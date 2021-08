Monday, 23 August 2021, 09:52 HKT/SGT Share: “倔強的尾巴”引爆“新物種爆炸” 朝雲集團何以頻繁出爆品?

香港, 2021年8月23日 - (亞太商訊) - 8月15日,場景實驗室創始人、羅輯思維聯合創始人吳聲在“新物種爆炸”主題年度演講中,將朝雲集團(6601.HK)旗下品牌“倔強的尾巴”選入“新物種新爆炸·吳聲商業方法發佈2021”寵物 DTC 年度案例,並稱該品牌為“寵物友好科學品牌”。

朝雲集團在2019年以“倔強的尾巴”品牌切入寵物護理領域,在今年則以“倔強嘴巴”品牌卡位中高端寵糧市場,迅速實現了在寵物消費市場取得領先地位。“倔強的尾巴”迅速走紅,讓外界不得不感歎朝雲集團強大的產品研發和品牌孵化能力。



當前,寵物消費市場正加速增長,其市場空間更被上看至千億級。朝雲集團在多品牌多品類發展戰略的引領下,把握機會,打開更多想像空間。



新銳品牌贏得口碑 硬核產品占得寵物消費先機



“倔強的尾巴”被吳聲“點名”並不意外,至少在寵物消費圈裡,它已是名副其實的“爆品”。



“倔強的尾巴”是朝雲集團聯合日本Lion Chemical株式會社、德國巴斯夫、瑞士芬美意等全球研發資源,針對中國市場,為養寵家庭提供專業、安全的寵物清潔護理產品和全套的解決方案。其品類覆蓋家居空間除臭抑菌、口腔、耳朵護理以及貓砂等多條產品線。



以除菌祛味噴霧為例,該產品主要用於寵物生活空間除臭、除菌,通過從蕁麻中萃取活性鋅,將氣味分子吸收結合,最終達到改變氣味分子結構、去除異味的效果。該產品無刺鼻氣味,對皮膚無傷害,除菌率高達99%,並可實現48小時抑菌。



2019年9月,“倔強的尾巴”品牌正式登陸天貓平臺,品牌店鋪在短時間內即突破11萬粉絲,並創造了月銷7萬+的佳績。2020年2月,才上市4個月的“倔強的尾巴”就已躋身寵物香水/除臭劑類目第一品牌,並成功入選天貓小黑盒認證的年度優質新品榜單。



2021年4月“倔強的尾巴”進軍寵物食品領域,推出中高端寵物主糧“倔強嘴巴”,產品覆蓋寵物貓犬各年齡段。產品主打專利活性乳酸菌+益生元、0肉粉、優質動物蛋白及凍幹鮮肉等差異化優勢,旨在打造守護愛寵健康成長的“硬核主食”。



無論是寵物護理產品還是寵物食品,“倔強的尾巴”均收穫了市場的良好口碑並先後榮獲天貓金妝獎2020年最具潛力寵物新銳品牌和京東2021年寵物十大新銳品品牌。



未來,我國寵物消費市場仍有十分巨大的發展空間。相關統計顯示,2015年至2019年,中國城鎮寵物貓狗數量由約6390萬隻增長至約9920萬隻,複合年增長率約為11.6%。此外,與發達國家相比,我國養寵滲透率低。2020年,我國養貓滲透率僅為14.5%,而美國則高達35.4%;日本養貓家庭戶均擁有寵物貓1.87只/戶,而中國則僅有1.31只/戶。



與此同時,寵物主的飼養觀念發生改變、希望給寵物提供更好的生活環境與高品質用品。“倔強的尾巴”為降低科學養寵的門檻提供一站式解決方案和全套優質產品,在寵物消費賽道的競爭中占得先機。隨著需求增長和市場擴容,朝雲集團等頭部公司將充分受益,從而實現倍增式發展。



多品牌多品類佈局 釋放更大想像空間



朝雲集團此前已經在驅蚊殺蟲、家居清潔多個市場取得領導地位。從過往經驗看,朝雲集團每進入一個行業,都勢必做成這個行業的領先品牌甚至是第一品牌。此次朝雲集團依靠規模化優勢進軍寵物消費領域,對行業頭部地位勢在必得。



在經驗豐富的管理團隊帶領下,朝雲集團將繼續在寵物消費品賽道迅速奔跑。朝雲集團CEO及其管理團隊擁有橫跨化妝品、日化、母嬰產品、寵物及電商等多個領域的豐富行業經驗,管理團隊彙聚了家清、化妝品、母嬰、寵物、電商等各行精英,在國內外兼併購並快速整合方面,亦具備豐富經驗及國際視野。



朝雲集團此前積累的管道優勢與供應鏈優勢也將持續為寵物業務賦能,打造了垂直整合的柔性供應鏈體系,加快進軍寵物市場的步伐。



在消費行業的深厚積累,將使得朝雲集團在多品牌多品類經營上得心應手。而在消費者需求愈發多樣化、個性化的大趨勢下,多品牌多品類戰略有助於公司鎖定更多的消費人群,建立在不同細分領域的領先優勢。



朝雲集團未來將持續加強產品創新和跨品類研究孵化,結合全管道銷售和差異化行銷,開拓全新的業績增長點。在多品牌多品類戰略的引領下,朝雲集團有望憑藉自身優勢,進一步夯實在各個細分領域的領先地位,構建更強大的競爭力,釋放出更大想像空間。









