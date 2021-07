險情就是號令，江西應用科技學院學子馳援鄭州

香港, 2021年7月30日 - (亞太商訊) - 辰林教育集團控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代號:1593)連日來,一場歷史罕見的持續性強降雨突襲河南,防汛形勢十分嚴峻。近日,19名贛青突擊隊隊員攜帶近百件救援裝備馳援河南鄭州。經隊員自主報名,贛青突擊隊總隊結合隊員知識、技能等情況考慮,最終確定江西應用科技學院6名退伍軍人陳坤、寧劍通、胡世偉、劉學釗、柯梓琦、左威同學出發趕赴河南鄭州救援。



“我是2020年11月加入贛青突擊隊南昌總隊的第一批成員,在7月22日接到總群通知,需要組織隊員奔赴河南抗洪救災時,我立刻報名並最終入選。從南昌到河南共800多公里,一路上我看到的,都是去往河南救災的車隊和運送救災物資的車輛,一種民族自豪感油然而生,也為我自己是一名去往河南的救災隊員,感到無比得光榮和自豪。同時我也是一名退役軍人,在去年退伍時就立下了‘退伍不褪色,若有戰召必回’的誓言,現如今我也真正踐行了這個誓言。”參加救援的陳坤同學說到。



柯梓琦說:“我們在前往救援現場的途中,路上都是全國各地的物資車和救援隊,切切實實地感受到了人民的團結和祖國的強大。在救援過程中遇到了很多比較危險的情況,有的水域水流又快又急且水深在三米左右,這對我們自身的救援能力是一個很好的檢驗。”



據瞭解,在去年的7月,江西應用科技學院就在全省率先組建第一批高校青年突擊隊深入防汛第一線,213名團員青年積極主動投身防汛搶險,赴南昌市新建區鐵河鄉、昌邑鄉參與抗洪救災,以最快速度集結抗災力量,爭當防汛救災的排頭兵,為打贏防汛救災攻堅戰貢獻青春力量,此次馳援鄭州更是“應科速度”的一種體現。



據悉,贛青突擊隊是由團省委、省防汛抗旱指揮部辦公室、省應急管理廳、省水利廳等單位共同發起、組建和管理的社會應急救援專業隊伍。本次出征的隊員主要是由以往參與過防汛救災的退役軍人、心理專家、醫務人員等組成,具有豐富的實戰經驗。



