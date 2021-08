Friday, 13 August 2021, 18:22 HKT/SGT Share:

來源 GF Securities 廣發控股(香港)榮獲《彭博商業周刊》2021年度「大灣區結構性產品」及「大灣區衍生產品機構」兩項卓越大獎

香港, 2021年8月13日 - (亞太商訊) - 近日,在《彭博商業周刊》舉辦的第七屆「金融機構大獎」評選當中,廣發控股(香港)有限公司(以下簡稱「廣發香港」)以其突出的跨境結構化產品創設能力及行業影響力榮獲了 「2021年度金融機構大獎(證券界別)」的「中國大灣區結構性產品卓越服務大獎」及「中國大灣區年度衍生產品機構卓越表現大獎」兩大獎項。《彭博商業周刊》已連續七年舉辦年度「金融機構大獎」,以市場表現、增長、發展及商業策略等方面為準則,評選出過去一年表現突出的金融機構。



獲得卓越獎項的廣發香港致力於打造聚焦於大灣區的跨境金融產品專業平台,旗下的全球市場部推出了一系列具有里程碑意義的多元化跨境結構化產品,引領了市場的產品創新方向。隨著大灣區互聯互通強化,香港與內地居民和機構進行跨境投資的空間不斷提升,市場對跨境金融產品及衍生品的需求也日益增加。廣發香港全球市場部在此機會下,通過精准的市場定位、具有前瞻性的綜合產品設計及高效快速的執行能力,同時結合集團境內外核心資源,聯同集團母公司及下設子公司等主體共同致力於為投資者提供跨境、跨資產類別的全方位一體化投融資解決方案,不僅涵蓋靈活管理的結構化票據、資產證券化、基金掛鈎結構化產品、指數及衍生品交易等多資產類別,還可通過跨境總收益互換、QDII、QFII、債券通等多元化跨境管道提供定制化解決方案,滿足了投資者的跨境投資需求,深化了與境內外客戶的關係及綜合服務能力,為協助大灣區「境內+境外」雙市場機構投資者加大跨境資產佈局具有戰略意義。



廣發香港全球市場部負責人曾超先生表示:「很高興團隊成績獲得業界專業獎項的認可,我們的團隊成員擁有長期境內外金融市場從業經驗,曾在國際大型投資銀行主導創設跨境互換解決方案及一系列跨資產結構化產品,開創了中國跨境結構化產品領域的先河。」。放眼未來,曾超先生對中資金融機構未來在跨境市場的機會充滿信心,他繼續表示:「全球市場部將充分結合優勢資源,繼續以跨境業務為核心,大力增強產品創設,突出差異化的產品策略,在更深度服務傳統金融機構的同時,也為增長潛力巨大、服務需求更加個性化的私募基金、家族信託、互聯網金融等新崛起的資管及財富管理機構提供定制化服務。同時,還將根據市場變化,更主動、更具前瞻性地管理市場風險及預判政策風險的擾動,為客戶的業務穩健發展保駕護航。」。



關於廣發証券股份有限公司

廣發証券股份有限公司成立於1991年,是國內首批綜合類證券公司,先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主機板上市 (股票代碼:000776.SZ,1776.HK)。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展,多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。公司以行業領先的創新能力,提供多元化業務以滿足企業、個人及機構投資者、金融機構及政府客戶的多樣化需求。截至2020年12月31日,公司有證券營業部282家,分佈於全國31個省市自治區,資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先,總市值居國內上市證券公司前列。2015至2020年,廣發証券連續六年位居「胡潤品牌榜」中國券商前列。公司依託「廣發証券社會公益基金會」積極履行社會責任,聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域,主動踐行社會責任,公司美譽度和品牌影響力持續提升。









話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network