機構：快手、朝雲集團、奈雪的茶等有望納入港股通

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|Friday, 23 July 2021, 11:08 HKT/SGT
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香港, 2021年7月23日 - (亞太商訊) - 根據恒生指數公司官網，公司將於8月20日公佈恒生綜合指數的調整結果，9月6日進行正式調整。根據內地交易所相關檔規定，港股通之外的股票因相關指數實施成份股調整等原因，導致屬於港股通規定範圍的，將被調入港股通。按照上交所和深交所官網的港股通調整記錄，上交所和深交所均會在恒生綜指標的調整生效日當日對港股通股票進行相應的調整。
光大證券預測：港股通9月潛在的納入名單為：時代天使、朝雲集團、和黃醫藥、奈雪的茶、開拓藥業-B等。
另外同股不同權的公司預計納入時間會有不同，預計快手-W於9月3日前後、聯易融科技-W於11月8日前後、小鵬汽車-W于明年2月7日前後納入港股通。
話題 Press release summary
部門 金融
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