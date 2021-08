Tuesday, 3 August 2021, 17:53 HKT/SGT Share: 中再集團首次躋身《財富》世界500強 位居全球再保險公司第4位

香港, 2021年8月3日 - (亞太商訊) - 8月2日,2021年《財富》世界500強排行榜正式發佈,中國再保險(集團)股份有限公司(下稱“中再集團”,股份代號:1508.HK)以243.76億美元的營業收入首次入選500強榜單,位列497位,居全球再保險公司第4位。



作為中國再保險行業的國家隊、主管道和主力軍,中再集團堅持以再保險為核心不動搖,積極服務國家戰略,持續推進高品質發展,2020年實現總保費收入1615.74億元、歸母淨利潤57.11億元,總資產達到4535.77億元。



《財富》世界500強排行榜以公司年度收入和利潤為主要評定依據,是目前衡量全球大型上市公司綜合實力和國際競爭力的權威榜單。今年的榜單裡,中國大陸(含香港)上榜公司數量連續第二年居首,達到135家,比上一年增加11家;加上臺灣地區企業,中國共有143家公司上榜。







