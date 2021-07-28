Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Wednesday, July 28, 2021
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Wednesday, 28 July 2021, 19:22 HKT/SGT
Share:
弘陽地產及弘陽服務再度蟬聯「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」

香港, 2021年7月28日 - (亞太商訊)  - 弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」；股份代號：1996）及弘陽服務集團有限公司（「弘陽服務」，股份代號1971）宣佈榮獲由優質中國房地產企業大獎籌委會頒發的「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」兩項大獎。

弘陽地產集團有限公司獲「優質中國房地產企業大獎」

弘陽服務集團有限公司獲「優質物業管理大獎」

「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」是業界矚目的年度盛事，被業界高度關注及認同，為中國房地產業界、財經界及投資者提供參考指標。此次弘陽地產及弘陽服務分別再度蟬聯兩項大獎，反映業界及投資者界對公司企業發展的肯定及關注，對兩間公司來說是極大的鼓舞。

有關弘陽地產集團有限公司 (「弘陽地產」) (股份代號:1996)
弘陽地產集團有限公司（「弘陽地產」或「集團」）是一家中國領先的綜合性房地產開發商，專注於住宅物業開發以及商業及綜合用途物業的開發、運營及管理。通過紮根南京、深耕江蘇、佈局長三角，弘陽地產已在江蘇省建立了穩固的區域性龍頭地位。自1999年南京紅太陽註冊成立，弘陽地產已在房地產開發及銷售領域耕耘了近20年之久，成功建立了「弘陽」品牌，開發實力及行業地位獲得了廣泛認可。弘陽地產主要在長江三角洲地區一帶開展業務活動，而該地區為中國經濟最繁榮及活躍的地區之一。

弘陽地產業務運營包括三個主要業務分部：房地產開發與銷售、商業物業投資與經營、酒店業務。弘陽地產持有並經營大部分已開發的商業物業。弘陽地產持有該等商業物業作長期投資及資本增值目的，並出租該等商業物業以產生租金收入。

弘陽地產為MSCI中國小型股指數、恒生綜合指數及恒生港股通指數的成分股。

有關弘陽服務集團有限公司
弘陽服務於2003年在南京成立，是一家深耕長三角地區、增長迅速的綜合社區服務供應商，以實現「讓生活更有溫度」為願景，一直奉行「以誠待客，卓越服務」服務客戶。集團在江蘇省物業管理市場建立區域領先地位，並在全國範圍內得到認可。自2017年以來，集團連續四年被中指院評為物業服務百強企業之一，並於2020年物業服務百強企業中排名第25位，另於同年12月獲富時羅素納入富時全球微型股指數。2021年4月，集團獲納入恒生物業服務及管理指數。


話題 Press release summary

部門 Real Estate & REIT
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Mar 30, 2021, 16:53 HKT/SGT
弘陽地產(1996.HK) 「三道紅線」均呈現綠檔
Mar 29, 2021, 23:18 HKT/SGT
弘陽地產2020年收入升32.9%至人民幣202億元 淨利潤增長13.4%至人民幣18.5億元
Feb 3, 2021, 12:07 HKT/SGT
海通國際首發研報給予弘陽地產目標價3.39港元 「優於大市」評級
Jan 18, 2021, 12:22 HKT/SGT
農銀給予弘陽地產「買入」評級， 目標價3.8港元
Dec 7, 2020, 18:35 HKT/SGT
弘陽地產獲國泰君安證券發表「買入」研究報告
Aug 28, 2020, 14:33 HKT/SGT
里昂證券、招銀國際及尚乘國際齊上調弘陽地產目標價由3.00至3.78港元不等
Aug 27, 2020, 12:31 HKT/SGT
弘陽地產2020上半年收入增加146.3%至人民幣96.2億元 母公司擁有人應佔核心利潤上升30.7%至人民幣6.6億元
July 8, 2020, 11:45 HKT/SGT
弘陽地產獲克而瑞證券發表「強烈推薦」研究報告
Mar 30, 2020, 13:27 HKT/SGT
弘陽地產獲多家投行發表「買入」研究報告 目標價由2.90至3.32港元不等
Mar 26, 2020, 15:48 HKT/SGT
弘陽地產2019年淨利潤增長23.6%至人民幣16.4億元 末期股息增加22.0%至每股人民幣11.1分
Jan 20, 2020, 11:26 HKT/SGT
弘陽地產榮獲「華富財經傑出企業大獎」之「傑出房地產開發企業」及「金港股評選」之「最具價值地產股公司」兩項大獎
Nov 19, 2019, 18:30 HKT/SGT
弘陽地產榮獲信報上市公司卓越大獎2019
Nov 6, 2019, 15:01 HKT/SGT
穆迪授予弘陽地產首次B2評級；展望正面
Oct 16, 2019, 16:17 HKT/SGT
惠譽上調弘陽集團及弘陽地產的評級至‘B+’；展望穩定
Aug 28, 2019, 21:47 HKT/SGT
弘陽地產「雙輪驅動」助力可持續增長 實現差異化高質發展
Aug 31, 2018, 20:35 HKT/SGT
弘陽地產銷售倍增188% 厚積薄發贏在後勢
July 6, 2018, 17:28 HKT/SGT
弘陽地產增長動力足 蓄勢待發迎接新時刻
July 3, 2018, 13:55 HKT/SGT
弘陽地產深耕長三角區域 土地儲備不斷完善
Copyright © 2021 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 東京： +81 3 6859 8575

       