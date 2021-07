AEON信貸財務推出全新升級版手機應用程式

香港, 2021年7月22日 - (亞太商訊) - AEON信貸財務(亞洲)有限公司(「AEON信貸財務」或「集團」;股份代號:00900)宣佈推出全新升級版「AEON 香港」手機應用程式(「應用程式」),讓客戶可透過應用程式申請信用卡,進一步提升數碼化進程;同時,集團與香港海洋公園攜手推出「AEON x 海洋公園換玩樂」優惠計劃,刺激客戶消費。



為優化客戶體驗,集團正陸續更新網上客戶服務系統及升級手機應用程式,並剛於本月推出全新升級版「AEON 香港」手機應用程式,新增申請信用卡功能。透過該應用程式,客戶可通過手提電話完成整個信用卡申請程序,包括填寫個人資料、核實身份、上載文件及查看申請狀態等,為客戶提供一個更方便快捷的方法申請信用卡。同時,為提高營運效率,集團一直投放大量資源,致力完成數碼轉型,以提升應對能力,迎合日增的客戶需求。集團已於今年第一季度啟動第二階段的核心系統更換項目,目標為開發新信用卡及貸款系統。未來,集團將繼續加強數據分析方法,以增強市場推廣、信貸評估和信貸管理的成效。



為鼓勵消費者下載「AEON 香港」手機應用程式及使用AEON信用卡簽賬,集團與香港海洋公園合作推出「AEON x 海洋公園換玩樂」計劃。會員可於換票期內登入「AEON 香港」手機應用程式,登記換領「AEON x海洋公園換玩樂」之電子門票,並於消費期內憑已登記之AEON信用卡累積購物簽賬、現金預支、信用卡購物分期或現金套現分期每滿港幣$15,000,即可免費換領海洋公園標準成人電子入場門票乙張,以及享有三項園內獨家優惠。



關於AEON信貸財務(亞洲)有限公司(股份代號:00900)

AEON信貸財務(亞洲)有限公司為AEON Financial Service Co., Ltd.之附屬公司(東京證券交易所編號:8570)及AEON集團旗下公司,成立於1987年,並於1995年在香港聯合交易所有限公司主板上市。集團主要從事消費融資業務,包括於香港簽發信用卡及提供私人貸款融資、付款處理服務、保險代理及經紀業務,以及於中國內地從事小額融資業務。



詳情請瀏覽公司網址:www.aeon.com.hk。





