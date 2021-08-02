Monday, 2 August 2021, 14:51 HKT/SGT Share: 綠地位列世界500強第142位 連續10年成功入圍屢創新高 張玉良：綠地排名大幅提升是中國經濟復蘇領跑全球的縮影

香港, 2021年8月2日 - (亞太商訊) - 8月2日，《財富》雜誌公佈2021年世界500強企業最新排名——綠地控股（600606.SH）以2020年實現營業收入4558億元，歸母淨利潤150億元，同比均實現穩健增長的不俗業績，位列全球企業第142位，排名較去年大幅上升34位，再度刷新歷史最高位次。《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最權威的榜單，被譽為“終極榜單”。自2012年成為中國首家以房地產為主業的世界500強企業以來，綠地已連續10年成功入圍，排名整體實現穩步提升。





綠地等中國優秀大型龍頭企業在此次世界500強企業的排名中，整體排名和發展品質實現了大幅提升，正是中國經濟在全球疫情背景下率先復蘇領跑的直接體現。綠地控股董事長、總裁張玉良指出，在新冠肺炎疫情席捲全球的背景下，綠地站在全球視角，準確把握“雙迴圈”新發展格局，持續推動自身創新轉型升級，實現核心業績全面正增長，全球地位不斷攀升，成為中國企業、中國經濟發展的一個縮影，也為後疫情時代的高品質發展打下了堅實基礎。



2020年，綠地全面取得較好成績主要得益於：面對挑戰，綠地上下凝心聚力奮進；抓住機遇，核心產業持續轉型升級；危中尋機，優勢產業搶抓發展機遇；緊抓核心，聚焦關鍵點狠抓發力。2021年以來，綠地圍繞“降負債、穩發展、促轉型、強管理”的主線，總體實現了“一增一降三提升”的“半年紅”成績單，為完成全年目標任務奠定了重要基礎。一增：主要經濟指標實現同比增長，房地產業狠抓銷售去化，狠抓現金回籠，狠抓交付供應，實現了較好的銷售業績和穩定的結轉規模；基建產業搶抓機遇，著力調整業務結構、增強綜合實力，業績保持了快速增長；金融、消費等綜合產業推進創新轉型，進一步打響市場品牌，提升了發展能級。一降：降負債取得階段性成果。“現金短債比”已提前達標轉綠；“淨負債率”也逐步回落，將儘快達標轉綠。三提升：發展品質持續提升。房地產及基建兩大主業不斷轉變發展方式，品質效益不斷改善。發展動力持續提升。不斷推動體制機制改革，在相對困難的外部環境下仍然保持了較強的內在動力和活力。管理水準持續提升。重點專項行動全面推進，關鍵領域的管控得到進一步加強。綠地2021年半年度業績快報顯示，主要經濟指標穩健增長，品質效益持續提升，上半年營業總收入2829億元，同比增長34.74%；利潤總額158億元，同比增長3.29%；經營性現金流量淨額延續強勢，較去年同期增幅明顯。



張玉良表示，綠地正穩健佈局“十四五”，高品質發展動能加速呈現，也將為實現世界500強排名更進一步、進軍世界一流企業的目標，提供新動能。下半年綠地將繼續乘勢而上，緊抓有利條件，守住安全發展底線的前提下，全面衝刺“全年紅”業績，實現穩中加固、穩中向好、穩中提質。其中，房地產業繼續精准施策，狠抓銷售去化、保交付保供應、切實提升產品力、審慎開展投資，實現高品質發展；基建產業進一步加快發展，完善管控體系，提高品質效益，提升產業能級與核心競爭力；進一步推動金融、消費等其他綜合產業創新轉型發展，擴大業務規模，提高經營水準，形成發展亮點。同時，統籌推進降負債，堅決守住安全底線，力爭提前實現“兩條紅線”達標轉綠；深化體制機制改革，以打造“平臺+合夥人”思維模式為核心，進一步提升綜合管理水準，持續釋放改革紅利。







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