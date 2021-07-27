中滙集團（0382.HK）公佈2021財年首三季度業務進展報告



香港, 2021年7月26日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股票編號：0382.HK）欣然公佈截至2021年5月31日止九個月（「回顧期」）未經審計財務及業務進展最新資料。

深圳會場 中滙集團深圳辦公室 左起：投融資及投資者關係部總監 印國庭先生，執行董事兼首席執行官 廖伊曼女士，首席運營官 劉文琦女士

香港會場 中滙集團香港辦公室 首席財務官兼公司秘書 黃成滿先生

廣州華商職業學院江門新會新校區第一期實景圖

廣州華商職業學院江門新會新校區全景效果

業務進展亮點（截至2021年5月31日止九個月未經審計之相關數據）

-- 收入（包含職業教育業務收入1）同比增長47.9%至約901.3百萬元（人民幣，下同）；

-- 職業教育業務收入為約42.0百萬元，同比增長270.0%，2020財年全年僅約15.1百萬元；

-- 毛利同比增長50.3%至約449.3百萬元，毛利率同比提升0.8個百分點至49.9%；

-- 收入和毛利的增加主要由於四川學校的財務業績已於2021年1月開始併入本集團的財務業績中，在回顧期內為本集團貢獻5個月的財務業績

註：（1）職業教育業務收入自2021財年開始包含至主營業務收入中，2020財年首三季度則體現於其他收入中，為約1,135萬元。



回顧期內，本集團收入同比增長47.9%至約901.3百萬元，創上市以來新高；其中職業教育業務的收入為約42.0百萬元，同比增長270.0%，較2020財年約15.1百萬元增長178.1%，增長勢頭強勁；毛利同比增長50.3%至約449.3百萬元，毛利率同比提升0.8個百分點至49.9%。



收入和毛利的增加主要由於收購四川新概念集團51%股權的財務業績已於2021年1月開始併入本集團的財務業績中，對本集團整體財務表現的貢獻日益凸顯。



業務進展

緊跟國策、社會及市場需求 堅持高合規、高品質辦學 打造百年名校

中滙集團旗下所屬業務均為國家支持之高等教育和職業教育業務，回顧期內，於大灣區、成渝（成都及重慶）經濟圈等國家重點經濟發展區域，緊跟國策辦學。



高等教育方面，本集團持續優化專業設置，以大商科、新商科為主，並在教育、大健康、大數據及新能源相關領域持續拓展更多緊跟當地區域就業導向及經濟發展方向的專業。



職業教育方面，本集團加速推動其高質量發展，來自該部分收入已於2021財年開始包含至主營業務收入內，顯示本集團對職業教育之發展充滿信心，並預期未來該部分業務能帶來持續、可觀的業績貢獻，不斷提高本集團的盈利能力。



在國家有關政策大力支持的大背景下，疊加本集團高合規、高質量辦學的標準，本集團所屬之高等教育及職業教育業務發展將維持良好態勢，引領本集團實現穩健的可持續發展。



廣州華商學院高質量辦學屢獲突破

回顧期內，廣州華商學院（「華商學院」）辦學再獲重要突破，於2021年5月獲批碩士學位授予立項建設單位，成為廣東省首批入選的8所民辦院校之一，亦為本集團教育事業發展史上一個重要里程碑。另外，華商學院會計學專業於2021年3月入選國家級一流本科專業建設點，是繼會計學專業和財務管理專業分別於2019年和2020年入選廣東省一流專業建設點之後，在專業建設發展方面取得的又一突破性成果。



國內外學校高度共融

回顧期內，中滙集團旗下學校加速共融，積極深化合作，融合和賦能效應因而不斷增強，教學品牌持續提升。具體而言，在推動學歷教育層面，本集團推出國內外雙文憑項目、海外共融課堂、國際本科及環球嵌入式課程等國際化學歷教學項目；在提升學生就業競爭力的層面，本集團提供各類名企高管講座、國內外賽事及就業、考研、考證輔導等增值教學服務。隨著不斷為學生提供多元化而高質量的教學服務，本集團旗下學校的學費水平和教學品牌有望持續提升。



廣東學校新校區進展順利

中滙集團於回顧期內順利拓展分別位於廣東省肇慶市四會市和江門市新會區的兩個新校區。隨著兩個新校區陸續投入使用，未來本集團位於粵港澳大灣區的辦學容量有較為可觀的擴展空間。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「本集團」，股票編號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團及教育行業中拓展國際市場的早期先行者，於2019年7月16日在香港主板上市。截至2021年5月31日止，本集團的在校學生人數超6.2萬人，旗下擁有8間國內外高等教育機構及職業教育機構。於中國，本集團於粵港澳大灣區廣東省運營廣州華商學院、廣州華商職業學院；2020年12月本集團於中國的教育版圖已增擴至成渝經濟圈一帶，收購位於四川省成都市的四川城市職業學院及四川城市技師學院，此外亦於香港運營香港大灣區商學院；於海外，本集團運營澳洲國際商學院（GBCA）、新加坡中滙學院（EIS）及澳大利亞中滙學院（ EIA）。





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