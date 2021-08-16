辰林教育集團龍南投資項目正式簽約

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香港, 2021年8月16日 - (亞太商訊) - 8月13日上午，贛州市龍南市市委、市政府隆重舉行了辰林教育集團投資興辦龍南本科院校及技師學院項目簽約儀式。辰林教育集團董事局主席、江西應用科技學院董事長黃玉林，學校黨委書記、副董事長彭迪雲，集團首席戰略官汪玉奇，執行董事、聯席總裁、副校長王立，首席運營官、副校長房小珍等出席了簽約儀式。龍南經開區及龍南市"四套班子"主要領導和其他區市領導及有關部門的主要負責人出席簽約儀式。
黃玉林董事長首先表達了投資辦學的初衷。他說："在贛南投資辦學，助力家鄉教育事業，是多年來的夙願，投資龍南，從來沒有猶豫"。在全面介紹辰林教育集團的政策機遇、戰略模式、發展勢頭及簽約專案的基本情況後，他表示，辰林教育集團發展理念先進、背靠資源豐厚、拓展領域寬廣，有決心、有能力推動龍南教育事業優化升級，為龍南打造"百強千億國家級經開區""充滿活力的江西南大門"和"世界級客家文化名城"提供人才和智力支撐。
龍南經開區黨工委副書記、管委會主任、市委書記鐘旭輝指出，辰林教育集團有實力，有情懷，有誠信，慧眼青睞龍南並成功簽約，是龍南教育事業上具有里程碑意義的一件喜事，也是龍南經濟社會發展史上的一件大事，補齊了龍南人才培養短板，填補了龍南沒有本科院校的歷史空白，對提升龍南教育水準與發展能力，增添了亮色，插上了騰飛的翅膀。
黃玉林董事長、彭江閩市長代表雙方在協議上簽字。
8月13日下午，在贛州市教育工委書記、教育局局長鄧明，副局長賴曉琴的陪同下，中共江西省委常委、贛州市委書記吳忠瓊同志會見了黃玉林董事長一行，認真聽取了辰林教育集團在贛州投資辦學情況及下一步設想與建議的彙報。吳忠瓊書記對黃玉林董事長回家鄉投資興學的桑梓之情和辰林教育集團助推贛南革命老區教育事業發展的擔當給予了充分肯定和感謝，並對今後深化合作與發展提出了新的要求和期望。
此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊公司代表辰林教育集團控股有限公司發佈。
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