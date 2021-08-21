銀城生活服務公佈2021年中期業績



香港, 2021年8月20日 - (亞太商訊) - 銀城生活服務有限公司(「銀城生活服務」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」，股份代號：1922)，欣然公佈其截至2021年6月30日止六個月(「期內」)之中期業績。

從左至右：執行董事兼副總監及財務總監黃雪梅、主席兼非執行董事謝晨光、執行董事兼總裁李春玲、資本市場中心總監徐贊

業績穩步上揚，收益及溢利大幅增長逾四成



期內，集團錄得總收益約5.9億元(人民幣，下同)，較去年同期的約4.2億元增加約41.0%。其中，提供物業管理服務的收益達至約4.6億元，同比增長約37.3%，佔總收入約78.6%；來自生活社區增值服務的收益達至約1.3億元，同比增長約56.3%，佔總收入約21.4%。



期內溢利同比增加約47.2%至4,400萬元，本公司擁有人應佔溢利為約4,020萬元，同比增加約36.1%，淨利潤率為7.5%，較2020年同期提升0.3個百分點。毛利同比增加約20.1%至約9,780萬元，毛利率約為16.6%。



穩存量、拓增量，市場版圖再擴大



銀城生活服務在穩存量的同時積極拓增量，保證業務的穩定及有序增長。穩存量方面，依賴於優質的服務及良好的運營實力，集團現有客戶的續約率維持在92.9%的高水平。住宅物業客戶的當期綜合收繳率(全年應收物業管理費中實際已收金額的佔比)為64.6%，而隨著下半年進入收款高峰期，集團有信心全年維持超過90%的收繳率及約40%的預繳率。拓增量方面，集團通過多種渠道包括客戶直接委聘、收併購及贏得公開招標等獲取新合約，期內在管項目淨新增267個。



銀城生活服務堅持深耕長三角，充分發揮區域集中化戰略，通過「加密南京、做大蘇南、佈局淮海」，持續拓寬集團的業務覆蓋範圍。於2021年6月30日，集團合約面積及在管面積分別為約5,091萬平方米及約4,900萬平方米，同比增長36.5%及45.4%。集團的業務已覆蓋中國19個城市，管理636項物業，其中包括385項住宅物業以及251項非住宅物業，服務超過45萬戶家庭，覆蓋超過140萬名客戶。



外拓規模優於預期，第三方佔比再提升



通過持續發揮在業務模式、優質服務及市場口碑等方面的優勢，以及強勁的市場拓展能力，集團進一步鞏固了區域龍頭企業的行業地位。期內，集團斬獲近千萬平方米的新增在管面積，其中來自第三方地產開發商的在管面積佔比進一步提升至84.2% (2020年同期：81.8%)。作為二手盤運營專家，集團新拓項目大部分來自業委會的委聘，因此一般在數月後迅速從合約項目轉化為在管面積，在年內即開始貢獻收入。



值得一提，銀城生活服務自去年開始加大南京以外地區的拓展力度，已取得突飛猛進的成績。目前南京以外地區在管面積超過1,800萬平方米，同比大幅增長75.6%，佔總在管面積的比例進一步提升至37.4% (2020年同期：31.0%)，證明了集團有能力把在南京的成功經驗複製到其他地區。



非住宅精耕拳頭產品，搶佔細分賽道獲佳績



毛利率較高的非住宅項目是集團近年重點發展的板塊。截至2021年6月30日，非住宅項目在管面積約為1,062萬平方米，項目數量同比增長52.1%至251個項目，年化合約金額總計為約4.7億元。非住宅項目於期內錄得收益約2.2億元，與住宅項目收入貢獻相比已接近5:5，且增速更快達41.3%。



集團的非住宅項目覆蓋11種物業類型，並精耕如醫院、金融機構、政府設施、地標建築等拳頭產品，打造標桿項目，致力成為該等細分賽道的專家，搶佔優質非住宅市場。集團於去年成功併購匯仁恒安，其於期內新獲得5家醫院機構的委聘，進一步提升集團在醫院物管市場的領先地位。而南京城墻、金陵美術館等地標建築項目的獲得，有助於提升集團知名度及品牌形象。今年2月，集團也成立合營公司進軍大型商場、商業街的物業管理領域，有望於未來積累經驗以獲取更多同類型客戶，以增加收入來源。



多元生活社區增值服務，增長潛力可期



銀城生活服務以維護客戶滿意度為核心，堅持提供客戶有強烈需求的增值服務，多元化服務包括已成功運營的健身、快遞櫃、電動車充電、家裝、團膳等。2021年上半年，銀城生活服務因應「物業+養老」政策推動及業主需求，推出居家養老服務，目前已成為南京試點單位。同時，得益於集團項目在南京的密度，集團於2020年年底新推出的騎手換電業務在今年上半年取得快速進展。目前集團已在南京安裝超過270個智能換電站，擁有註冊活躍騎手客戶超過2,700人，相信能在1-2年的投入期後開始為集團貢獻可觀的盈利。



近年來，物業管理的社會價值已得到市場的高度認可，物業管理行業正處於行業的快速增長黃金發展期，前景備受肯定。集團憑藉跨越性增長的管理規模、行業領先的服務品質、良好的客戶口碑及業務發展，得到社會的高度認可，榮獲2021中國物業服務百強企業第18位等榮譽，並榮登2020年度南京物業信用榜榜首。



銀城生活服務主席謝晨光先生表示：「展望下半年，我們將按照既定戰略努力實現全年業績目標。在業務發展上，集團將繼續以市場拓展為主導，同時物色優秀且能夠真正達到協同效應的併購標的，以擴大我們的業務規模；爭取南京以外地區取得更多項目，迅速在當地建立起規模效應和品牌效應；社區增值服務入駐更多住宅項目，提高住戶的幸福感，而非住宅項目探索不同類型的『產業+』服務，為非住宅客戶提供保障以實現更好的商務價值。我們相信，秉承『口碑至上、經營為王』的理念，佈局長三角並發揮區域集中化戰略優勢，在管理上多管齊下，銀城生活服務將能夠抓緊政策和市場的利好機遇，進一步擴大規模，保持可持續的長期發展，提升盈利能力，為股東帶來更豐厚回報。」



關於銀城生活服務有限公司

銀城生活服務有限公司是中國一家著名的物業管理服務供應商，擁有逾20年行業經驗，提供多元化的物業管理服務及生活社區增值服務。公司通過提供優質服務，由南京當地的物業管理服務供應商蛻變成為南京及江蘇省首屈一指的物業管理服務供應商之一。公司於2021年中國物業百強企業中名列第18位。



銀城生活服務的業務涵蓋多種物業，包括住宅物業及非住宅物業，例如政府設施、金融機構、物業銷售場地、醫院、商業綜合體、公園、高速公路服務區、產業園區、混合用途物業、學校及辦公大樓。於2021年6月30日，公司的業務涵蓋長江三角洲地區19個城市，合約建築面積超過5,090萬平方米，在管建築面積超過4,900萬平方米，在管項目636個。



更多詳情請瀏覽公司網站：www.yinchenglife.hk



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