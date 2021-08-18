Tuesday, 17 August 2021, 18:29 HKT/SGT Share: 寵物友好的科學品牌：朝雲集團在新物種爆炸大會上被點名

香港, 2021年8月17日 - (亞太商訊) - 諸多現象與趨勢不斷表明：生活方式變革還在提速，新物種“爆炸”亦將不止於前。到今天來看，新物種的爆發力、影響力均是不容小覷，例如喜茶、泡泡瑪特。市場也逐漸對新物種形成“顛覆”、“井噴”等常規印象，視其為優質稀缺資產。

圖片來源：新物種爆炸直播截圖



圖片來源：倔強的尾巴天貓旗艦店

從中也再次明確，新物種的市場想像力與投資價值。



8月15日，吳聲再續新物種爆炸5年期約，並首度系統梳理“新物種時代的場景戰略”。在“品牌是方法論”中，他特別談到“寵物友好的科學品牌”——“倔強的尾巴”、“倔強嘴巴”，同時引發筆者的關注與思考。



有幾點核心原因：1、近期，寵物siri事件引發熱議，充分印證寵物不再只是寵物，“寵物家庭”正在創造新的社會倫理和商業價值。2、寵物賽道前景可觀，存在多重驅動因素。3、這兩大品牌為朝雲集團（6601.HK）擁有，其是寵物市場上唯一一家以集團形式進軍的企業，綜合實力較強。



下面，筆者將對後兩點展開談談。



01 寵物消費賽道，值得期待、挖掘的金礦



直觀來看，根據《2020年中國寵物行業白皮書》，2010年-2020年，城鎮寵物市場規模已從140億元增至2065億元，年複合增長率高達30.88%。另據灼識諮詢，中國寵物護理市場規模預計在2024年達到156億元；2019年-2024年間，複合年增長率預計為17.8%，遠高於同期家居護理及個人護理市場的8.7%及8.9%，成長性突出。



進一步分析，筆者認為，寵物賽道具有三個重要的驅動因素：用戶滲透、支付溢價，以及較高的複購率。綜合這些因素，動態視角下，寵物市場的發展前景或許更為可觀。



相關資料顯示，中國家庭寵物保有率僅為4.4%，最高的上海也僅為19.8%，而美國寵物保有率達到68%；並且，主導用戶群體正在由家庭過渡到單身年輕用戶，到2019年，30歲及以下群體占比達到53%。這類群體更追求個性、品質，相應需求更為精細化。



寵物平均消費金額方面，僅為美國的1/3，日本的1/5。同時考慮到年輕消費主力更願意為高品質產品，或是品牌支付溢價，對於這類產品的價格敏感度相對不高。具體可以參考母嬰品類，寵物人均消費額提升空間預期理想。



另外來看，寵物品類整體複購率不低，其中寵物食品、寵物用品貫穿寵物生命週期，寵物食品消費頻次居高，可挖掘價值空間巨大。也共同決定，寵物賽道存在“量價齊升”的空間。



02 “集團軍”優勢顯著，價值有待進一步兌現



朝雲集團而言，在切入寵物護理黃金賽道後，2021年全面進軍寵物市場並將其擺在重要戰略位置，目前是該市場上唯一的“集團軍”。其基於寵物的性格和特點（可愛又有點小倔強），以及對產品的高品質、對寵物友好的追求，打造出“倔強”系列品牌，與寵物和消費者共情。



上文提到的“寵物友好的科學品牌”——“倔強的尾巴”、“倔強嘴巴”，分別覆蓋寵物護理、寵物食品品類，對應兩個極具想像力的細分領域；且已拿下領先占位，“倔強的尾巴”上市4個月便成為天貓寵物香水除味類目第一品牌，並入選天貓小黑盒認證年度優質新品榜單。



另外，上升到集團層面，值得注意的是：



其一：朝雲集團進入寵物品類，尚未利用其最具優勢的線下經銷管道，主要借助多品牌多品類的運營能力、優質的產品和口碑（即線上管道，爆款突破模式）崛起，形成品牌價值，打造真正直面消費者的寵物友好科學品牌。



可以預期，這部分管道能夠貢獻出更多的有機增量，同時與線上相互導流，形成更為完整的業務閉環。



其二，朝雲集團管理層均為資深職業經理人，擁有跨平臺、跨管道、多領域的豐富行業經驗，如化妝品、日化、母嬰產品、寵物及電商等；並且，具有國內外兼併購經營管理經驗及國際化視野，行業經驗平均超過15年，在朝雲集團旗下公司工作平均超過10年。



也正因如此，朝雲集團內部擁有多品牌運營能力和持續創新的基因，再孵化新品類、新品牌的勝率較大，從過往經驗看，成功打造了威王、超微、貝貝健、西蘭等知名品牌，其中不乏品類領先甚至是第一的品牌。



其三，目前，寵物行業集中度較低，還沒有真正的領導品牌，朝雲集團正在這一領域“倍式增長”，隨著其進一步發力，有望對整體業績起到更明顯的拉動作用。



03 尾聲



資本市場方面，截至發稿，朝雲集團PE（TTM）僅約26.9倍，已降至歷史較低水準，放在港股可選消費板塊來看亦不算高，低於40.7倍左右的中位值。



同時考慮到，朝雲集團在寵物賽道漸入佳境，打開業績彈性，隨著市場對這一變化充分認知，有望推動其價值加速回歸。目前，A股“寵物雙雄”，中寵股份和佩蒂股份PE（TTM）分別約69.2倍和38.0倍，疊加A/H溢價來看，朝雲集團後續估值上升空間預期可觀。









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