Tuesday, 13 July 2021, 18:25 HKT/SGT Share: 綠地控股業績[半年紅][一增一降三提升]奠定全年基礎 衝刺[全年紅]：穩中加固、穩中向好、穩中提質

香港, 2021年7月13日 - (亞太商訊) - 今年以來，綠地緊緊圍繞[為未來五年發展開好局、起好步]要求，穩健佈局[十四五]，部署早、啟動快，抓得緊、抓得實，持續推進轉型升級，推動高品質發展，取得了良好成效。7月13日晚，綠地控股（600606.SH）發佈2021年半年度業績快報，公司主要經濟指標穩健增長，品質效益持續提升，上半年營業總收入2829億元，同比增長34.74%；利潤總額158億元，同比增長3.29%；歸屬于上市公司股東的淨利潤82億元，同比增長2.67%；基本每股收益0.68元，加權平均淨資產收益率9.21%，保持穩健；經營性現金流量淨額延續強勢，較去年同期增幅明顯。



上半年，綠地主要經濟指標穩健增長的同時，降負債取得超預期成果。綠地積極適應以[三條紅線]為核心的房地產金融審慎管理制度，落實既定的路線圖、時間表，推進降負債、去杠杆、優結構工作，現金短債比紅線提前達標轉綠，淨負債率指標穩步較快回落，亦將儘快提前達標轉綠，超預期完成既定降負債階段目標。截至2月底，綠地[三年三步走去杠杆]計劃提前階段性達標，在穩健應對春節前後付款高峰的同時，順利實現現金短債比超過1，[一條紅線]提前[轉綠]達標，比原計劃整整提前一個多季度。截至6月底，有息負債總額較今年初再降347億元，自去年推進去杠杆計劃以來，累計較高點已下降超過1011億元；淨負債率較高點累計下降62個百分點，扣除預收賬款後的資產負債率亦延續了持續回落態勢。另一方面，上半年，綠地穩健按期足額償還境內外公開資本市場到期債務本息總計近200億元人民幣及約4.72億美元，並加大相關債券回購註銷力度，已回購美元債券共計約6000多萬美元。



綠地控股董事長、總裁張玉良表示，上半年，在房地產調控不斷加碼、金融政策持續收緊的背景下，公司圍繞[降負債、穩發展、促轉型、強管理]的主線，總體實現了[一增一降三提升]的[半年紅]成績單，為完成全年目標任務奠定了重要基礎。一增：主要經濟指標實現同比增長，房地產業狠抓銷售去化，狠抓現金回籠，狠抓交付供應，實現了較好的銷售業績和穩定的結轉規模；基建產業搶抓機遇，著力調整業務結構、增強綜合實力，業績保持了快速增長；金融、消費等綜合產業推進創新轉型，進一步打響市場品牌，提升了發展能級。一降：降負債取得階段性成果。[現金短債比]已提前達標轉綠；[淨負債率]亦逐步回落，將儘快達標轉綠。三提升：發展品質持續提升。房地產及基建兩大主業不斷轉變發展方式，品質效益不斷改善。發展動力持續提升。不斷推動體制機制改革，在相對困難的外部環境下仍然保持了較強的內在動力和活力。管理水準持續提升。重點專項行動全面推進，關鍵領域的管控得到進一步加強。



房地產業積極應對調控，狠抓銷售去化，狠抓現金回籠，狠抓交付供應，銷售業績較快增長，品質和效益穩步提升。改革調整取得積極成效。推進房地產管理體系改革，推進專案跟投制改革，不斷提升專案開發的品質和效益。銷售業績較快增長。全面推進商辦去庫存、新開盤銷售、狠抓銷售回款等核心工作。上半年合同銷售金額1641億元，同比增加23%，銷售面積1294萬平方米，同比增加25%。回款達到1466億元，同比增長17%，回款率89%。銷售結構持續優化，住宅銷售金額1168億元，同比增長25%，占比達到71%。專案拓展穩健推進。聚焦落實跟投機制、商辦前置去化、低成本高收益標準、項目現金流，轉變拿地方式，更加突出[現金流回正快]等高品質要求及撬動合作資源。上半年獲取項目34個，新增土地面積323萬平方米，計容建築面積699萬平方米。總土地款339億元，總貨值約1000億元。住宅比重持續提升，結構進一步優化，按計容建面計算，80%為住宅；按貨值計算，超5成位於一二線城市。新獲取[地產+]產業協同項目建面占比約6成。保交付保供應顯成效。聚焦保交付、保供應、保重大功能性專案節點，推進工程生產。上半年新開工面積984萬平方米，新增有效供應777萬平方米，竣工備案1037萬平方米，完成交付1210萬平方米。西安會展、西安貿易港、杭州雙塔、武漢綠地中心、濟南428超高層、濟南會展等重大專案穩步推進。力求實效開展技術研發。圍繞[促銷、降本、提質]等核心需求，提升技術研發工作的實際效果，助力去庫存、降成本、保交付，持續提升產品力。推動海外業務輕資產轉型。上半年，抓住全球物業市場有利時機，推動澳洲悉尼綠地中心項目竣工交付及澳洲、美國、韓國等海外專案大宗交易，預計累計回款總額逾80億元。



基建產業搶抓機遇，業績保持了快速增長，產業能級與核心競爭力進一步提升，成為集團業績重要增長極。市場拓展大力推進。把握[十四五]開局契機，創新商業模式、著力實施市場拓展，新簽合同金額3837億元，同比增長44%，中標10億元以上重大專案42個，包括100億元級項目2個、50億元級項目2個。其中，廣西建工、貴州建工新簽合同金額均逼近千億規模。專案管理持續加強。搭建重大工程項目庫，打造高產值、高品質的專案群。廣西建工承建的紅軍長征湘江戰役紀念園、綠地城建承建的中共四大紀念館、江蘇省建承建的清華大學經管學院、綠地城投投資的垣澠高速公路等一批重大項目，取得了較好的社會影響。科技水準進一步提升。上半年，各基建單位共獲得省部級以上科技成果252項，包括中國鋼結構金獎等國家級科技成果21項。專業領域進一步擴大。通過混改完成對上海水利工程集團的投資並購，進一步補齊產業鏈短板。西安建工通過混改並購陝西中大機械集團及陝西中科廣泰公司。



金融、消費等綜合產業推進創新轉型，進一步打響市場品牌，提升發展能級。金融產業，上半年，已投項目東航物流成功上市，實現了較好的投資收益；與花樣年合作，成功實施又一個物業資產重組項目，實現投資收益超12億元。相關金融牌照獲取工作進展順利，新加坡數位銀行設立穩步推進。商貿產業，參與首屆消博會，成為第四屆進博會組展商，築牢商貿國家隊地位。加快貿易港零售化，在上海南京路落地[進博商品集市]，成為[五五購物節]的重要亮點。整合頭部供應鏈資源，與巴西美利華集團合作，在海南打造國內最大進口蛋白產品集散中心。酒店旅遊產業，酒店業務，持續推進輕資產管理輸出，上半年新簽專案10個。旅遊業務，把握建黨百年契機，發力紅色旅遊等特色主題遊，推出百條紅色旅遊線路。會展業務，扎實推進各場館運營及開業籌備工作，南昌國博上半年承接展會20場，哈爾濱、徐州、西安等專案招展引展取得積極成果。康養及科創產業，積極探索市場化、輕資產的商業模式。在上海落地了首個綠地優康醫療健康綜合體專案。



[上半年，綠地之所以能在調控升級等背景下實現“半年紅”，主要得益於集團上下進一步凝心聚力、擔當作為，進一步壓實責任、狠抓落實，進一步深化改革，強化管理。]張玉良指出，下半年，機遇不少，有利條件亦很多。第一，我國仍然處於深度城鎮化進程當中，房地產市場總量仍然保持了較大規模。調控從嚴從緊的用意在於穩房價、穩地價、穩預期，防止市場大起大落，在分化的市場中，一些地區的市場空間仍然較大。第二，基礎設施建設仍然是補短板、促投資、穩增長的重要抓手，市場空間仍然較大。第三，綠地已形成了相對多元的產業佈局，綜合性和平衡性較強，迴旋餘地較大，產業協同效應明顯。



下半年，綠地將繼續乘勢而上，緊抓有利條件，守住安全發展底線的前提下，全面衝刺[全年紅]業績，實現穩中加固、穩中向好、穩中提質。其中，房地產業繼續精准施策，狠抓銷售去化、保交付保供應、切實提升產品力、審慎開展投資，實現高品質發展；基建產業進一步加快發展，完善管控體系，提高品質效益，提升產業能級與核心競爭力；進一步推動金融、消費等其他綜合產業創新轉型發展，擴大業務規模，提高經營水準，形成發展亮點。同時，統籌推進降負債，堅決守住安全底線，力爭提前實現[兩條紅線]達標轉綠；深化體制機制改革，以打造[平台+合夥人]思維模式為核心，進一步提升綜合管理水準，包括進一步深化基建產業混改，特別是加快推進二級公司混改，持續釋放改革紅利。









話題 Press release summary



部門 Real Estate & REIT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

