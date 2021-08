弘陽服務2021年中期股東應佔溢利大增60.4%至人民幣59.8百萬元

香港, 2021年8月19日 - (亞太商訊) - 深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商弘陽服務集團有限公司(「弘陽服務」或「集團」,股份代號1971)公佈截至2021年6月30日止六個月的中期業績。



2021年度中期業績亮點:



-- 總收入達人民幣529.1百萬元,增加63.7%。

1) 物業管理服務收入較去年同期增加55.2%至人民幣350.4百萬元,佔總收入66.3%;

2) 非業主增值服務收入較去年同期增加22.9%至人民幣84.8百萬元,佔總收16.0%;

3) 社區增值服務收入較去年同期飊升2.3倍至人民幣93.8百萬元,佔總收入17.7%。



-- 報告期內溢利為人民幣64.0百萬元,較2020年同期經調整溢利人民幣37.4百萬元增加71.2%。本公司權益股東應佔報告期內溢利為人民幣59.8百萬元,較2020年同期權益股東應佔經調整溢利人民幣37.3百萬元增加60.4%。



-- 於2021年6月30日,集團簽約項目數量為327個,簽約建築面積約為49.6百萬平方米,較去年同期增長約60.0%,其中在管項目數量為228個,在管建築面積約為34.4百萬平方米,同比增長約83.5%。



弘陽服務期內收入達人民幣529.1百萬元,較2020年同期收入人民幣323.2百萬元增加63.7%。期內,集團進一步優化業務結構並大力推動毛利率較高的社區增值服務發展,毛利率因而上升2.6個百分點至28.9%。期內溢利為人民幣64.0百萬元,較2020年同期經調整溢利人民幣37.4百萬元增加71.2%。本公司權益股東應佔期內溢利為人民幣59.8百萬元,較2020年同期權益股東應佔經調整溢利人民幣37.3百萬元增加60.4%。董事會不建議派付中期股息。



集團擁有良好的財務狀況,於2021年6月30日流動資產為人民幣900.0百萬元,現金及現金等價物達人民幣579.7百萬元,並處於淨現金狀況,財務穩健。



集團的業務涵蓋多種物業形態,包括住宅物業及非住宅物業(如商業、學校及公共建設等),及其他專項優質的諮詢類服務,住商聯動,均衡發展。截至2021年6月30日,集團為中國42座城市提供物業管理服務及增值服務,簽約項目數量為327個,簽約建築面積約為49.6百萬平方米,增長約60.0%,其中在管項目數量為228個,在管建築面積約為34.4百萬平方米,增長約83.5%。



上半年的在管面積中,來自第三方開發商的佔比由去年同期的37.3%提升至59.5%,進一步證明集團的對外拓展能力。此外,集團提供管理服務的業態種類趨多元化,除了住宅及商業外,還有醫院、學校、產業園等公共建設及其他物業,管理建築面積按年大增5倍至185萬平方米。



集團堅持內生式增長和外延式發展並駕齊驅,一方面依靠自身的服務品質、品牌效應開拓市場,推進城市佈局;另一方面聚焦與市場區域優勢互補的戰略合作伙伴進行股權合作,推進跨區域的快速發展。2021年上半年,集團相繼完成收購武漢匯得行精英物業服務有限公司、高力服務物業有限公司及江蘇高力美家物業有限公司;與南京市棲霞區西崗街道簽訂戰略合作協議,深耕城市服務領域,在所轄區域內進行社區綜合服務、市政管理服務和專項設施服務等方面的合作;另與安徽水安建設集團股份有限公司簽訂戰略合作協議,圍繞物業銷售場地服務、前期介入服務等開展全方位的深度合作,為規模的高質量提升夯實了基礎。



進一步提升服務力,打造核心競爭力

未來,集團將根據不同業態,不同客群的需求,不斷升級完善全生命週期產品包,以及新服務產品的設計能力,落地弘陽模式2.0,構建全場景的服務標準化;利用科技應用,完善智慧管理平台弘圖系統,實現管理和服務數字化的應用能力;同時提高創新性服務客戶的能力;進行標桿項目打造,通過機制保障,提升服務標準落地的能力。



集團亦將繼續深耕大江蘇,佈局非住宅業態,通過高質量並購與整合、城市服務、獨立第三方合作、全委(市場化競標外拓)項目合作,進一步增強區域競爭實力。做好業主增值服務正在成為下一階段物管企業競速的新賽道,集團將進一步提升業主增值服務的人均創收創利能力,釋放業主增值服務價值。



進一步增強創新力,激活創新動能

集團將充分利用「住宅+商業」雙輪驅動模式的優勢,圍繞客戶生活服務需求,積極拓展業主增值服務業務,升級社區商業3.0,不斷推出美居、租售、社區電商等業務的子產品包,並基於對弘生活APP場景體驗的思考,實現對現有服務模式的更新,讓物業與城市發展共成長。



秉承「讓生活更有溫度」的初心,集團將繼續以客戶為中心,以誠待客,卓越服務,圍繞服務力、經營力、創新力,深耕篤行,實現有質量的快速增長,成為一家受人尊敬的美好生活運營服務商。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立,是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商,以實現「讓生活更有溫度」為願景,一直奉行「以誠待客,卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位,並在全國範圍內得到認可。自2017年以來,集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一,並於2021年物業服務百強企業中排名第19位,另於同年12月獲富時羅素納入富時全球微型股指數。





話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network