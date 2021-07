Wednesday, 28 July 2021, 19:22 HKT/SGT Share: 弘陽地產及弘陽服務再度蟬聯「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」

香港, 2021年7月28日 - (亞太商訊) - 弘陽地產集團有限公司(「弘陽地產」;股份代號:1996)及弘陽服務集團有限公司(「弘陽服務」,股份代號1971)宣佈榮獲由優質中國房地產企業大獎籌委會頒發的「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」兩項大獎。

弘陽地產集團有限公司獲「優質中國房地產企業大獎」

弘陽服務集團有限公司獲「優質物業管理大獎」

「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」是業界矚目的年度盛事,被業界高度關注及認同,為中國房地產業界、財經界及投資者提供參考指標。此次弘陽地產及弘陽服務分別再度蟬聯兩項大獎,反映業界及投資者界對公司企業發展的肯定及關注,對兩間公司來說是極大的鼓舞。



有關弘陽地產集團有限公司 (「弘陽地產」) (股份代號:1996)

弘陽地產集團有限公司(「弘陽地產」或「集團」)是一家中國領先的綜合性房地產開發商,專注於住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。通過紮根南京、深耕江蘇、佈局長三角,弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。自1999年南京紅太陽註冊成立,弘陽地產已在房地產開發及銷售領域耕耘了近20年之久,成功建立了「弘陽」品牌,開發實力及行業地位獲得了廣泛認可。弘陽地產主要在長江三角洲地區一帶開展業務活動,而該地區為中國經濟最繁榮及活躍的地區之一。



弘陽地產業務運營包括三個主要業務分部:房地產開發與銷售、商業物業投資與經營、酒店業務。弘陽地產持有並經營大部分已開發的商業物業。弘陽地產持有該等商業物業作長期投資及資本增值目的,並出租該等商業物業以產生租金收入。



弘陽地產為MSCI中國小型股指數、恒生綜合指數及恒生港股通指數的成分股。



有關弘陽服務集團有限公司

弘陽服務於2003年在南京成立,是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商,以實現「讓生活更有溫度」為願景,一直奉行「以誠待客,卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位,並在全國範圍內得到認可。自2017年以來,集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一,並於2020年物業服務百強企業中排名第25位,另於同年12月獲富時羅素納入富時全球微型股指數。2021年4月,集團獲納入恒生物業服務及管理指數。





