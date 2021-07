Friday, 23 July 2021, 09:45 HKT/SGT Share: 朝雲集團(06601.HK)獲主席兼執行董事陳丹霞增持128.15萬股

香港, 2021年7月23日 - (亞太商訊) - 格隆匯7月22日 - 朝雲集團(06601.HK)公告,於2021年7月22日,公司主席兼執行董事陳丹霞以總代價約872萬港元於公開市場購入公司合共128.15萬股股份,相當於公告日期公司已發行股份約0.096%。



陳丹霞對公司的未來前景充滿信心,並可能考慮日後於適當時候進一步增持並於公司的股權,惟須遵守適用法律及監管規定。







話題 Press release summary



部門 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network