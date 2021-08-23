弘陽服務獲招銀及建銀給予「買入」及「跑贏大市」評級



香港, 2021年8月23日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」或「集團」，股份代號1971）獲招銀國際及建銀國際分別給予「買入」及「跑贏大市」評級，目標價分別為9.37港元及6.60港元。



招銀國際認為，公司2021年上半年來自第三方的在管建築面積上升至60% （2020年上半年為37%），覆蓋範圍更廣，包括產業園，醫院及學校。預計到2023年，來自第三方的貢獻將達到70%。另一方面，集團的併購增長加快，成功收購武漢匯得行和高力物業80%的股權，預計於2021年收入達到人民幣1.29億元。此外，社區增值服務在2021年上半年增長230%，帶動了收入增長和利潤率提升。招銀國際認為弘陽服務的估值具有吸引力。



建銀國際認為弘陽服務的估值被嚴重低估，鑒於其2021年中期業績经调整溢利同比增长71.2%。由於有效的成本控制、技術提升、業務組合改進以及單位物業管理費的增加，毛利率上升2.6個百分點至28.9%。公司的業務發展更加平衡，還將通過全覆蓋的生活服務加速提升其社區增值服務。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2021年物業服務百強企業中排名第19位，另於同年12月獲富時羅素納入富時全球微型股指數。









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