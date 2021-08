艾德韋宣戰略升級為時尚品牌提供互動式數據績效營銷

香港, 2021年8月4日 - (亞太商訊) - 大中華整合營銷解決方案提供商–艾德韋宣集團控股有限公司(「艾德韋宣」或本「公司」,連同附屬公司總稱本「集團」,股份編號:9919)今日宣布了公司的全新戰略升級:時尚品牌數據互動營銷集團。结合新增的直播電商及MCN/KOL事業部,以及原有的體驗營銷、數字營銷及公關服務、戰略升級為時尚品牌數據互動營銷集團,為高端品牌提供互動式數據績效營銷,以把握國內快速增長的數字化商機。

戰略升級為時尚品牌數據互動營銷集團

在疫情影響下,愈來愈多高端及奢侈品牌開拓線上業務,以吸引高消費力的Z世代。有見及此,艾德韋宣新增了電商營銷及MCN/KOL事業部,提供全域電商服務,平台包括天貓、京東、抖音、寺庫、小紅書、唯品會、微信小程式等,以及全社交媒体的MCN和KOL服務,涵盖直播、短視頻、電視廣告、商業代言和商業活動合作等,為品牌實現線上到線下營銷的無縫連接,以更加數據驅動及銷售導向營銷的方式,提供有效的營銷解決方案,創造雙嬴局面。



為實現以上之戰略升級,集團進行了以下之戰略:



-- 成立MCN事业部Avant Plus,運用其於時尚領域的經驗和資源,與多個明星及關鍵意見領袖(KOL)長期合作,當中包括著名影星佘詩曼小姐、時尚博主江南BoyNam和迪拜奶奶等數十位知名時尚界意見領袖,以協助他們建立社交媒體帳戶,助力奢侈及時尚品牌的社交媒體口碑營銷;



-- 與願景娛樂成立合資公司(艾德韋宣控股51%),共同提供抖音KOL直播業務和品牌抖音運營合夥人(Douyin Partner)業務。願景為抖音平台中直播、遊戲、 電商業務領先的MCN機構,擁有簽約全品類IP超十萬人,覆蓋服裝、美妝、劇情、搞笑等多類別短視頻內容,將產品利用抖音直播的形式進行銷售,以銷售分成的方式形成廣告+電商的商業流量閉環。截至7月31日,合資公司已經完成超過20場明星直播,促成品牌GMV超過一億人民幣並預期實現盈利,預計將有利於利潤提升,未來持續快速增長;



-- 與復星國際有限公司(股份編號:0656.HK)的附屬公司復星時尚簽訂戰略合作協定,以满足中國對奢侈品牌的新興需求,探索拓展品牌的新業務模式及解決方案。此次艾德韋宣與寶尊電商(股份編號:9991.HK)共同戰略投資復星時尚,艾德韋宣將作為復星時尚集團旗下所有品牌組合的首選一站式營銷平台,同時探索在中國市場推出新品牌的機會,發掘並培養新品牌;



-- 此外,集團亦正積極尋找機會,以收購或合資公司的形式增強其於全域電商服務,提升數據科技能力、全面覆蓋淘寶、京東、抖音電商平台,形成龐大的電商數據庫,協助品牌提升在垂直領域的滲透,增加品牌電商代運營業務,形成新的收入來源;



-- 除數字化服務外,艾德韋宣集團旗下公司日前與香港置地所属公司簽署意向合作備忘錄,雙方擬計畫成立合資公司共同就上海徐匯濱江西岸金融城的相關場館運營展開合作。徐匯濱江西岸金融城將建造成為上海的世界級濱水地標,彙聚時尚藝術、科技金融、健康生活、城市奢旅等多領域,集合世界各地頂尖品牌資源,全力打造首屈一指的全球新品首發地。



艾德韋宣董事會聯席主席兼行政總裁劉錦耀先生表示:「隨著奢侈品牌在中國電商渠道銷量的顯著增長,品牌在中國市場的數字化營銷需求也不斷變化,艾德韋宣多年來在奢侈品牌和時尚品牌整合營銷方面積累了豐富的經驗和高淨值人群的消費行為數據。艾德韋宣透過是次戰略升級時尚品牌數據互動營銷集團, 將利用積累的營銷經驗和消費行為洞察,結合最新的直播電商、MCN等諸多新興業務,幫助品牌增強與目標消費者的互動和銷售轉化,最終通過提高品牌銷售額並通過分成方式增厚公司收入及利潤。」



關於艾德韋宣集團控股有限公司

艾德韋宣集團控股有限公司是大中華區領先的時尚品牌數據互動營銷集團,業務涵蓋體驗營銷及公關服務、數字營銷及電商服務、IP運營等,是大中華區服務奢侈品牌和時尚品牌最大的體驗營銷集團,市場佔有率約7%,並於2020年1月16日在香港聯交所主板上市。集團所有業務均以數據互動營銷為核心,並不斷加快數位化能力的全面營銷佈局,包括成立MCN事業部、為品牌提供效果營銷及直播電商等,實現從營銷到銷售的閉環。









