中國生物製藥捐資捐物人民幣1,000萬元馳援河南抗災防疫

香港, 2021年7月22日 - (亞太商訊) - 中國領先的創新研發驅動型醫藥集團—中國生物製藥有限公司(「中國生物製藥」或「公司」,連同附屬公司統稱「集團」)(股票編號:1177)宣佈捐資捐物人民幣1,000萬元馳援河南抗災防疫。



河南連降特大暴雨,災情牽動人心。一方有難、八方支援,中國生物製藥以高度的社會責任感和醫藥人的使命感,通過香港中聯辦捐款人民幣500萬元現金及價值500萬元應急救援物資,用於支援當地全力開展緊急醫學救援,確保「大災之後無大疫」,保障河南受災同胞的生命安全和身心健康。



中國生物製藥副主席兼執行董事鄭翔玲女士表示:「集團將特別發揮在生物製藥領域的專業優勢,持續關注大災之後的衛生防疫工作,還會繼續捐贈相關的物資和藥品。中國生物製藥將守護健康作為使命與擔當,風雨同舟,為河南加油!」



有關中國生物製藥有限公司(股票編號:1177)

中國生物製藥是中國領先的創新研發驅動型醫藥集團,業務覆蓋醫藥各種研發平台、智能化生產和強大銷售體系全產業鏈。其產品包括多種生物藥及化學藥,在腫瘤、肝病、心腦血管、骨科、呼吸系統及腸外營養等多個極具潛力的治療領域具有競爭優勢。



中國生物製藥是以下指數成份股:MSCI全球標準指數之中國指數、恒生指數、恒生中國企業指數、恒生綜合指數、恒生醫療保健指數、恒生港股通中國內地醫療保健指數、恒生綜合大型股指數、恒生綜合大中型股指數、恒生中國(香港上市)100指數,以及恒生港股通指數等。中國生物製藥於2016、2017及2018年連續3年獲《福布斯亞洲》選為「亞太最佳公司50強」。



新聞垂詢:

縱橫財經公關顧問有限公司

李惠兒 +852 2864 4834 vicky.lee@sprg.com.hk

袁純藝 +852 2864 4853 fanny.yuen@sprg.com.hk

黃靖雯 +852 2114 4900 mandy.wong@sprg.com.hk

網址:www.sprg.com.hk







