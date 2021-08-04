Tuesday, 3 August 2021, 17:53 HKT/SGT Share: 中再集團首次躋身《財富》世界500強 位居全球再保險公司第4位

香港, 2021年8月3日 - (亞太商訊) - 8月2日，2021年《財富》世界500強排行榜正式發佈，中國再保險（集團）股份有限公司（下稱“中再集團”，股份代號：1508.HK）以243.76億美元的營業收入首次入選500強榜單，位列497位，居全球再保險公司第4位。



作為中國再保險行業的國家隊、主管道和主力軍，中再集團堅持以再保險為核心不動搖，積極服務國家戰略，持續推進高品質發展，2020年實現總保費收入1615.74億元、歸母淨利潤57.11億元，總資產達到4535.77億元。



《財富》世界500強排行榜以公司年度收入和利潤為主要評定依據，是目前衡量全球大型上市公司綜合實力和國際競爭力的權威榜單。今年的榜單裡，中國大陸（含香港）上榜公司數量連續第二年居首，達到135家，比上一年增加11家；加上臺灣地區企業，中國共有143家公司上榜。







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