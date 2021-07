Monday, 19 July 2021, 18:50 HKT/SGT Share:

來源 Archosaur Games 加強人才建設關注社會責任,祖龍娛樂點燃更多人的夢想

香港, 2021年7月19日 - (亞太商訊) - 近年來,隨著遊戲產業的發展,遊戲本身所體現的價值也從最初的娛樂價值逐漸向文化、科技、以及社會責任於一體的方向發展。遊戲企業如何在娛樂屬性基礎上,為社會貢獻更高的價值,成為業內關注的重點。

祖龍娛樂發展里程碑

祖龍娛樂榮獲Epic Games頒發獎項

祖龍娛樂辦公區覆蓋多個城市

祖龍娛樂為清華大學110周年校慶打造的雲上校園“水木非凡境”項目

祖龍鴻鵠築夢計畫

遊戲行業在大眾的認知方面也逐漸改善,由此伴隨而來的遊戲公司需要面臨的問題也越發明顯。面對行業規模和大眾關注度的提升,遊戲企業作為一個社會組織,如何踐行社會責任,做好行業示範,成為每一個遊戲公司需要關注的問題。



提升全球影響力,重視文化創新

祖龍娛樂自成立以來,一直努力利用前沿技術持續研究精品遊戲內容,旨在將其作為新的載體,不斷傳遞文化和精神的力量。



2021年3月31日,在成都市人民政府、四川省文物局、中共成都市委宣傳部指導下,成都武侯祠舉辦《大三國志展》攜手祖龍娛樂打造的三國題材SLG手游《鴻圖之下》,共同開啟了一場文化“破圈“之旅,聯合發起三國文物傳承煥計畫,以講好“中國人自己的三國故事”為願景,共促三國文化的繁榮發展。此次聯手,充分彰顯了精品遊戲內容對於文化的高度承載能力。



同時,祖龍娛樂還積極開發和儲備優質IP資源,開拓更多商業價值。如MMORPG手游《龍族幻想》的IP源自文學小說《龍族》。近年來,祖龍娛樂還打造了一系列優秀的IP作品,如《六龍爭霸》、《禦劍情緣》、《天空紀元》等;此外,公司正與全球知名IP公司合作手遊端的電影IP專案。這些IP以祖龍娛樂的精品化遊戲為載體,搭乘著全球化戰略的快車,逐漸影響到全球各地的遊戲玩家,祖龍娛樂將以長線發展為目標,繼續耕耘遊戲自主發行佈局,讓更多人領略到中國文化創新的魅力。



另一方面,祖龍娛樂通過全球化商業合作提升文化內涵與價值。祖龍娛樂與騰訊、蘋果、Google、Epic Games等國際知名廠商合作,提升自身遊戲產品在世界範圍內的影響力,並為自己承載優秀文化的精品遊戲出海奠定良好的管道基礎。



儲備行業人才,強化校企合作

遊戲行業擁有資本密集和人才密集的特徵,並且,由於近年來行業飛速發展,導致優秀人才供給短缺。據新浪網公佈資料顯示,當前,遊戲產業人才缺口高達60萬人。出現這一現象的原因是由於產學脫軌、相關教育專業短缺等問題凸顯,進一步造成遊戲行業人才普遍培養週期較長、人才流動性高等特點。如何留住優秀人才、不斷培育人才,成為了推動產業發展的關鍵所在。



據祖龍娛樂發佈的2020年年度報告內容顯示,2020年祖龍娛樂新增人員458人,其中約85%為研發人員;截至2020年12月31日,公司研發中心人員約占總人員的87%。同時,祖龍娛樂於2020年底在上海建立了研發中心,借此輻射整個華東地區,吸納地區高端人才。除了人才建設,祖龍娛樂還在持續加大研發投入,2020年公司的研發投入達到人民幣約5.4億元,同比增長超38%。



祖龍娛樂一方面以優渥的待遇做好優質人才吸納與留存工作,另一方面,祖龍娛樂還積極實踐“校企合作”。據瞭解,祖龍娛樂先後與清華大學、吉林動畫學院、四川音樂學院成都美術學院等高校,以技術培養、項目實訓等形式展開深入的合作,為高校教學和人才培養創造有利條件,持續的為行業輸入高尖精人才。



聯合世紀慈善基金會啟動“鴻鵠築夢計畫”

少年強則國強,少年智則國智。青少年是一個國家的未來和民族的希望,國家高度重視青少年的健康成長,然而部分地區青少年仍面臨嚴峻的生活物資匱乏,教育資源緊缺等問題。祖龍娛樂聯合世紀慈善基金會啟動“鴻鵠築夢計畫”,將積極踐行企業社會責任落到實處。



北京世紀慈善基金會是由北京大學光華管理學院EMBA畢業生李欣先生、葉小平先生、趙永軍先生等人發起並設立的非公募基金會。祖龍娛樂與北京世紀慈善基金會啟動的“鴻鵠築夢計畫”主要面向的對象是貴州省思南縣的困難家庭的學生,旨在通過祖龍娛樂方面的愛心捐贈,為該地區的學生及其家庭送去愛心,並為學校提供教學相關物資支援。通過此舉一方面解決了學生繼續接受教育問題,避免優秀人才流失,另一方面也為中國公益事業做出新貢獻。



社會責任是名詞更是動詞,是目標更是行動。遊戲行業的快速發展吸引了更多關注,祖龍娛樂始終謹記所肩負的社會責任使命,通過文化創新與傳承、人才培養、公益項目等多個方面為踐行企業社會責任做出了不懈的努力。





