Friday, 20 August 2021, 16:28 HKT/SGT Share: 銀城國際控股公佈2021年中期業績 多個項目持續熱銷 銷售金額同比大幅增長170.1%

戰略性深耕長三角市場 帶動毛利率及純利率穩健上升

香港, 2021年8月20日 - (亞太商訊) - 中國專注於在長江三角洲地區為全齡客戶開發優質住宅物業的房地產開發商——銀城國際控股有限公司(「銀城國際控股」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」,股份代號:1902.HK),公佈其截至2021年6月30日止六個月(「期內」)之未經審核中期業績。



期內,集團錄得合約銷售金額約人民幣165.4億元,較去年同期增長約1.7倍;業務收益約人民幣37.9億元。毛利約人民幣6.9億元,毛利率約18.2%,較去年同期上升2.5個百分點。期內溢利約人民幣3.0億元,純利率同比上升約1.3個百分點達7.9%。



優質充裕土地儲備 精準布局重點城市



銀城國際控股一直堅持立足南京、深耕長三角地區的發展方針,於期內共獲取12塊優質地塊,主要位於南京、杭州及無錫等長三角區域核心城市的熱門區域,新獲取地塊總建築面積超過240萬平方米,進一步深耕五大區域市場,保持戰略定力。集團更於年初首進淮安,獲取總建築面積近13萬平方米的優質地塊,在長三角區域布局更趨均衡協調。憑藉集團高效的開發運營能力,部分項目將於年內實現開盤,為全年合約銷售做出貢獻。



在「雙集中」政策下,銀城國際控股作為區域性龍頭企業在當地的拓展優勢不斷放大。同時集團提前進行布局,適當調整投資拓展策略,在集中供地中發現質量優秀、位置合適、符合投資標準的地塊後主動發力拿下,為接下來的發展厲兵秣馬。截至2021年6月30日,集團的總土地儲備總建築面積超過757萬平方米,其中集團應佔權益的土地儲備建築面積約522萬平方米。於2021年6月30日,集團擁有位於中國10個城市的58個項目,其中37個項目由集團所開發及擁有,餘下21個項目由集團的合營企業及聯營公司開發及擁有。



調整推盤節奏 實現業務快速增長



隨著2021年以來疫情防控的積極顯效,房地產市場逐漸回歸穩健發展趨勢。銀城國際控股及時調整推盤節奏以配合市場熱度,同時採取線上線下相結合的方式推進業務。集團培養銷售人員分析項目優勢、挖掘項目亮點、發現客戶來源的能力,順應互聯網時代信息透明化趨勢,使用線上小程序、社交軟件、短視頻直播平台等多種方式進行數字化營銷,實現合約銷售金額的快速增長。截至2021年6月30日止六個月,集團錄得合約銷售金額約人民幣165.4億元,較去年同期顯著上升約170.1%;總合約建築面積約811,589平方米,同比增加約141.3%;平均合約售價約每平方米20,374元,同比上升約11.9%。銀城國際控股在深耕五大區域市場的同時,加大新一線城市的銷售力度,位於南京和杭州的項目總計貢獻合約銷售金額超過人民幣115億元,約佔總合約銷售金額的七成。其中,南京金陵玖園項目、雲望府項目,杭州觀湖之宸項目、青山湖畔項目持續熱銷,四個項目合計貢獻總合約銷售金額的約59%。



穩健綜合實力及優秀項目 獲資本市場高度認可



銀城國際控股一直保持多元化融資渠道,在提升境外融資能力的同時,不斷加強境內融資實力,降低融資風險。憑藉穩定增長的業績指標、良好的財務表現及優秀的運營成果,集團獲得資本市場的肯定。集團於2021年3月上市兩周年之際,發行1.65億美元一年期優先票據,為集團第三次成功發行的美元公募債。在發行成本持續下降的同時,認購投資人更趨多元化,充分反映市場對集團綜合實力和財務狀況的認可。憑藉穩健的企業實力及美元債券穩定豐厚的投資收益,集團先後獲法國巴黎銀行列為地產行業美元債券推薦的五隻投資目標之一及於B評級房企中推薦買入的公司債券,充分展現了資本市場對集團未來發展前景的肯定。



集團秉持品質與服務並重,並於期內屢獲殊榮,包括榮膺「2021中國上市房企百強」、「2021人力資源管理傑出獎」等。同時在「品質領先,服務卓越、創新未來」的核心開發策略下,集團包括君頤東方及KINMAQ+社區等多個項目,榮獲江蘇省住房和城鄉建設廳頒發的「2020年度江蘇省城鄉建設系統優秀勘察設計獎」中的多個獎項,體現出銀城國際控股項目優秀的設計水準和工程質量,為全齡客戶開發優質住宅物業的決心。



力爭達標三道紅線 堅持優化財務指標



銀城國際控股有限公司主席黃清平先生表示:「2021年以來,在複雜的經濟環境與越來越嚴格的監管要求挑戰下,銀城國際仍然上下一心、努力奮進,持續強化身為區域型房企的深耕優勢,保持著快速穩健的發展步伐。在上半年,實現了合約銷售的快速增長,取得了歷史新高的簽約額和回款額;同時繼續發力佈局上於南京、杭州等新一線城市,拿下貨值可觀的核心土地資源,同時首次進入淮安,在『深度』與『廣度』上不斷突破,進一步鞏固於長三角區域的領先優勢。繼『三道紅線』後,『雙集中』政策的出台進一步促進房地產行業朝著『穩地價、穩房價、穩預期』的目標邁進。展望將來,我們將繼續控制槓桿水平、降低融資成本、優化債務結構,逐步滿足『三道紅線』管控要求;在『雙集中』政策下積極調整步伐,通過投前分析、投後管控保持拿地精準度,發揮多元化拿地經驗,提升項目盈利能力。同時關注項目去化速度提高銷售回款,實現規模穩定增長後逐步放緩拿地節奏,加快現金流周轉。集團將保持戰略定力,遵循長期發展戰略,提升各方面能力,以躋身頭部房企為目標,持續推進各項工作,致力為其股東爭取豐厚回報。」



今天,銀城國際舉行線上2021年中期業績發佈會,吸引115位基金、分析師及媒體參與。公司管理層對業績進行了詳細講解,並解答與會人員的踴躍提問。



銀城國際控股有限公司

銀城國際控股為中國發展成熟的房地産開發商,專注於在長三角地區為全齡客戶開發優質住宅物業。銀城國際控股的房地産開發業務始於南京,並成功將業務擴張至長三角地區的其他城市。公司堅持「品質領先、服務卓越、創新未來」的核心開發策略,旨在開發「全齡宜居、健康舒適、智慧便捷」的優質物業。自2002年起,銀城國際控股連續18年被江蘇省房地産業協會評為江蘇省房地産開發行業綜合實力50強企業之一,並於2019年位居第一。



截止2021年6月30日,集團在長三角10個城市(包括南京、無錫、合肥、蘇州、杭州、鎮江、馬鞍山、徐州、台州、溫州及淮安)已佈局共58項目,並擁有估計總建築面積超過757萬平方米的土地儲備,其中集團應佔權益的土地儲備面積約522萬平方米。優質的土地儲備為公司未來增長奠定了堅實的基礎。





