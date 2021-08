科軒動力贊助香港理工大學氨動力汽車研究項目

香港, 2021年8月18日 - (亞太商訊) - 新能源汽車及技術綜合解決方案供應商科軒動力(控股)有限公司(「公司」;股份代號:476,連同其附屬公司,統稱「科軒動力」或「集團」)欣然贊助香港理工大學,進行氨動力燃料電池電動汽車香港計劃,並支持其研發氨燃料應用於電動小巴等較大型的公共汽車。

科軒動力主席張韌先生(左四)表示:「科軒動力對香港理工大學電機工程學系鄭家偉教授(右三)領導的氨動力汽車研究項目給予大力支持。我們相信這項研究的結果不僅為氨能在新能源汽車的應用提供借鑒,亦有利清潔能源的普及,進一步促進社會、經濟、環境的可持續發展。」

是項研究計劃由香港理工大學電機工程學系及應用物理學系合力進行,旨在研發一種比鋰電池的儲能效能更高、比氫電池更安全,且達致零碳排的氨動力燃料電池,用作推動輕型電動車。



科軒動力主席張韌先生表示:「科軒動力作為新能源汽車業的一員,積極支持綠色環保及新能源動力汽車的研究,很高興香港學界率先就氨動力汽車項目進行研究,所以對香港理工大學此項計劃給予大力支持。我們相信這項研究的結果不僅為氨能在新能源汽車的應用提供借鑒,亦有利清潔能源的普及,進一步促進社會、經濟、環境的可持續發展。」



科軒動力行政總裁 Miguel Valldecabres Polop先生表示:「氨燃燒時不會釋放二氧化碳,而且製造、存儲和運輸氨能的過程相對簡單,安全性也高,氨動力是未來新能源汽車發展的新方向。我們積極產銷電動車之外,亦不斷自行開發新技術,及支持香港理工大學等機構進行新能源汽車研究,以推進新能源汽車的發展,締造更環保的現代城市生活。」



科軒動力(控股)有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地,並著力開拓中國內地、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。



