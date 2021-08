高陽科技2021年上半年經調整淨利增40%至港幣3.12億元

香港, 2021年8月12日 - (亞太商訊) - 中國領先的金融支付解決方案供應商 - 高陽科技(中國)有限公司(「本公司」;股份代號:818.HK)發佈本公司及其附屬公司(「本集團」)截至2021年6月30日止6個月(「報告期內」)未經審核之中期業績。



業績摘要

1、報告期內,隨著全國疫情防控成效持續向好,經濟活動相繼恢復,本集團整體經營情況回歸正常化。本集團支付交易額較去年同期增長15%至約人民幣8,300億元;

2、本集團依託「支付+SaaS」的業務架構,幫助小微企業全面提升經營效能,加速數字化轉型,帶動報告期內本集團二維碼支付交易額增長超過2.5倍;

3、為進一步提升管理效率及效益,本集團於報告期內將「金融科技解決方案及服務」從「支付交易處理解決方案」分類中剝離。截至2021年6月底,金融科技解決方案及服務分類合作銀行數量已突破14家,累計服務供應商達2,860家,幫助各級供應商累計融資超過人民幣90億元。



報告期內,本集團實現綜合收入港幣2,216.1百萬元,較去年同期港幣2,022.2百萬元增加10%;分類EBITDA為420.1百萬元,較去年同期港幣316.8百萬元增加33%,分類EBITDA增加主要由於全國疫情防控成效持續向好,經濟活動相繼恢復,本集團整體經營情況回歸正常化。經調整溢利淨額為港幣312.3百萬元,較去年同期的港幣223.4百萬元增加40%。



業務回顧

持續聚焦下沉市場數字化需求,「支付+SaaS」提升商戶經營效率

在疫情催生的新市場需求背景下,各類場景和商戶數字化進程加速,為本集團創造了新的機遇。隨著全國疫情有效控制,消費活動穩步回升,報告期內,本集團支付交易處理解決方案支付交易額較去年同期增加15%至約人民幣8,300億元。分類經營溢利為港幣280.1百萬元,同比增加24%。截至2021年6月,本集團旗下主營支付交易處理業務的子公司隨行付支付有限公司(「隨行付」)累計國內活躍商戶為340萬戶。



對於數字化手段相對缺乏的小微商戶,本集團為其搭建完整的「支付+SaaS」生態,帶動本集團二維碼支付交易額於報告期內同比增長超過2.5倍。通過基於數據算法的用戶運營、精準營銷、財務分析等功能,幫助小微商戶在全渠道生態系統構建自主的銷售閉環,全面加速數字化轉型。目前,本集團智慧開放平台已與超過1,000家SaaS服務商展開深度合作。



同時,本集團繼續加大產品研發,於報告期內先後推出多款創新科技產品及解決方案,從獲客、行銷、經營、決策等方面多維度助力商戶數字化改造。其中,「結行社區」、「結行好日子」及「結行智慧貨架」分別向社區門店、菜市場及零售商家等多個領域的客戶提供經營效益最大化的解決方案,以智慧賦能為核心,助力商戶提升運營效率。



剝離「金融科技解決方案及服務」提升效益

報告期內,為提升管理及經營效益,本集團將「金融科技解決方案及服務」從「支付交易處理解決方案」分類中剝離。金融科技解決方案及服務主要包括:小額貸款、供應鏈金融、保理業務、信貸評估服務以及相關產品及解決方案。其中,小額貸款業務保持穩定,而供應鏈金融業務大幅增長,帶動分類經營溢利扭虧為盈。報告期內,分類經營溢利為港幣20.4百萬元,而2020年上半年分類經營虧損為港幣12.7百萬元。供應鏈金融板塊旗下產品包括隨信雲鏈、銀企鏈、隨票閃貼等。隨信雲鏈主要服務核心企業供應商;銀企鏈是核心企業金融平台和銀行的連結器,隨票閃貼平台則是持票企業和銀行的連結器。截至2021年6月底,本集團合作的銀行數量已突破14家,累計服務供應商2,860家,幫助各級供應商累計融資超過人民幣90億元。



今年以來,監管機構對支付機構的風控能力提出進一步要求,下半年,本集團將繼續把業務合規放在首要位置,對反洗錢等重點工作實施最嚴格標準,降低各業務線潛在風險,並積極準備、按時完成《非銀行支付機構經營許可證》續展工作。



其他業務板塊砥礪前行,尋求突破

- 信息安全芯片及解決方案:報告期內,分類銷售額較去年同期略有上升,毛利率有所改善。目前,面對全球半導體供應鏈緊張的影響,本集團將積極開展各項研發專案,以及各產品的降本增效工作。

- 平台運營解決方案:報告期內,本集團成功與中移動金融科技公司續簽產品開發、業務運營以及系統維護等相關合約,同時積極參與中移動各省公司及其他專業公司的相關投標項目。未來,本集團將繼續夯實與中移動各項業務的支撐合作,也將積極拓展移動運營商體系外的技術服務機會。

- 金融解決方案:報告期內,中國內地市場,高陽金信重點致力於業務系統下移和跨境理財通業務產品研發;海外市場,高陽寰球完成了老撾外貿銀行的核心業務系統投產,並成功簽約哈薩克及柬埔寨兩家銀行IT系統的建設專案,重點研發之基於分散式、微服務技術架構的新系統也將於下半年陸續落實實施。

- 電能計量產品及解決方案:報告期內,本集團積極檢討相關國網招標工作,同時配合及跟進國家電網電科院就IR46電能表國標規範的研究和建設工作。



公司表示:「隨著線上、線下融合及深耕細作的經營模式在數字化迭代中不斷加深,本集團將充分利用自身深耕行業多年之優勢,持續聚焦科技賦能,助力小微企業營商環境智慧升級。同時,靈活運用大數據、人工智能、區塊鏈等前沿高新技術加強風控水平及合規工作效率,為股東、客戶以及社會創造更大價值。」



