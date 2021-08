Quantron支持宜家家居零排放送貨

香港, 2021年8月17日 - (亞太商訊) - 科軒動力戰略夥伴Quantron向奧地利宜家家居發送30輛電動貨車。

Quantron AG創始人兼首席執行官Andreas Haller(左)向奧地利宜家家居全國客戶執行經理Claes Lindgren(右)送交交付車輛的鑰匙模型

Quantron AG於本周向奧地利宜家家居交付首批100%零排放電動貨車。國際家具公司宜家家居已制定目標,將於2030年前實現氣候正效益。電動車專家Quantron AG將支持宜家家居實現此目標,並向鄰近維也納的宜家家居物流中心提供30輛環保電動車。總部位於德國的Quantron AG為科軒動力的戰略夥伴。



Quantron 首輛全電動車Q-Light已於6月在宜家家居的物流中心進行廣泛測試。該批電動運輸車的續航里程最少為170公里,驅動功率為100千瓦,最大充電功率為70千瓦,最適宜用行走宜家家居店舖至客戶送貨地址的路線。初期將用於送貨到維也納所有23個市政區以及物流中心方圓30公里範圍內的地點。



Quantron AG 創始人兼首席執行官 Andreas Haller表示:「我們很高興能夠憑藉本身的知識和專長支持宜家家居在實現零排放送貨方面邁向重要的一步。Quantron很自豪能夠利用我們多年的電動汽車經驗和國際網絡,幫助宜家家居等企業改為零排放貨運。」



科軒動力行政總裁Miguel Valldecabres Polop表示:「科軒動力和 Quantron 於 2021 年 7 月 29 日簽署了一項換股協議。作為Quantron的投資者和戰略合作夥伴,科軒動力對Quantron AG贏得此項新商機深感榮幸。



關於科軒動力(控股)有限公司(股份代號:476)

科軒動力(控股)有限公司為新能源商用車的先行者和實踐者、專用客車和新能源客車整車生產商,在新能源平台化電系統及關鍵零部件方面有著堅實的技術基礎,是出行與物流綜合解決方案的供應商。集團在重慶擁有生產基地,並著力開拓中國內地、香港、亞太地區及南美等地的銷售網絡。



關於Quantron AG

Quantron AG為清潔電池和氫動力電動汽車系統供應商,為卡車、公共汽車和貨車等商用車輛提供服務。Quantron AG還提供廣泛的創新服務,包括對二手和現有車輛進行電動化、及構思獨特的整體概念,由合用的充電基礎設施以至租賃、融資、租賃優惠以及駕駛員培訓等。Quantron AG亦向商用車輛、機械和企業內部物流車的製造商銷售電池和定制集成電動化方案。Quantron AG總部位於德國巴伐利亞州奧格斯堡,是電動客運、交通和貨運領域的先驅和創新力量。



