Friday, 30 July 2021, 16:59 HKT/SGT Share:

來源 Legend Capital 君聯資本投資生物計算平台百圖生科A輪融資

香港, 2021年7月30日 - (亞太商訊) - 生物計算平台企業百圖生科近日完成上億美元A輪融資,君聯資本參與了此次投資,本輪融資將主要用於技術研發和人才引進。



百圖生科定位於生物計算引擎驅動的創新藥物研發平台型企業,於2020年11月由李彥宏牽頭創立並出任董事長,主要通過先進計算和生物技術,繪製關於疾病靶點和藥物設計的圖譜,實現Global First-in-class原創藥物的研發。未來百圖生科將主要聚焦在腫瘤、自身免疫性疾病、纖維化疾病的免疫機理研究領域。



君聯資本總裁李家慶表示:“繼3月投資高性能計算芯片公司百度昆侖,這是君聯資本今年與百度的第二次合作,希望未來能够與百度在科技創新領域繼續保持緊密合作。君聯資本長期看好IT信息技術與生命科技的相互融合,百圖生科用AI賦能生命科學,通過AI技術及前沿生物技術融合創新,加速新型藥物和診斷產品的研發。未來,君聯資本希望充分發揮醫療健康領域投資企業生態的資源優勢,協同生物醫藥、IVD檢測、CRO等領域行業龍頭公司與百圖生科緊密協作,為醫療健康產業提供智能計算平台支持,推動產業升級,造福更多的患者。”



君聯資本一直關注醫療健康產業與科技的深度融合,近年在醫療AI領域佈局持續加碼,除了百圖生科,君聯資本在AI醫療領域還投資了AI微生物製藥公司未知君、AI技術驅動創新藥研發平台望石智慧、AI醫療影像輔助診斷公司深睿醫療、Lunit、AI醫療病理診斷公司迪英加、基因大數據公司志諾維思、人工智能醫療慢性病管理系統公司愛億生等。







話題 Press release summary



部門 金融, 业务, Funds & Equities, Venture Capital & PE

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network