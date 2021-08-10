Tuesday, 10 August 2021, 13:11 HKT/SGT Share:

來源 GF Securities 廣發証券全力支持香港青年創新創業 連續五年贊助港科大創業大賽

香港, 2021年8月10日 - (亞太商訊) - 近日，由廣發証券股份有限公司（「廣發証券」，股票代號：1776.HK; 000776.SZ）連續五年贊助的2021年港科大-信和百萬元創業大賽圓滿結束。經過激烈的角逐，本屆冠軍由收集香港麵包店和餐廳剩餘且未使用的麵包，轉製成本地精釀啤酒的The Able Company獲得，而專注於下一代固態電池開發的Solid-X Limited則獲得由廣發証券贊助的「廣發証券創新獎」。



廣發証券旗下香港子公司廣發控股（香港）有限公司總經理沈明高先生表示，「這是廣發証券第五年參與大賽，作為植根大灣區的全球投資銀行，廣發証券致力於充分利用海內外資本市場為優秀企業在不同發展階段提供助力，我們也將持續全力支持優秀創業者，推動初創企業發展，幫助更多年輕人在創業路上實現理想和抱負。」沈先生還表示，注意到香港科技大學已發起大約30個與可持續相關的項目，認為大學是可以成為探索和持續發展的實驗室，欣慰看到學校也想培養學生作好應對二十一世紀挑戰的能力，從傳統教育轉向積極體驗的教學，能讓學生獲得技能用於應對職業生涯中的困難和挑戰。



香港科大的這個創業大賽自2011年創辦，至今已經舉行十一屆。廣發証券連續五年作為大賽的白金贊助商，全力支持青年創新創業，並連續三年設立「廣發証券創新獎」以特別鼓勵和表彰在創新領域的傑出創業團隊。自2016年開始，大賽由香港單一賽區擴展到國內其他的賽區，已成為大中華地區知名的創業比賽。今屆的賽區包括了澳門、北京、佛山、廣州、深圳、長江三角洲。香港賽區的前3強隊伍將與來自其他六個賽區的獲獎隊伍參加全國總決賽，競爭唯一的百萬元獎金冠軍。



本屆大賽主要分四輪在線上舉行，吸引了共185支參賽隊伍，參賽項目圍繞減少廢棄物丶智慧科技、金融科技等熱議的主題。大賽的「廣發証券創新獎」的得獎隊伍是Solid-X Limited，該團隊因專注於下一代固態電池的開發，旨在為企業和社會提供安全、可靠和可持續的能源儲備解決方案，在激烈的競爭中突圍而出。Solid-X Limited團隊表示非常高興獲得獎項，並希望他們研發的電池可以早日推出市場。



作為大賽多年的贊助商，廣發証券全程參與比賽，提供不止於資金方面的支持。此次賽事，廣發投資（香港）有限公司私募股權投資部副總裁周航先生擔任大賽的決賽評委，為參賽隊伍提供專業的意見和指導。周航先生表示，「非常榮幸能夠代表廣發証券擔任大賽的評委，作為專注於境內外中小企業股權投資，致力於通過資本和管理，協助企業迅速成長的公司，廣發投資（香港）一直以來都十分關注各個領域傑出的初創企業。今年的賽事競爭十分激烈，再次匯聚了很多優秀的創業團隊，充分感受到香港年輕人創業的熱情和體現香港是一個充滿創業機會的地方」。



作為中國資本市場最具影響力的證券公司之一，廣發証券一直發揮自身影響力，以實際行動投身於公益事業。在境內，廣發証券通過「廣發証券社會公益基金會」連續七年舉辦「大學生微創業行動」項目，而今年更吸引到「上海證券交易所公益基金會」加入主辦。過去六年，廣發証券通過活動已經為300個項目發放扶持基金550萬元，活動目前已有200多名微創業導師，並有北京大學、清華大學等40餘所高校深度參與，通過各種線上及現場活動影響上千萬人，加大對青年科技創新成果的扶持，鼓勵更多青年學生積極投身創新創業項目，促進產學研的融合發展。未來，廣發証券始終秉持「廣聚愛，發於心」的公益理念，積極履行社會責任，全力推動境內外青年創業事業蓬勃發展。



關於廣發証券股份有限公司

廣發証券股份有限公司成立於1991年，是國內首批綜合類證券公司，先後於2010年和2015年分別在深圳證券交易所及香港聯合交易所主機板上市 (股票代碼：000776.SZ，1776.HK)。公司憑藉卓越的經營業績、持續完善的風險管理及優質的服務成功實現持續穩健發展，多年來是中國資本市場最具影響力的證券公司之一。公司以行業領先的創新能力，提供多元化業務以滿足企業、個人及機構投資者、金融機構及政府客戶的多樣化需求。截至2020年12月31日，公司有證券營業部282家，分佈於全國31個省市自治區，資本實力及盈利能力在國內證券行業持續領先，總市值居國內上市證券公司前列。2015至2020年，廣發証券連續六年位居「胡潤品牌榜」中國券商前列。公司依託「廣發証券社會公益基金會」積極履行社會責任，聚焦扶貧濟困、助學興教兩大領域，主動踐行社會責任，公司美譽度和品牌影響力持續提升。





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