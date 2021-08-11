Wednesday, 11 August 2021, 07:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical Avance Clinical 榮獲 Frost & Sullivan 2021 年亞太地區 CRO 最佳實踐獎，以表彰其客戶價值領導力

澳大利亞阿德萊德, 2021年8月11日 - (亞太商訊) - Avance Clinical 是澳大利亞最大的國際生物技術 CRO，榮獲著名的 Frost & Sullivan 2021 亞太 CRO 客戶價值領導獎，這是 Frost & Sullivan 連續第二次授予該公司亞太 (APAC) CRO 最佳實踐獎。



Avance Clinical 是一家澳大利亞擁有的合同研究組織 (CRO)，24 年來一直為本地和國際藥物開發行業提供符合全球監管標準的高質量臨床研究服務。



Frost & Sullivan 表示，亞太地區的 CRO 市值目前為 60.1 億美元，預計到 2026 年將達到近 110.4 億美元，複合年增長率為 12.2%。



“該地區正在成為首選的研發市場，中國、日本、澳大利亞和韓國處於領先地位，到 2020 年將佔亞太地區臨床 CRO 市場的 16%，”最佳實踐的 Supriya Lala Kundu 表示Frost & Sullivan 研究分析師。



這是 Avance Clinical 獲得的第二個 Frost & Sullivan 獎項，該獎項在過去一年中在亞太地區取得了快速增長。



Avance Clinical 的首席執行官 Yvonne Lungershausen 讚揚了她在澳大利亞和新西蘭由 150 多名臨床試驗專家組成的團隊。



“我們已經證明，憑藉 89% 的增長和超過 70% 的重複業務率，我們對黃金標準技術的關注與以解決方案為導向的臨床專家相結合，是客戶在這個快速發展、競爭激烈和高風險的行業中所需的組合。 Avance Clinical 對這一認可感到非常自豪。該獎項是對我們為客戶提供價值的成功方法的真正認可。



客戶談到澳大利亞對臨床試驗支出提供近 50% 的金融退稅激勵措施的優勢——但我相信真正的好處是節省時間。我們的生物技術客戶可以利用澳大利亞監管程序的快速啟動並獲得早期臨床數據，而無需先獲得其國內 IND。對我們的客戶而言，最終效果是他們可以通過比世界其他任何地方提前一年進入診所來加快他們的臨床計劃，並節省大量相關成本。 “



Avance Clinical 專門支持生物技術公司的早期臨床試驗，在過去 5 年中進行了超過 195 項早期（第一和第二階段）試驗，涉及 105 個治療適應症的 10,000 多名參與者。



根據 Frost & Sullivan 最佳實踐研究分析師 Supriya Lala Kundu 的說法：



“自我們上次分析師審查以來，Avance Clinical 在過去一年中增長迅速，包括在澳大利亞和新西蘭進一步擴展臨床服務。其令人印象深刻的超過 70% 的重複業務率說明了其在該行業的客戶價值和聲譽，並且是 2021 年獎項選擇的關鍵因素。



Avance Clinical 的客戶是主要來自美國、英國、日本、中國、韓國、台灣、法國和德國的國際生物技術公司。這些客戶正在尋求具有與全球主要 CRO 相同的經驗和先進技術平台的優質 CRO，但在澳大利亞和新西蘭採用靈活且以客戶為中心的臨床管理方法。



該公司提供來自 Oracle、Medidata 和 Medrio 等領先企業的一流技術，可實現全球所有主要監管機構都接受的快速高質量數據管理。



由 150 多名臨床專家組成的經驗豐富的團隊在超過 105 種適應症方面擁有豐富的經驗。



該公司被基因技術監管機構辦公室 (OGTR) 認證為基因技術 CRO，使其能夠擴展到疫苗和轉基因療法的臨床試驗。



澳大利亞在符合 FDA 標準的卓越科學和研究、先進的醫療保健以及在臨床試驗競爭較少的環境中接觸患者的機會進一步加強了其作為臨床試驗目的地的優勢。 ”



圍繞 Avance Clinical 產品的主要 Frost & Sullivan 分析師發現包括：



- 財務業績：在收入、收入增長、營業利潤率和其他關鍵財務指標方面實現了強勁的整體財務業績

- 客戶獲取：面向客戶的流程支持高效、一致的新客戶獲取，同時提高客戶保留率

- 運營效率：公司員工高效、快速且高質量地執行分配的任務

- 增長潛力：增長是由強烈的客戶關注促進的，可以加強品牌並增強客戶忠誠度

- 人力資本：對質量和客戶的承諾是公司文化的特徵，這反過來又提高了員工的士氣和保留率

- 價格/性能價值：與類似的市場產品相比，產品或服務提供了最佳的價格價值

- 客戶購買體驗：購買體驗的質量向客戶保證他們購買的解決方案是針對其獨特需求和限制的最佳解決方案

- 客戶擁有體驗：客戶自豪地擁有公司的產品或服務，並在產品或服務的整個生命週期中獲得積極的體驗

- 客戶服務體驗：客戶服務觸手可及、快捷、無壓力、優質

- 品牌資產：客戶對品牌有積極的認知，並表現出較高的品牌忠誠度



在此處了解澳大利亞優勢 https://www.avancecro.com/the-australian-advantage/

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關於 Avance Clinical www.avancecro.com



Avance Clinical 是最大的優質全方位服務澳大利亞 CRO，在澳大利亞和新西蘭為國際生物技術公司提供優質臨床試驗和全球公認的數據 24 年。



我們的客戶是處於藥物開發早期階段的國際生物技術公司，他們需要快速、敏捷和自適應解決方案導向的臨床研究服務。



弗若斯特沙利文獎

Avance Clinical 是 Frost & Sullivan 2020 年亞太 CRO 市場領導獎獲得者和 2021 年亞太 CRO 客戶價值領導獎獲得者。



臨床前到第 1 和第 2 階段

Avance Clinical 憑藉其經驗豐富的 ClinicReady 團隊提供臨床前服務，直至 1 期和 2 期臨床服務，利用高達 43.5% 的政府獎勵回扣和快速啟動監管流程。

CRO 擁有超過 105 種適應症的經驗，可以為 FDA 和 EMA 審查提供世界一流的結果和高質量的國際公認數據。 Avance Clinical 提供圍繞特定客戶需求設計的定制解決方案，而不是一刀切的方法。



技術

作為一家公司，我們專注於跨所有職能領域的最先進技術和系統，為我們的客戶提供最有效的流程。 Medidata、Oracle 和 Medrio 只是我們的部分技術合作夥伴。



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