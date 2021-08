增程式電動汽車先鋒理想汽車今日上市 一季度營收增幅超300%

Thursday, 12 August 2021, 16:00 HKT/SGT Share:

香港, 2021年8月12日 - (亞太商訊) - 中國新能源汽車市場製造商理想汽車(股份代號:2015.HK)於今日正式掛牌上市。理想汽車是中國知名的新能源汽車製造商,目前量產車型為理想ONE——一款六座中大型豪華電動SUV。理想ONE配備了理想汽車自主研發的增程式電動動力系統及先進的智能汽車解決方案,是中國最暢銷的新能源汽車之一。



緊抓細分市場 理想ONE銷量領先



理想ONE於2019年11月開始量產,截至2021年7月31日,銷量已逾7.2萬輛。作為理想汽車的首款產品,理想ONE不辱使命,成為了最有競爭力的新能源汽車之一。根據灼識咨詢報告,按銷量統計,理想ONE是2020年中國最暢銷的新能源SUV車型,佔市場份額9.7%。



理想ONE的熱銷,一大原因在於理想汽車十分精準的捕捉到了中國家庭用戶的出行需求。隨著二胎政策的開放、收入水平的增長,中國家庭普遍傾向於空間更大、載人更多的SUV,以用於通勤及家庭旅行。理想ONE全系只有一個配置,統一零售價33.8萬元,使得用戶能夠以接近緊湊型豪華SUV價格,享受到中大型豪華智能SUV性能、功能及座艙空間,因而被中國家庭青睞。



為消除里程焦慮,理想ONE配備了公司自研的增程式電動汽車解決方案,增程式電動汽車是單純由電機電力驅動,但其能源及動力來自其電池組及增程系統。理想ONE總NEDC續航里程可達1,080公里,可通過慢充、快充及加油來補充能量,在沒有充電基礎設施的情況下仍可運行,完全消除了里程焦慮。得益於其純電驅動,理想ONE提供了與純電動汽車一樣的高質量駕駛體驗,以及遠低於同級別燃油車的能耗。



為確保產品品質和軟件迭代速度,理想汽車將繼續加強智能汽車解決方案,並投資於先進的技術和自研的智能汽車解決方案,特別是增加計算能力和帶寬。理想汽車將為未来车型标配自主研发的L4级自动驾驶兼容的必要硬件,并利用自研的全栈软件开发能力持续优化自动驾驶解决方案。



同时,公司還自建直营及服務網絡直面用戶,收集用户反饋並形成闭环持續提高營銷效率。在供應商方面,理想汽車優先考慮具有高質量標準的世界一流供應商,如博世、寧德時代等。截至2021年3月31日,在中國保險汽車安全指數、中國汽車健康指數及中國新車評價規程中,理想ONE是唯一全部獲得最高評級的中大型SUV。



理想ONE的成功為公司帶來了充足的信心。據了解,理想汽車在2022年將推出全尺寸增程式豪華智能SUV,將為用戶帶來更佳的駕駛體驗及卓越的通行性。



發力高压純電動汽車 以技術優勢搶佔先機



理想汽車認為,為應對中國新能源汽車市場面臨的私人及公共快充基礎設施不足的挑戰,任何新能源汽車的能源補充解決方案須至少與燃油車能源補充解決方案一樣便捷高效。在開發增程式電動解決方案的同時,理想汽車亦正投資高壓純電動解決方案,因為這兩個解決方案均可為用戶提供可媲美燃油車便利的能源補充體驗。



理想汽車正在新一代電動汽車技術方面加大投入,包括高倍率電池、高壓平台及超快充電技術。理想汽車正在開發兩個平台,即Whale及Shark,用於未來的高壓純電動汽車。理想汽車計劃自2023年起,每年至少推出兩款高壓純電動車型。理想汽車還計劃部署一個由超快充充電站構成的高功率充電網絡,為自主研發的高壓純電動汽車的商業化鋪路。憑藉在理想ONE研發及交付中積累的產品經驗,理想汽車的高压純電動車型有望複製理想ONE的成功之路,從競爭對手中脫穎而出。



2021年7月,理想汽車交付了8,589輛理想ONE,單月交付量首次超過八千,同比增長251.3%。2021年前三個月,理想汽車收入約為人民幣35.75億元,較去年同期的約人民幣8.52億元增長超過300%。理想汽車營收及交付數量雙雙保持了較高增速,上市之後,公司也將獲得充沛的資金用於技術研發及業務擴張,進而鞏固市場地位並保持業務持續增長。



