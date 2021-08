Friday, 6 August 2021, 10:20 HKT/SGT Share: 興業銀行榮獲2021年「亞洲地區最佳數字化財富規劃私人銀行獎」

香港, 2021年8月6日 - (亞太商訊) - 近日,興業銀行再獲殊榮,被英國《金融時報》集團旗下《專業財富管理》(《PWM》)雜志授予2021年「亞洲地區最佳數字化財富規劃私人銀行獎」,標志著興業銀行私人銀行數字化財富規劃實力獲得國際認可。



近年來,興業銀行持續推進數字化轉型,在私人銀行領域,該行以「顧問式諮詢」爲競爭力和驅動力,借助金融科技手段和綫上綫下渠道優勢,重點從數字化賦能客戶關係運營、金融科技引領財富規劃和投資組合管理、智能化資産配置和搭建全條綫覆蓋的産品研究支持、科技賦能投研服務傳達四方面加速推動智能化、平台化和場景化的數字化財富規劃,滿足不同客戶的資産配置需求。



據介紹,該行自主研發了私人銀行科技服務系統,賦能私人銀行客戶關係管理、數據分析和投資决策等各個環節。借助先進的金融科技手段,該系統有效將理財經理「風險評估-資産配置-産品選擇-組合跟踪」四步銷售流程標準化和系統化,同時依托「資本-資産」定價模型和財務規劃理論,能够根據客戶需求精准提供個性化資産配置建議。



圍繞客戶全生命周期需求,興業銀行通過人工智能、大數據、區塊鏈、雲計算等金融科技手段,推動私人銀行財富管理産品、營銷、運營、管理和服務的全面數字化、精准化、智能化,驅動業務及服務模式創新。在優化客戶旅程上,已實現由客戶需求驅動的、端到端的、全方位的體系規劃,將前中後台的各項能力進行充分挖掘、有效銜接。



2020年,興業銀行私人銀行首次發布「興承優選」品牌,開創了國內私人銀行産品篩選評價品牌的先河。興業銀行通過數字化技術賦能興承優選和資産配置服務。私人銀行客戶可通過私行專屬手機銀行、微信公衆號、網站等,及時查閱私行宏觀經濟、資産配置、細分行業研究、金融産品等領域的研究成果,幷在手機銀行端享受綫上投資天氣、財富體檢、組合方案建議和一鍵購買服務。



當前,興業銀行正在推進新一輪五年發展規劃實施,加快全面數字化轉型,持續擦亮綠色銀行、財富銀行、投資銀行「三張名片」。作爲財富銀行的重要支點,興業銀行私人銀行數字化轉型也駛入快車道。以手機銀行爲例,自2019年該行推出手機銀行私行版以來,興業銀行私行客戶主動發起的手機銀行交易筆數增長約4倍。2020年疫情期間,積極利用綫上直播的方式進行雲路演、雲推介、雲答疑,全年累計開展近300場財富管理及增值服務綫上直播活動。









