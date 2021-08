Tuesday, 10 August 2021, 08:50 HKT/SGT Share: 飛躍!中再集團首次躋身《財富》世界500強 位居全球再保險公司第4位

香港, 2021年8月10日 - (亞太商訊) - 8月2日,2021年《財富》世界500強排行榜正式發佈,中國再保險(集團)股份有限公司(下稱“中再集團”,股份代號:1508.HK)以243.76億美元的營業收入首次入選500強榜單,位列497位,居全球再保險公司第4位。





此次成功入選,是對中再集團“十三五”期間改革發展成就的肯定,是公司綜合實力日益增強的有力見證。“十三五”期間,中再集團始終堅持高品質黨建引領高品質發展,以“一三五”戰略為引領,積極踐行再保險國家隊使命,市場地位持續鞏固,戰略佈局重大突破,在高品質發展道路上不斷邁上新臺階。



始終堅持戰略引領,綜合實力實現跨越式發展

回首“十三五”初期,中再集團改革發展站在新的歷史路口,挑戰重重,也蘊含機遇。2016年,在新一屆黨委班子的領導下,經過集中攻關、反復研討,最終凝聚共識,形成“一三五”戰略並貫徹始終。明確了“中再姓再”一個核心,致力在“創新、協同、裂變”三方面突破,實現“規模、佈局、技術、組織、文化”五個領域的跨越。2019年,中再集團提出“以平臺化、科技化和全球化為戰略落地的支點和抓手,加快高品質發輾轉型,實現整體價值穩健增長”的戰略主張。



以 “一三五”戰略為引領,“十三五”期間中再集團各項主要經營指標保持良好增長勢頭,綜合競爭力和品牌影響力穩步提升。



再保險主力軍地位日益鞏固。國內財產再保險市場份額2020年末保持在24.3%,國內人身再保險市場份額穩固在50%以上,投資收益率穩居保險行業前列,市場地位穩中有升;參與打造生命表、重疾表、航運保險指數、水險風險曲線等基礎設施,持續開發具有自主智慧財產權的地震、颱風等巨災模型,不斷輸出公共產品,行業影響力持續擴大;全資收購英國橋社保險集團,成立新加坡分公司、中再香港公司、中再巨災風險管理公司等經營機構,再保險專業化水準進一步提升,產業鏈綜合佈局日趨豐富。



發展動能不斷增強。公司簽署48份境內戰略合作協定和32份境外戰略合作備忘錄;中國大地保險引進8家戰略投資者、融資約106億元,華泰經紀引入中國能建作為戰略股東,中再壽險戰略投資鎂信健康,戰略夥伴生態圈成效明顯;實施“數位中再”戰略,三大核心系統全面上線,資料中台和業務中台建設取得階段性成果;大力推動“再保直保化”“產品+、資料+”戰略,為市場持續提供環境污染責任險、政治暴力險、恐怖主義險等財產險創新產品以及重疾防癌險、中端醫療險等多層次人身保障產品,積極引領行業創新。



全球競爭力不斷提升。成功收購橋社,揭開全球化發展新篇章,集團海外機構拓展到11個國家和地區,成為佈局最廣的中資保險公司,特別是在境外擁有500餘人的專業團隊,在政治風險、恐怖主義、特殊能源險、核保險具有全球定價影響力,為全球化發展和反哺國內創新奠定堅實基礎。



春華秋實結碩果,此次成功入選世界500強,並居全球再保險公司第4位,集中體現了中再集團“十三五”改革發展、第三次創業新征程取得的卓越成績,對於中國再保險行業整體影響力的提升亦具有重要意義,充分展現了在党的光輝引領下,中國再保險業由弱到強、不斷發展壯大、逐步登上國際舞臺並成功躋身國際一流再保險公司行列不凡的奮鬥歷程,讓中國再保險品牌為世界所矚目!



傳承精華守正創新,全面開啟“十四五”發展新征程

今年是“十四五”開局之年,中再集團全面開啟高品質發展新征程。公司上下自2020年以來群策群力、凝聚共識,“十四五”戰略發展方向與思路逐步明晰。“十四五”期間,中再集團將堅持穩中求進、價值提升,推動公司高品質發展,全面建設具有可持續發展能力和核心競爭力的國際一流綜合性再保險集團。圍繞再保險這個核心主業,推動直接保險、資產管理、數位科技等產業鏈綜合佈局;通過產品創新、平臺驅動、科技賦能和全球聯動,加強能力建設,強化集團管控,夯實發展基礎;加快資料驅動發展和生態佈局,聚合人才核心資源,加強企業文化建設,提升企業價值、客戶價值和社會價值。



堅持以再保險為核心,堅定履行國家再保險職能,充分利用再保險品牌優勢和核心資源,從災害管理、農業、綠色能源、健康管理、民生保障、環境責任等現有領域,向智慧城市、網路安全、軍民融合等具有重大戰略意義和巨大潛在市場空間的新領域推進,提升服務國家戰略和國計民生的力度和溫度,為國家經濟建設保駕護航。



堅持創新引領發展,持續提升核心競爭力,把產品創新提升到戰略高度加以推進,以“再保+科技”的風險管理綜合服務為特色經營模式,積極開發“個性化、差異化、定制化”產品,切實滿足客戶不斷升級的保險保障需求,為客戶提供一站式、全週期產品及服務,為引領行業創新樹立標杆。



強化科技驅動賦能,踐行“數位中再”戰略,加快數位化轉型,加速推動業務與科技融合發展,注重科技轉化率,助力業務創新、提升運營效率、賦能行業發展;注重內外部協同,廣泛聚合多方資源,全面激發現有平臺、積極拓展創新平臺,通過平臺發展推動集團業務佈局、優化業務結構。



推進內外聯動互通,緊跟國家“一帶一路”倡議和客戶“走出去”實際需求,以境外分支機搆為支點,把中國元素帶出去、不斷提升國際影響力,把政治風險、網路安全、清潔能源、營業中斷等國內急需的保險產品拿進來、反哺國內金融市場創新發展,全面提升全球風險分散能力,切實為“一帶一路”建設和中國海外利益保駕護航。



今年是中國共產黨成立100周年,站在“兩個一百年”的歷史交匯點,中再集團將全面加強党的領導,立足新發展階段、貫徹新發展理念,在與國家同呼吸、共命運的新征程中,開新局於偉大的社會變革,強體魄於偉大的自我進化,奮力譜寫中再高品質發展壯美篇章!





