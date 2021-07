Tuesday, 13 July 2021, 18:25 HKT/SGT Share: 綠地控股業績[半年紅][一增一降三提升]奠定全年基礎 衝刺[全年紅]:穩中加固、穩中向好、穩中提質

香港, 2021年7月13日 - (亞太商訊) - 今年以來,綠地緊緊圍繞[為未來五年發展開好局、起好步]要求,穩健佈局[十四五],部署早、啟動快,抓得緊、抓得實,持續推進轉型升級,推動高品質發展,取得了良好成效。7月13日晚,綠地控股(600606.SH)發佈2021年半年度業績快報,公司主要經濟指標穩健增長,品質效益持續提升,上半年營業總收入2829億元,同比增長34.74%;利潤總額158億元,同比增長3.29%;歸屬于上市公司股東的淨利潤82億元,同比增長2.67%;基本每股收益0.68元,加權平均淨資產收益率9.21%,保持穩健;經營性現金流量淨額延續強勢,較去年同期增幅明顯。



上半年,綠地主要經濟指標穩健增長的同時,降負債取得超預期成果。綠地積極適應以[三條紅線]為核心的房地產金融審慎管理制度,落實既定的路線圖、時間表,推進降負債、去杠杆、優結構工作,現金短債比紅線提前達標轉綠,淨負債率指標穩步較快回落,亦將儘快提前達標轉綠,超預期完成既定降負債階段目標。截至2月底,綠地[三年三步走去杠杆]計劃提前階段性達標,在穩健應對春節前後付款高峰的同時,順利實現現金短債比超過1,[一條紅線]提前[轉綠]達標,比原計劃整整提前一個多季度。截至6月底,有息負債總額較今年初再降347億元,自去年推進去杠杆計劃以來,累計較高點已下降超過1011億元;淨負債率較高點累計下降62個百分點,扣除預收賬款後的資產負債率亦延續了持續回落態勢。另一方面,上半年,綠地穩健按期足額償還境內外公開資本市場到期債務本息總計近200億元人民幣及約4.72億美元,並加大相關債券回購註銷力度,已回購美元債券共計約6000多萬美元。



綠地控股董事長、總裁張玉良表示,上半年,在房地產調控不斷加碼、金融政策持續收緊的背景下,公司圍繞[降負債、穩發展、促轉型、強管理]的主線,總體實現了[一增一降三提升]的[半年紅]成績單,為完成全年目標任務奠定了重要基礎。一增:主要經濟指標實現同比增長,房地產業狠抓銷售去化,狠抓現金回籠,狠抓交付供應,實現了較好的銷售業績和穩定的結轉規模;基建產業搶抓機遇,著力調整業務結構、增強綜合實力,業績保持了快速增長;金融、消費等綜合產業推進創新轉型,進一步打響市場品牌,提升了發展能級。一降:降負債取得階段性成果。[現金短債比]已提前達標轉綠;[淨負債率]亦逐步回落,將儘快達標轉綠。三提升:發展品質持續提升。房地產及基建兩大主業不斷轉變發展方式,品質效益不斷改善。發展動力持續提升。不斷推動體制機制改革,在相對困難的外部環境下仍然保持了較強的內在動力和活力。管理水準持續提升。重點專項行動全面推進,關鍵領域的管控得到進一步加強。



房地產業積極應對調控,狠抓銷售去化,狠抓現金回籠,狠抓交付供應,銷售業績較快增長,品質和效益穩步提升。改革調整取得積極成效。推進房地產管理體系改革,推進專案跟投制改革,不斷提升專案開發的品質和效益。銷售業績較快增長。全面推進商辦去庫存、新開盤銷售、狠抓銷售回款等核心工作。上半年合同銷售金額1641億元,同比增加23%,銷售面積1294萬平方米,同比增加25%。回款達到1466億元,同比增長17%,回款率89%。銷售結構持續優化,住宅銷售金額1168億元,同比增長25%,占比達到71%。專案拓展穩健推進。聚焦落實跟投機制、商辦前置去化、低成本高收益標準、項目現金流,轉變拿地方式,更加突出[現金流回正快]等高品質要求及撬動合作資源。上半年獲取項目34個,新增土地面積323萬平方米,計容建築面積699萬平方米。總土地款339億元,總貨值約1000億元。住宅比重持續提升,結構進一步優化,按計容建面計算,80%為住宅;按貨值計算,超5成位於一二線城市。新獲取[地產+]產業協同項目建面占比約6成。保交付保供應顯成效。聚焦保交付、保供應、保重大功能性專案節點,推進工程生產。上半年新開工面積984萬平方米,新增有效供應777萬平方米,竣工備案1037萬平方米,完成交付1210萬平方米。西安會展、西安貿易港、杭州雙塔、武漢綠地中心、濟南428超高層、濟南會展等重大專案穩步推進。力求實效開展技術研發。圍繞[促銷、降本、提質]等核心需求,提升技術研發工作的實際效果,助力去庫存、降成本、保交付,持續提升產品力。推動海外業務輕資產轉型。上半年,抓住全球物業市場有利時機,推動澳洲悉尼綠地中心項目竣工交付及澳洲、美國、韓國等海外專案大宗交易,預計累計回款總額逾80億元。



基建產業搶抓機遇,業績保持了快速增長,產業能級與核心競爭力進一步提升,成為集團業績重要增長極。市場拓展大力推進。把握[十四五]開局契機,創新商業模式、著力實施市場拓展,新簽合同金額3837億元,同比增長44%,中標10億元以上重大專案42個,包括100億元級項目2個、50億元級項目2個。其中,廣西建工、貴州建工新簽合同金額均逼近千億規模。專案管理持續加強。搭建重大工程項目庫,打造高產值、高品質的專案群。廣西建工承建的紅軍長征湘江戰役紀念園、綠地城建承建的中共四大紀念館、江蘇省建承建的清華大學經管學院、綠地城投投資的垣澠高速公路等一批重大項目,取得了較好的社會影響。科技水準進一步提升。上半年,各基建單位共獲得省部級以上科技成果252項,包括中國鋼結構金獎等國家級科技成果21項。專業領域進一步擴大。通過混改完成對上海水利工程集團的投資並購,進一步補齊產業鏈短板。西安建工通過混改並購陝西中大機械集團及陝西中科廣泰公司。



金融、消費等綜合產業推進創新轉型,進一步打響市場品牌,提升發展能級。金融產業,上半年,已投項目東航物流成功上市,實現了較好的投資收益;與花樣年合作,成功實施又一個物業資產重組項目,實現投資收益超12億元。相關金融牌照獲取工作進展順利,新加坡數位銀行設立穩步推進。商貿產業,參與首屆消博會,成為第四屆進博會組展商,築牢商貿國家隊地位。加快貿易港零售化,在上海南京路落地[進博商品集市],成為[五五購物節]的重要亮點。整合頭部供應鏈資源,與巴西美利華集團合作,在海南打造國內最大進口蛋白產品集散中心。酒店旅遊產業,酒店業務,持續推進輕資產管理輸出,上半年新簽專案10個。旅遊業務,把握建黨百年契機,發力紅色旅遊等特色主題遊,推出百條紅色旅遊線路。會展業務,扎實推進各場館運營及開業籌備工作,南昌國博上半年承接展會20場,哈爾濱、徐州、西安等專案招展引展取得積極成果。康養及科創產業,積極探索市場化、輕資產的商業模式。在上海落地了首個綠地優康醫療健康綜合體專案。



[上半年,綠地之所以能在調控升級等背景下實現“半年紅”,主要得益於集團上下進一步凝心聚力、擔當作為,進一步壓實責任、狠抓落實,進一步深化改革,強化管理。]張玉良指出,下半年,機遇不少,有利條件亦很多。第一,我國仍然處於深度城鎮化進程當中,房地產市場總量仍然保持了較大規模。調控從嚴從緊的用意在於穩房價、穩地價、穩預期,防止市場大起大落,在分化的市場中,一些地區的市場空間仍然較大。第二,基礎設施建設仍然是補短板、促投資、穩增長的重要抓手,市場空間仍然較大。第三,綠地已形成了相對多元的產業佈局,綜合性和平衡性較強,迴旋餘地較大,產業協同效應明顯。



下半年,綠地將繼續乘勢而上,緊抓有利條件,守住安全發展底線的前提下,全面衝刺[全年紅]業績,實現穩中加固、穩中向好、穩中提質。其中,房地產業繼續精准施策,狠抓銷售去化、保交付保供應、切實提升產品力、審慎開展投資,實現高品質發展;基建產業進一步加快發展,完善管控體系,提高品質效益,提升產業能級與核心競爭力;進一步推動金融、消費等其他綜合產業創新轉型發展,擴大業務規模,提高經營水準,形成發展亮點。同時,統籌推進降負債,堅決守住安全底線,力爭提前實現[兩條紅線]達標轉綠;深化體制機制改革,以打造[平台+合夥人]思維模式為核心,進一步提升綜合管理水準,包括進一步深化基建產業混改,特別是加快推進二級公司混改,持續釋放改革紅利。









