在該板塊的業務。



北京的復興門百盛店北樓改造項目預計將於二零二一年下半年完成。復與門北樓位於北京金融街，本集團相信，復與門北樓能吸取該地區的無限商機，為本集團帶來穩定的租金收入。



以「O2O新零售策略」 加強多渠道服務



隨著互聯網技術的演變和COVID-19疫情的影響，線下消費模式受到顯著影響。零售業已採納進入線上線下結合的商業模式。作為中國領先的時尚生活方式零售商，本集團大力推進「O2O新零售戰略」，完善新的銷售模式，以把握線上零售的增長前景。為此，本集團已通過百盛官方微信公眾號及手機購物小程序等線上渠道，推出多項刺激消費措施，以促進線下零售業務的增長。同時，本集團把握機會邀請顧客光臨百盛門店，提升購物體驗。



百盛商業集團管理層表示：「隨著美國新拜登政府上台，中美關係仍存在很多不確定性。此外，儘管針對 COVID-19 的疫苗已經推出市場，但隨著變異病毒的爆發，疫情未能結束。受所有相關因素影響，我們預期未來一年全球宏觀經濟環境仍然不穩定。而對於中國來說，隨著COVID-19 局勢漸趨穩定，本地零售市場正逐漸復甦，居民在無法出國旅行的情況下，亦願意在本地消費。有鑑於此，我們對下半年中國整體零售市場前景保持樂觀。



展望未來，我們將積極審視市場趨勢和客戶需求，拓展百盛零售店的產品種類，為客戶提供更加多元化的優質產品系列，充分把握市場復甦帶來的機遇。本集團亦將投入更多精力及資源於線上廣告，以提升線下零售額。為此，我們將繼續大力實施「O2O新零售戰略」，通過抖音、微信、小程序、定制化客戶端等社交媒體平台，整合線上線下零售體驗，把握零售行業變化和不斷增長的市場需求，並通過優質的產品和服務擴大市場份額。



面對宏觀經濟的不穩定性，我們正積極物色不同業務夥伴以開拓新商機，以多元化業務組合及鞏固百盛作為中國領先生活方式零售商的地位。」



關於百盛商業集團有限公司

百盛商業集團有限公司（「百盛」）為一家中國國內領導時尚生活概念的連鎖零售商。截至二零二一年六月三十日，本集團在中國28個城市運營管理41家百盛門店（包括概念店「Parkson Beauty」）、1家金獅廣場、2家百盛優客城市廣場、超市、服飾及餐飲門店。



百盛在中國擁有超過二十年零售經驗，相當瞭解市場發展及顧客需求。為迎合年輕及不斷增長的中至中高等收入富裕顧客的需求，百盛匯聚購物、餐飲及娛樂等元素，並綜合綫上綫下渠道，提供時尚生活概念的零售體驗。







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