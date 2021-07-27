Monday, 26 July 2021, 17:37 HKT/SGT Share:

來源 God Temple NFT項目God Temple開啟代幣銷售，為漫畫家Pat Lee作品加入"邊玩邊賺"模式 著名北美漫畫家Pat Lee的神話系列藝術作品將會變成NFT遊戲角式

香港, 2021年7月26日 - (亞太商訊) - NFT平台God Temple宣布將其項目遊戲化，將漫畫家Pat Lee的藝術作品變成NFT遊戲角式，讓全球玩家都可以選角操控遊玩。Pat Lee曾先後於DC及漫威漫畫擔任主筆，為全球最具影響力的漫畫家之一。



God Temple引入了全球配對系統，讓玩家可以選擇隨時與其他玩家或AI進行對戰。此系統採用了"邊玩邊賺"模式，遊戲建基於平為原生代幣MYTH及遊戲代幣SOUL，若玩家想參與遊戲，就必需要擁有以上2種代幣。



在God Temple的世界裡面，玩家可以利用他們的希臘神話NFT卡開始遊戲，扮演著名漫畫家Pat Lee筆下的宙斯、雅典娜、黑帝斯等神話人物。決鬥的獲勝者將獲得遊戲代幣SOUL作為獎品，並可以在二級市場上交易。



God Temple的原生代幣MYTH將於8月2日在Balancer Liquidity Bootstrapping Pool開始公開銷售，務求整個過程公平、線性和去中心化。銷售量為1,000,000 MYTH，銷售期為48小時，於8月4日正式結束。在代幣發行期間，MYTH-USDC池將於Balancer上線。



God Temple的發言人表示︰“我們目標將神話故事帶進真實生活，這就是我們引入邊玩邊賺模式的原因。我們正在與世界各地的藝術家開展戰略合作，以創造更多神話NFT。Pat Lee 是領航的名人藝術家，我們希望啟發更多的藝術家，加入這個生態系統。”



關於God Temple

God Temple是一款NFT遊戲，與世界各地的標誌性藝術家合作，推出限量版神話角色藝術NFT。玩家可以扮演神話角色與全球其他玩家對戰，並通過邊玩邊賺模式獲得獎勵。



關於 Pat Lee

在過去的20年裡，Pat Lee曾與DC和漫威漫畫合作，主筆蝙蝠俠、超人、鋼鐵俠、X 戰警、神奇四俠、金剛狼、懲罰者和蜘蛛俠等漫畫。他還創作了北美原創變形金剛系列漫畫，成為連續6個月排名第一的暢銷漫畫書。





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