Friday, 23 July 2021, 06:00 HKT/SGT Share:

來源 Cuentas, Inc Cuentas 和 WaveMax 簽署了一項獨家和最終的合資協議,在 1,000 個地點在 Cuentas 遍布美國的“Bodegas”網絡中提供 WiFi6 下一代專利技術的廣告

佛羅里達州邁阿密, 2021年7月23日 - (亞太商訊) - Cuentas, Inc.(納斯達克股票代碼:CUEN & CUENW)(“Cuentas”)是一家領先的金融科技提供商(前4 名金融科技),專注於西班牙裔和拉丁裔社區的移動銀行、數字錢包和支付解決方案,簽署了一項獨家、最終的合資協議,以推出WaveMax 的SharedWiFI6 專利技術(Wavemax Patent)在1,000 個地點。此次推出將在紐約市大都會區開始,在紐約市有 500 個地點,新澤西州有 330 個地點,康涅狄格州有 170 個地點。該協議還包括在美國其他地區推出該服務的計劃。雙方將以 50/50 的比例在這 1,000 家“Bodega 商店”中安裝先進的 WiFi6 接入點和小型基站。這些將成為 Cuentas 優質地點,靠近公共火車站和公共交通樞紐,並將在安全網絡上提供所有 Cuentas 產品和服務。 WiFi6 服務將增強顧客在 Bodega 商店的體驗,通過自動將他們連接到 SharedWiFi 高速互聯網並接收店內特別優惠。 Cuentas 銷售點 (POS) 位置的用戶還將獲得 Cuentas GPR 卡的促銷和通過 Cuentas 移動應用程序銷售的折扣產品。



我們的組織向市場推出的這項獨特協議將允許 Cuentas 進入廣告生態系統,使用主要品牌通過手機做廣告,此外,Cuentas 產品和服務將受益於該數字廣告平台上最惠國定價的 50% 折扣。



WaveMax 的 SharedFi 專利技術允許 WiFi 接入點和小型蜂窩的共享網絡。用戶可以訪問這個共享網絡,如果他選擇加入,則會受到基於位置的廣告的影響。這些廣告由廣告商使用 WaveMAX 的儀表板配置,手動或以編程方式定位到正確的受眾,在正確的時間和正確的地點。



“我很自豪我們能夠與WaveMax 就他們的最先進技術簽署最終協議。這是Cuentas 首次向其公眾股東宣布它能夠完成這項獨特的協議,我期待著將該網絡擴展到Cuentas 在全國范圍內的Bodega 網絡的其餘部分。 Cuentas 創始人兼臨時首席執行官Arik Maimon 說。



“我們很高興能夠加強我們對Cuentas 網絡中前1,000 家酒窖的最初承諾。我們很高興為Cuentas 在美國市場及其手機銀行應用程序中的獨特主張增加價值。 WaveMAX 首席執行官Eduardo Velasco 說。 (共享Wi-Fi 6 網絡)



“Cuentas 最近被歸類為垂直技術部門(Technology Sector),我們對公司即將舉行的活動感到非常興奮,我們非常有信心Cuentas 擁有光明的未來,”創始人兼執行副總裁Michael De Prado 說昆塔斯董事長。



關於昆塔斯

Cuentas, Inc.(納斯達克代碼:CUEN & CUENW)是一家金融科技公司,利用技術創新以及現有和新興技術為消費者提供便捷、高效和可靠的移動、新時代和傳統金融服務。 Cuentas 正在積極應用技術和合規要求,以提高金融服務的可用性、交付、可靠性和利用率,尤其是對當今社會沒有銀行賬戶、銀行賬戶不足和服務不足的部分。其產品得到其核心方法、程序、合同和知識產權的支持。有關更多信息,請訪問 https://cuentas.com 。



關於 WAVEMAX 公司

WaveMax 是一家 WiFi-5G 共享公司,利用美國專利技術創建生態系統,通過電信公司、零售商、提供商、應用程序和用戶之間的移動交互獲利。 2020 年的 WaveMax 生態系統支持數百萬 Wi-Fi 接入,並且正在快速增長,創造新的協同效應和網絡效應。



前瞻性陳述

本新聞稿包含“前瞻性陳述”,該術語在經修訂的 1933 年美國證券法第 27a 節和經修訂的 1934 年美國證券交易法第 21e 節中定義。本新聞稿中的聲明並非純粹的歷史性聲明,而是前瞻性聲明,包括有關未來信念、計劃、期望或意圖的任何聲明。除此處提供的歷史信息外,本新聞稿中討論的事項包含前瞻性陳述,這些陳述受到某些風險和不確定性的影響,可能導致實際結果與此類陳述所表達或暗示的任何未來結果、業績或成就存在重大差異。非歷史事實的陳述,包括前面、後面或包含諸如“估計”、“預期”、“相信”、“計劃”或“預期”等詞語的陳述或類似陳述是前瞻性陳述.本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括與Cuentas 相關的其他公開信息相關的陳述。



聯繫信息:

Cuentas:

investor@cuentas.com

800-611-3622



WaveMax :

info@wavemaxcorp.com

512.902.8038



資料來源:Cuentas, Inc.



話題 Press release summary



部門 电信运营商, 信用卡和付款, 无线, Funds & Equities, FinTech & Blockchain, Startups

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network