中國地質大學（武漢）珠寶學院與光華寶石礦物資源學院於科研和教學領域簽約合作

香港, 2021年7月21日 - (亞太商訊) - 辰林教育集團控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代號:1593)為推動中國地質大學(武漢)珠寶學院與江西應用科技學院光華寶石礦物資源學院的深度合作,更好地開展科研、教學工作,7月13日-14日,中國地質大學(武漢)珠寶學院沈錫田教授、陳濤教授等一行7人來到光華寶石礦物資源學院實地考察調研。江西應用科技學院副校長、光華寶石礦物資源學院院長劉光華帶隊迎接,並對沈錫田一行人的到來表示了熱烈歡迎。光華寶石礦物資源學院副院長黃怡禎、黨支部書記何平及學院全體教師出席了歡迎儀式。



7月13日下午,沈錫田一行在劉光華院長的陪同下,來到了光華寶石礦物資源學院的標本庫,詳細瞭解了學院礦物寶石標本的準備情況,對光華寶石礦物資源學院擁有如此多高品質的科研教學標本感到驚歎。沈錫田表示,光華寶石學院擁有的礦物寶石教研資源,在國內可以說獨一無二,無論是其標本的品質,還是種類和數量,都屬於世界頂級。



隨後,劉光華同沈錫田教授、陳濤教授舉行了座談,雙方就如何開展科研、教學等方面的合作,進行了坦誠、深入的交流。作為光華寶石礦物資源學院的院長,劉光華從辦學理念、教學計畫、合作模式等方面闡述了學院的意見,沈錫田認真聽取並對光華寶石礦物資源學院的發展規劃表示了肯定。



7月13日晚,為充分瞭解雙方關於學術合作內容的契合度,沈錫田邀請光華寶石礦物資源學院全體教師舉辦了一次學術交流會。會上沈錫田詳細介紹了自己最新的科研進展,並向與會者科普了寶石研究的學術前沿;此外,中國地質大學(武漢)珠寶學院寶石系主任陳濤教授則從珠寶與文化的角度,重點闡述了武漢地大珠寶學院的教學理念。



會議最後,劉光華院長對沈錫田教授和陳濤教授的精彩彙報表達了極高的讚譽,他向到訪的眾人說道:“我是一名半路出家的寶石愛好者,我本專業是研究煤田、油氣和沉積學,但因為熱愛轉而研究各類礦物晶體和寶玉石。如今,能夠和國內一流的珠寶學院建立合作關係,我感覺很激動。我相信在不久的將來,硬體和軟體齊全的光華寶石礦物資源學院必將走向世界舞臺,成為行業內知名學術教育平臺。



7月14日上午,在前期良好溝通的基礎上,沈錫田一行與光華寶石礦物資源學院進行了合作細節的討論,雙方就合作機制、學生培養、學術活動、科研專案等方面的工作交換了意見,並擬定了合作框架協議。此外,沈錫田教授和陳濤教授,就光華寶石礦物資源學院的課程體系,給出了專業的指導意見,以期更科學地開展後續合作教學工作。



據悉,中國地質大學(武漢)珠寶學院與光華寶石礦物資源學院的教學和科研合作已經過多輪洽談,此次雙方就合作細節達成了一致,是兩院建立深度合作關係的實質性進步。未來雙方將互設掛牌工作室,在聯合培養研究生、建設珠寶科技館、開展野外寶石學科研、發展職業教育、籌辦學術活動等方面成為合作夥伴。



中國地質大學(武漢)珠寶學院是一所以珠寶教育為中心任務的教學和科研單位,是中國珠寶教育的搖籃,開創了我國珠寶教育的先河。學院創立的GIC品牌,是國內珠寶行業認可度最高的珠寶檢測品牌之一。目前,學院設有寶石及材料工藝學(國家級特色專業)、產品設計2個本科專業,均為國家“雙一流”建設專業。寶石學、材料與化工(寶石材料)、設計學(湖北省重點學科)、藝術設計4個碩士學科/專業,寶石學1個博士學科/專業。目前,已經與英國的伯明罕珠寶學院(BIAD)、倫敦創意藝術大學(UCA),法國的英賽克高等商學院(INSEEC)、雷恩商學院(ESC)、國家寶石學院(ING),美國的羅徹斯特理工大學藝術設計學院(RIT)、美國寶石學院(GIA)等世界著名學府的珠寶首飾教育機構,建立了學生聯合培養、教師互訪進修、科技合作和學術交流等合作關係。



