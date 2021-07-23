朝雲集團(06601.HK)獲主席兼執行董事陳丹霞增持128.15萬股

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|Friday, 23 July 2021, 09:45 HKT/SGT
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香港, 2021年7月23日 - (亞太商訊) - 格隆匯7月22日 - 朝雲集團(06601.HK)公告，於2021年7月22日，公司主席兼執行董事陳丹霞以總代價約872萬港元於公開市場購入公司合共128.15萬股股份，相當於公告日期公司已發行股份約0.096%。
陳丹霞對公司的未來前景充滿信心，並可能考慮日後於適當時候進一步增持並於公司的股權，惟須遵守適用法律及監管規定。
話題 Press release summary
部門 金融
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