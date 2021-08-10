

香港, 2021年8月10日 - (亞太商訊) - 首長寶佳集團有限公司（「首長寶佳」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：0103.HK）欣然宣佈，根據集團截至2021年6月30日止六個月的未經審核綜合財務報告之初步評估，預期除稅後溢利將錄得不少於港幣45,000,000元，較去年同期的港幣35,863,000元增加最少兩成半，主要由於鋼簾線的銷售量顯著增加。



首長寶佳主要從事製造子午線輪胎之鋼簾線、切割鋼絲及其他鋼絲產品。集團位於浙江省和山東省的兩大生產基地，目前每年生產超過20萬噸鋼簾線。2019年起，集團開展滕州廠房擴展計劃，投資建設新的黃絲設施，目標增加額外10萬噸鋼簾線生產能力，目前建設進度理想。集團亦將朝著發展為一個擁有年產量30萬噸級以上精品鋼簾線製造企業的目標邁進。



首長寶佳董事長兼董事總經理蘇凡荣先生表示﹕「回顧2021年上半年，隨著國內疫情大致受控，各行各業逐步回復正常發展。鑑於國內運輸需求殷切，市場對輪胎的需求持續旺盛，帶動鋼簾線銷售量顯著增加，集團産品因而長期處於供不應求狀態。面對龐大的國內子午線輪胎之鋼簾線市場，集圑近年一直致力於鋼簾線産能的擴張，務求在蓬勃的市場發展中捕捉市場機遇，站穩國內鋼簾線一綫廠商位置。展望未來，我們銳意繼續生產優質鋼簾線、切割鋼絲及其他鋼絲產品，多管齊下提升核心競爭力，擴大產能以滿足現有客戶群的需求，並進一步擴大客源，從而為我們的股東和投資者實現更高回報。」



首長寶佳集團有限公司

首長寶佳集團有限公司（0103.HK）主要從事製造子午線輪胎之鋼簾線、切割鋼絲及其他鋼絲產品，於浙江省和山東省設有兩大生產基地，目前每年生產超過20萬噸鋼簾線。集團多年來堅持提供優質產品，其產品供應全球超過20個國家，深獲國際輪胎製造商的認可。集團於1992年4月於香港聯合交易所上市，其主要股東實力雄厚，包括世界五百強企業首鋼集團有限公司（北京國有資產監督管理委員會直接監督之國有企業）與其主要受控法團，Bekaert集團及李嘉誠基金會有限公司。透過持續提供優質鋼簾線及鋼絲產品及優化產品組合，集團致力成為中國鋼簾線行業的三大獨立生產商之一。



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