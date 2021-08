Monday, 2 August 2021, 14:51 HKT/SGT Share: 綠地位列世界500強第142位 連續10年成功入圍屢創新高 張玉良:綠地排名大幅提升是中國經濟復蘇領跑全球的縮影

香港, 2021年8月2日 - (亞太商訊) - 8月2日,《財富》雜誌公佈2021年世界500強企業最新排名——綠地控股(600606.SH)以2020年實現營業收入4558億元,歸母淨利潤150億元,同比均實現穩健增長的不俗業績,位列全球企業第142位,排名較去年大幅上升34位,再度刷新歷史最高位次。《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單,被譽為“終極榜單”。自2012年成為中國首家以房地產為主業的世界500強企業以來,綠地已連續10年成功入圍,排名整體實現穩步提升。





綠地等中國優秀大型龍頭企業在此次世界500強企業的排名中,整體排名和發展品質實現了大幅提升,正是中國經濟在全球疫情背景下率先復蘇領跑的直接體現。綠地控股董事長、總裁張玉良指出,在新冠肺炎疫情席捲全球的背景下,綠地站在全球視角,準確把握“雙迴圈”新發展格局,持續推動自身創新轉型升級,實現核心業績全面正增長,全球地位不斷攀升,成為中國企業、中國經濟發展的一個縮影,也為後疫情時代的高品質發展打下了堅實基礎。



2020年,綠地全面取得較好成績主要得益於:面對挑戰,綠地上下凝心聚力奮進;抓住機遇,核心產業持續轉型升級;危中尋機,優勢產業搶抓發展機遇;緊抓核心,聚焦關鍵點狠抓發力。2021年以來,綠地圍繞“降負債、穩發展、促轉型、強管理”的主線,總體實現了“一增一降三提升”的“半年紅”成績單,為完成全年目標任務奠定了重要基礎。一增:主要經濟指標實現同比增長,房地產業狠抓銷售去化,狠抓現金回籠,狠抓交付供應,實現了較好的銷售業績和穩定的結轉規模;基建產業搶抓機遇,著力調整業務結構、增強綜合實力,業績保持了快速增長;金融、消費等綜合產業推進創新轉型,進一步打響市場品牌,提升了發展能級。一降:降負債取得階段性成果。“現金短債比”已提前達標轉綠;“淨負債率”也逐步回落,將儘快達標轉綠。三提升:發展品質持續提升。房地產及基建兩大主業不斷轉變發展方式,品質效益不斷改善。發展動力持續提升。不斷推動體制機制改革,在相對困難的外部環境下仍然保持了較強的內在動力和活力。管理水準持續提升。重點專項行動全面推進,關鍵領域的管控得到進一步加強。綠地2021年半年度業績快報顯示,主要經濟指標穩健增長,品質效益持續提升,上半年營業總收入2829億元,同比增長34.74%;利潤總額158億元,同比增長3.29%;經營性現金流量淨額延續強勢,較去年同期增幅明顯。



張玉良表示,綠地正穩健佈局“十四五”,高品質發展動能加速呈現,也將為實現世界500強排名更進一步、進軍世界一流企業的目標,提供新動能。下半年綠地將繼續乘勢而上,緊抓有利條件,守住安全發展底線的前提下,全面衝刺“全年紅”業績,實現穩中加固、穩中向好、穩中提質。其中,房地產業繼續精准施策,狠抓銷售去化、保交付保供應、切實提升產品力、審慎開展投資,實現高品質發展;基建產業進一步加快發展,完善管控體系,提高品質效益,提升產業能級與核心競爭力;進一步推動金融、消費等其他綜合產業創新轉型發展,擴大業務規模,提高經營水準,形成發展亮點。同時,統籌推進降負債,堅決守住安全底線,力爭提前實現“兩條紅線”達標轉綠;深化體制機制改革,以打造“平臺+合夥人”思維模式為核心,進一步提升綜合管理水準,持續釋放改革紅利。







