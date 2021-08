Thursday, 19 August 2021, 17:49 HKT/SGT Share:

來源 Solomon Systech (International) Limited 晶門半導體有限公司2021年上半年業績令人鼓舞 成功優化產品結構 淨利潤同比增長143.1%

香港, 2021年8月19日 - (亞太商訊) - 晶門半導體有限公司(「公司」;港交所股份編號:2878)今天公佈公司及其附屬公司(統稱「集團」)截至2021年6月30日止6個月(「回顧期內」)之中期業績。集團錄得令人鼓舞的成績,本公司擁有人應佔溢利10.7百萬美元,較去年同期相比強勁增長143.1%,主要是由於集團優化產品結構的策略,把重點放在毛利率較高的產品上。總銷售額顯著增長27.7%至74.8百萬美元。集團的付運量總額約為209.4百萬件,錄得19.3%的升幅。毛利較往年躍升92.4%至29.1百萬美元,毛利率達38.9%,上升13.1個百分點。整體訂單出貨比率為2.0。



財務摘要:

-- 銷售額上升約27.7%至74.8百萬美元

-- 毛利為29.1百萬美元,躍升92.4%

-- 毛利率為38.9%,增長13.1百分點

-- 本公司擁有人應佔溢利淨額為10.7百萬美元

-- 每股盈利為0.43美仙(等同於3.33港仙)

-- 訂單出貨比率為2.0



業務回顧

憑籍集團領先的創新能力及對市場趨勢的靈活把握,我們在2021年上半年取得了令人鼓舞的業績和表現。我們優化了產品結構,重點放在那些受惠於不斷變化的市場趨勢,包括毛利率更高的新興需求產品上。



新型顯示

集團的新型顯示(「ND」)產品主要指本公司之雙穩態顯示器產品。雙穩態顯示是一種非傳統的顯示技術,顯示裝置通過反射環境光來照明。2021年上半年,在設計和開發過程中,集團研發團隊排除萬難,成功實現對多重驅動電壓的操控。新一代電子紙顯示器Spectra™ 3100的成功面世,正好呼應了集團一直堅定不移、向前邁進的決心,以及達成目標、超越自我的毅力。集團預視電子紙顯示技術的發展潛力,並且從未停止對最新技術的研究。Spectra™ 3100在 2021年上半年與元太科技合作,推出的新一代墨水技術平台,充分印證了集團在技術上的進步。



此外,集團在2021年初從兩間領先的電子貨架標籤系統集成解決方案供應商獲得了一項重大電子貨架標籤項目。預計裝有晶門半導體顯示IC的電子貨架標籤將在2022年開始在歐洲頂級超級市場大規模推出,每年將有大約1,000萬件電子貨架標籤供應。



OLED顯示

OLED顯示產品包括PMOLED雙穩態顯示產品、micro-LED/mini-LED產品和OLED照明產品。值得一提的是,晶門半導體是全球最大PMOLED顯示驅動器IC廠商,其於2020年付運量佔市場份額超過70%。PMOLED最為明顯的應用領域為全世界最流行的家用電子遊戲機遙控手掣,其亦在中高端智能手機中擁有較大市場份額,帶動了對高速、低功耗介面的需求不斷增加。PMOLED 觸控與顯示驅動器集成(「TDDI」)晶片展現了巨大的市場潛力,其一直為集團的主要開發目標之一。特別是在2021年,中國移動設備需求和消費意欲持續高漲,並最終幫助推高集團OLED顯示業務的銷售額。



在回顧期內,集團開始投產全球首枚TDDI晶片SSD7317,其主要針對智能家居產品應用上,透過此創新突破,將用戶體驗提升至新境界。集團已完成相關的設計項目,並開始大規模投產該枚晶片,產品已應用於智能恒溫電水壺。



疫情爆發後,全球各地的工作和居住環境都提高了健康標準,故手持式醫療設備在疫情期間的需求非常龐大,並因此推高了我們在回顧期間的OLED顯示業務的銷售額。



踏入2021年,集團將投入更多資源開發新的micro-LED產品,並希望在其市場領先的micro-LED顯示器集成電路晶片(「IC」)解決方案上取得技術突破。集團提供從設計到量產的micro-LED顯示IC全解決方案,具備專為micro-LED顯示而設的最先進IP數據庫,能夠為micro-LED顯示驅動器應用提供終極解決方案。集團已與業界領先的企業簽署戰略合作協議並已取得訂單,為在不久將來大規模生產有關產品奠下基礎。



移動顯示及移動觸控

集團的移動顯示及移動觸控(「MDMT」)產品包括In-Cell TDDI IC、TFT顯示驅動器IC、STN顯示驅動器IC、MIPI橋接IC,以及觸控屏控制器IC。



2021年上半年,集團開發多枚新型驅動器產品和訂製IC,並推出於可穿戴設備中應用的物聯網TDDI。該產品為全球首枚可於物聯網和可穿戴設備中應用的TDDI晶片,具有優秀觸控和超低功耗性能。同時,鑑於大眾對遊戲體驗的品質和速度的需求不斷上升,集團亦已進軍遊戲控制器領域,並已設計出觸控控制器IC,力求在最新一代遊戲機控制器中,達到世界第一的頂峰。依託獨特的技術創新,遊戲機觸控控制器IC將可在未來兩至三年內持續帶來銷售收入。除此以外,集團亦與一間領先的中小型TFT-LCD顯示器面板廠商以獨家合作夥伴形式聯合開發的人機介面顯示平台。



大型顯示

除了ND、OLED及MDMT產品之外,集團還有供應一系列顯示產品,如大型顯示(「LD」)產品,當中包括用於電視、顯示器和其他應用程式等的大型TFT顯示驅動器IC。在LD驅動IC業務中,集團在回顧期間向165Hz高的刷新率遊戲顯示屏和8K電視啟動了其高速點對點(P2P)顯示驅動程式IC。我們將繼續其行銷計劃,以推廣這一領域的更高功能顯示IC。



展望

我們已做好準備,抓緊瞬息萬變的市場環境和日益殷切的需求所帶來的巨大機遇。我們矢志擴大我們的市場份額,維持世界領先和具有全球影響力的半導體企業之一的地位。鑑於半導體行業面對晶圓產能不足而存在不確定因素,本集團在未來幾年須面對各種挑戰。預計在2021年及以後,顯示器集成電路的價格將繼續上升,因為更多企業急於從晶圓代工廠獲得供應,以確認其生產不會中斷。



為了克服價格上漲的壓力,本集團將立志提高產品品質和開發。在PMOLED可穿戴設備、智能家居解決方案和IoT/AIoT解決方案的需求帶動下,市場需求正快速上升,當中有賴PMOLED具備增強顯示質量、可彎曲性和透明度等獨特特徵。同時,消費者追求產品的多功能性和輕量化設計,迫使品牌商尋找具有獨特功能的複雜IC解決方案。



此外,mini-LED顯示器具備成為下一代主流的潛力。本集團對mini-LED顯示器的前景持樂觀態度,並正加緊研究,為mini-LED顯示驅動器應用提供終極解決方案,以及不斷增加資源以實現技術突破。



晶門半導體有限公司行政總裁王華志先生表示:「我們很高興看到在回顧期內出現令人鼓舞的中期業績表現和顯著的銷售增長。在我們員工的不懈努力貢獻下,我們的業務結構和產品組合已臻成熟和多元化。在2021年下半年,IC顯示產品需求仍然強勁,本集團將繼續滿足客户不斷的訂單及需求。本集團也將繼續致力於產品創新,鞏固我們顯示業務的市場領先地位。我們將承載著消費者、股東、員工和商業夥伴的期望和信任,努力實現可持續增長,以實現股東回報最大化的目標。」



傳媒查詢:

李凱雯

企業傳訊經理

晶門半導體有限公司

電話:(852) 2207 1672

傳真:(852) 2207 1372

電子郵件:sylviali@solomon-systech.com



馮嘉莉

總經理

博達浩華國際財經傳訊集團

電話:(852) 3150 6763

傳真:(852) 3150 6728

電子郵件:kelly.fung@pordahavas.com





話題 Press release summary



部門 电子

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network