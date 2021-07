Monday, 26 July 2021, 08:30 HKT/SGT Share:

來源 Zhaojin Mining 中國最大單體金礦-海域金礦成功取得採礦許可證 項目建設進入全面發展快車道

香港, 2021年7月26日 - (亞太商訊) - 中國領先的黃金生產商 — 招金礦業股份有限公司(「招金礦業」或「本公司」,連同其附屬公司統稱「本集團」;股份代號:01818)宣佈,本公司控股子公司萊州市瑞海礦業有限公司所屬三山島北部海域金礦「海域金礦」於2021年7月20日取得由山東省自然資源廳核發的採礦許可證,海域金礦證載生產規模396萬噸/年,礦區面積5.828平方公里,有效期限15年。採礦許可證的成功辦理,標誌著海域金礦建設進入全面發展快車道。



海域金礦位於膠東地區一級成礦帶三山島-倉上斷裂成礦帶,是中國最主要的黃金成礦帶,周邊特、大中型金礦床富集,成礦地質條件極其優越,未來資源潛力無限、發展空間巨大。截至2020 年12 月31日,依據JORC規範載列之標準,海域金礦保有礦產資源量為562.37噸,平均品位高達4.20克/噸,遠超全國平均水準,為近20年來全球發現的最大單體金礦。而且該金礦地理位置與公司本埠招遠市相隔僅45公里,與公司現有招遠埠內各礦山及基礎設施相鄰,項目周邊基礎設施及交通網絡等配套已有成熟的發展,開發環境理想,有利於擴大產能,發揮協同效應及提高效益。



海域專案建設總投資約73億元,設計規模為采選12,000噸/日。採礦權許可證取得後,公司將堅持高標準、高起點定位,以“安全、高效、綠色、智慧”為宗旨,對標世界一流的智慧礦山儘快組織建設生產。專案達產後,將年產黃金51萬盎司以上,帶動公司黃金產量提升近50%。由於海域金礦儲量大、品位高、成本低,未來規模成長的同時,公司利潤率也將有所提升,無疑將成為公司最大的業績增長引擎,增強公司在全球黃金資源的影響力和競爭力,加速成為具有國際競爭力的世界一流黃金礦業公司。興業證券曾發佈研報,由於海域金礦開採成本低、品味高、儲量大,有券商預計該金礦將會在2023年後成為公司的增長主要動力。



當下,在通脹預期大背景下,各大投行紛紛看好金價的趨勢,世界著名投行高盛預計2021年金價為1,977美元/盎司,2022年為2,000美元/盎司,未來金價仍將保持上漲趨勢。而公司目前的PB/PE分別僅為1.15倍/14.8倍,遠低於港股黃金及貴金屬板塊的2.8倍/49倍,海域項目進入快車道後將重塑公司估值,迎來量價齊升的發展態勢。



招金礦業股份有限公司董事長翁占斌先生表示:「海域金礦採礦許可證的取得是繼本公司收購該專案後又一里程碑事項,標誌著海域金礦專案向全面建設邁出堅實一步。未來海域金礦投產後將顯著擴大本公司現有產能,提升本公司自產金產量,優化現有生產成本,助力本公司實現中長期發展的戰略目標。」



招金礦業股份有限公司是中國最大的黃金生產商之一,位於中國黃金儲量極為豐富及生產歷史悠久的「中國金都」─ 山東省招遠市,該地區黃金儲量約占中國黃金總儲量的10%。集團業務集黃金勘探、開採、選礦、冶煉及銷售於一體的大型綜合黃金企業,亦是中國最大的黃金冶煉集團,主要產品為符合上海黃金交易所標準的「9999」及「9995」標準金錠。招金礦業於全國範圍內擁有多個經營金礦分佈在中國華北、西北、西南等多個地區。憑藉招金礦業豐富的黃金儲量,先進的生產技術,豐富的黃金產業管理經驗,必將引領集團在業內建立卓越的地位。



