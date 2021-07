Monday, 19 July 2021, 18:24 HKT/SGT Share:

來源 Archosaur Games 港股上市一周年,祖龍娛樂攜新戰略揚帆起航

香港, 2021年7月19日 - (亞太商訊) - 2021年7月16日,以“匠心突破,無限可能”為主題的祖龍娛樂上市一周年活動在北京華爾道夫酒店舉辦。祖龍娛樂董事長兼首席執行官李青、祖龍娛樂執行總裁吳盛鶴、祖龍娛樂首席財務官李軼、祖龍娛樂發行副總裁趙園園等公司管理層成員出席活動並發表演講。本次活動祖龍娛樂公佈了多項公司的戰略規劃,涵蓋全球業務佈局、未來產品計畫、企業社會責任等多個方面。

祖龍娛樂董事長兼首席執行官李青

祖龍娛樂上市一周年活動現場

祖龍娛樂未來產品佈局

祖龍娛樂發行副總裁趙園園

祖龍娛樂執行總裁吳盛鶴

《鴻圖之下》氣勢恢宏的戰鬥場面

祖龍鴻鵠築夢計畫

精品化、多品類、全球化三位一體的戰略佈局

自成立以來,祖龍娛樂始終將“成為世界頂級的遊戲公司”作為發展目標,並堅持精品化發展路線,先後推出了眾多現象級精品手遊並在國內外獲得諸多獎項。如2020年10月上線的《鴻圖之下》,上線一個月即斬獲Epic Games 2020中國年度最佳遊戲作品獎,《龍族幻想》獲得2020年Google Play 印尼及泰國地區最佳對戰遊戲獎,以及《夢想新大陸》獲遊鼎獎2020年度最受期待遊戲獎等。



所獲成績涵蓋多個遊戲品類,結合活動現場公佈的多項新產品規劃,祖龍娛樂的多品類佈局成果顯著。開放世界、女性向、射擊類遊戲將成為祖龍娛樂近幾年佈局的重要領域。



本次借上市一周年之機,祖龍娛樂對外發佈多款遊戲新品。首先是基於虛幻引擎4打造的首款星球大世界探索手遊《諾亞之心》。遊戲主打球形無縫大地圖,以及高度擬真的開放式玩法。此外還將劇情、闖關、競技、探索、生活等諸多元素深度融合,玩家還可以在遊戲中盡情體驗“環球冒險之旅“。《諾亞之心》即將在7月20日正式開啟首輪公測,讓我們一起揭開這顆美麗星球的神秘面紗。



同樣基於虛幻引擎4打造的SLG手遊《Sigmar》。據介紹,《Sigmar》是一款西方魔幻題材的SLG產品,其畫面展現及美術風格頗受歐美玩家喜愛。這款遊戲將説明祖龍娛樂拓寬海外地區SLG遊戲市場。



女性向遊戲《Project I》成為當天的焦點。從展示視頻中可以看出,該款產品通過細膩的角色刻畫和精緻服飾細節,將祖龍娛樂的美術水平展露無疑。在談及這款產品的未來時,祖龍娛樂董事長兼首席執行官李青說到:“相信這款遊戲在不久的將來,可以收穫來自全球玩家的關注及喜愛”。



對祖龍娛樂來說,多品類可以覆蓋全球更多的玩家群體。同時,多品類發展打造更加完整的遊戲生態矩陣,可以有效提升祖龍娛樂的行業競爭力。可以看到,祖龍娛樂將通過拓寬自身產品品類佈局更廣闊的遊戲市場。



多品類遊戲的研發,離不開雄厚的技術實力。

祖龍娛樂的全球化遊戲發行已經輻射全球,在中國大陸及歐美、日韓、東南亞、港澳台等多個國家和地區均有覆蓋。祖龍娛樂不斷進行技術反覆運算升級,持續引領技術開拓,不僅與Epic Games公司保持著長期且深厚的合作關係,未來隨著UE5技術應用逐漸成熟,期待祖龍娛樂為全球玩家帶來更加驚豔的作品。



依靠自主發行,占位全球遊戲市場

作為一家以研發為核心動能的遊戲企業,祖龍娛樂在發行方面同樣出色。祖龍娛樂在中國大陸及歐美、日韓、東南亞、港澳台等多個國家和地區依據每款遊戲的特點、設計不同定制化玩法,以滿足不同玩家的喜好與需求。



其中,歐美地區的發行策略主張“品效合一”,針對歐美地區玩家對主機遊戲有所偏愛的特點,祖龍娛樂憑藉雄厚的研發底蘊,手遊產品接近甚至達到了主機遊戲的最高級別;針對日韓地區使用者品質高的特點,祖龍娛樂以資源全面覆蓋的方式有效實現使用者增長最大化的目標。



差異化的運營方式讓祖龍娛樂的自主發行取得了不俗的成績。旗下MMORPG手遊《萬王之王3D》,在東南亞、日本、歐洲及美洲等170多個國家和地區市場進行了自主發行,並成功與魔獸工會聯動合作;《龍族幻想》在歐美地區推出後首日榮登美國iOS App Store下載量排名MMORPG手遊榜首和RPG手遊第二名,同時位元列歐洲八個地區市場iOS App Store下載量排名手遊前十;登陸日本地區後即獲得iOS排行榜及安卓推薦位。



談及未來祖龍娛樂的發行規劃時,祖龍娛樂發行副總裁趙園園說到:“祖龍娛樂的自主發行已初見成效,今後將在發行側重點佈局,利用成功的遊戲發行經驗,不斷在發行管道深化佈局,讓旗下優秀遊戲產品持續走向世界”。



肩負文化傳承,踐行社會責任

過去一年中,祖龍娛樂先後推出《鴻圖之下》《夢想新大陸》等精品遊戲,並取得了傲人的成績。祖龍娛樂的遊戲產品受到玩家和行業廣泛認可離不開祖龍娛樂對文化創新、人才培養、社會責任的追求。



在文化創新方面,祖龍娛樂積極打造了多款原創IP,如《六龍爭霸3D》《權力與榮耀》《鴻圖之下》《夢想新大陸》等。



通過遊戲產品為載體,向全球輸送優秀的中華文化是文化傳承的重要方式。祖龍娛樂打造的三國題材SLG手遊《鴻圖之下》,通過高度還原三國史詩級戰爭場面,讓玩家身臨其境領略中國傳統文化的波瀾壯闊。



遊戲行業發展離不開人才的儲備。除了北京、成都和長春,2020年底,祖龍娛樂在上海建立了輻射華東的研發中心,吸納以上海為核心覆蓋江浙皖等周邊區域的遊戲行業高端人才。並通過與清華大學、吉林動畫學院、四川音樂學院成都美術學院等高校開展深入的校企合作,持續加大對人才的吸納與培養,為行業輸送精英人才。



祖龍娛樂心系企業社會責任和使命,聯合世紀慈善基金會啟動“鴻鵠築夢計畫”。通過與世紀慈善基金會合作為中國貧困地區青少年的成長和教育提供強有力的支持。



古語雲:“君子重其身,而內外兼修”,祖龍娛樂呈現出一個“內外兼修”的企業應有的模樣。相信祖龍娛樂將在全新的戰略發展佈局下,將持續為行業和全球玩家呈現更多優質的遊戲作品,為推動遊戲行業健康發展注入新的力量。







話題 Press release summary



部門 Cloud & Enterprise, 运动会

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network