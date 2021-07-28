弘陽地產及弘陽服務再度蟬聯「優質中國房地產企業大獎」及「優質物業管理大獎」

|
|
|
|Mar 30, 2021, 16:53 HKT/SGT
|弘陽地產(1996.HK) 「三道紅線」均呈現綠檔
|Mar 29, 2021, 23:18 HKT/SGT
|弘陽地產2020年收入升32.9%至人民幣202億元 淨利潤增長13.4%至人民幣18.5億元
|Feb 3, 2021, 12:07 HKT/SGT
|海通國際首發研報給予弘陽地產目標價3.39港元 「優於大市」評級
|Jan 18, 2021, 12:22 HKT/SGT
|農銀給予弘陽地產「買入」評級， 目標價3.8港元
|Dec 7, 2020, 18:35 HKT/SGT
|弘陽地產獲國泰君安證券發表「買入」研究報告
|Aug 28, 2020, 14:33 HKT/SGT
|里昂證券、招銀國際及尚乘國際齊上調弘陽地產目標價由3.00至3.78港元不等
|Aug 27, 2020, 12:31 HKT/SGT
|弘陽地產2020上半年收入增加146.3%至人民幣96.2億元 母公司擁有人應佔核心利潤上升30.7%至人民幣6.6億元
|July 8, 2020, 11:45 HKT/SGT
|弘陽地產獲克而瑞證券發表「強烈推薦」研究報告
|Mar 30, 2020, 13:27 HKT/SGT
|弘陽地產獲多家投行發表「買入」研究報告 目標價由2.90至3.32港元不等
|Mar 26, 2020, 15:48 HKT/SGT
|弘陽地產2019年淨利潤增長23.6%至人民幣16.4億元 末期股息增加22.0%至每股人民幣11.1分
|Jan 20, 2020, 11:26 HKT/SGT
|弘陽地產榮獲「華富財經傑出企業大獎」之「傑出房地產開發企業」及「金港股評選」之「最具價值地產股公司」兩項大獎
|Nov 19, 2019, 18:30 HKT/SGT
|弘陽地產榮獲信報上市公司卓越大獎2019
|Nov 6, 2019, 15:01 HKT/SGT
|穆迪授予弘陽地產首次B2評級；展望正面
|Oct 16, 2019, 16:17 HKT/SGT
|惠譽上調弘陽集團及弘陽地產的評級至‘B+’；展望穩定
|Aug 28, 2019, 21:47 HKT/SGT
|弘陽地產「雙輪驅動」助力可持續增長 實現差異化高質發展
|Aug 31, 2018, 20:35 HKT/SGT
|弘陽地產銷售倍增188% 厚積薄發贏在後勢
|July 6, 2018, 17:28 HKT/SGT
|弘陽地產增長動力足 蓄勢待發迎接新時刻
|July 3, 2018, 13:55 HKT/SGT
|弘陽地產深耕長三角區域 土地儲備不斷完善