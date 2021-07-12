冠君產業信託推出「旺 ‧ 角自各精彩」學生短片創作比賽

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|為青年提供實戰機會 增強職場實力
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香港, 2021年7月12日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（「信託」；股份代號：2778）一直視可持續發展為企業文化中不可或缺的一部分，致力為業務及社區創造長遠價值。有見現今社會對多媒體技能的需求不斷增加，信託藉此於今年暑假期間舉辦「旺 ‧ 角自各精彩」學生短片創作比賽，提供平台讓學生發揮潛能及創意，運用鏡頭去說故事及創作，給予其寶貴的練習機會並提升影片製作技能。
比賽以「旺 ‧ 角自各精彩」為題，取景為朗豪坊。位於旺角核心地帶的朗豪坊提供多采多姿的購物、餐飲、潮流活動、綠色及健康生活等一站式體驗，信託鼓勵學生以創意有趣的拍攝方式，展現出不同人皆可於朗豪坊享受屬於他們各自的精彩歡樂時刻。
比賽冠軍可獲得現金獎及朗豪坊商戶現金禮券總值港幣一萬元，亦有機會於朗豪坊商場之LED大銀幕播放作品，以及獲得實習工作機會，體現信託一直以來支持青年發展的使命。專業評審團亦會向參賽者分享拍攝技巧和心得。短片提交截止日期為2021年8月18日（星期三），結果將於2021年8月下旬公布。信託將於2021年7月14日（星期三）舉辦網上簡介會，有關更多活動詳情可按此。
https://tinyurl.com/nnb4hvjt
冠君產業信託行政總裁王家琦表示：「繼去年反應良好的大學生創業營商比賽後，信託很高興再度為青年人舉辦創作比賽。我們不斷發掘不同機會予學生，在疫情下提供更多實習及提升職場實力的良機。此外，我們希望藉著此比賽帶出朗豪坊是每個人都樂於其中的匯聚點！未來，我們除了致力發展業務外，亦冀望與所有持份者攜手創造可持續的價值。」
有關冠君產業信託（股份代號：2778）
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業，並以合資股權形式擁有位於倫敦市中心的66 Shoe Lane，總樓面面積約300萬平方呎，讓投資者可直接投資於優質甲級寫字樓及零售物業。自2015起，信託被納入為恒生指數的恒生可持續發展企業基準指數的成份股。
網站：www.championreit.com
話題 Press release summary
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