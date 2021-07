Monday, 12 July 2021, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 Princeton Digital Group 普平數據(PDG)宣佈在日本建設 100 兆瓦旗艦數據中心園區,併計劃投資 10 億美元 普平數據(PDG) 正在向 600 MW 的投資組合邁進,以無可比擬的步伐在亞洲挺進

東京, 2021年7月12日 - (亞太商訊) - 總部位於新加坡的亞洲領先數據中心提供商普平數據(PDG) 今天宣布計劃在日本東京建設其最大的超大規模設施之一,總投資額為10 億美元。日本是該公司自 4 年前成立以來進入的第五個市場。這項投資是該公司在亞太地區實施 600 兆瓦 (MW) 投資組合計劃的一個重要里程碑。



埼玉市的新園區將擁有近 100 兆瓦的關鍵 IT 容量,分為兩個階段,每個階段為 48.5 兆瓦。埼玉市是大東京地區的主要商業中心之一。普平數據(PDG)埼玉園區位於東京市中心以北 30 公里處,總佔地面積為 33,047 平方米。該設施旨在為日本領先的超大規模企業提供服務,因為日本是世界上最具活力的雲市場之一。



普平數據(PDG)已經獲得該設施的土地和電力許可,將於今年晚些時候開始建設。該設施將按照最新的超大規模設計和標準建造,具有無可比擬的可擴展性、連接性和可靠性。



“亞太地區將成為世界上最大的數據中心市場,而這項投資的宣布強調了我們成為亞太地區市場領導者的願景。” 普平數據(PDG)董事長兼首席執行官Rangu Salgame 表示, “在過去四年中,通過我們獨特的收購、剝離和綠地新建項目開發三管齊下的戰略,我們在中國、新加坡、印度尼西亞和印度等亞洲主要的市場建立了強大的數據中心組合。 普平數據( PDG)已成為多個國家和地區的超大規模企業的首選合作夥伴。我們進入日本,尤其是東京,證明我們有能力進入對客戶至關重要的新市場。”



東京是中國以外亞洲最大的數據中心市場,目前仍處於早期增長階段,特別是全球超大規模企業正相繼進入此市場並進行擴張。根據Structure Research的研究顯示,大東京的超大規模託管市場預計將在 2025 年達到 16 億美元,2021 年至 2025 年間的複合年增長率為 25.1%。



“預計大東京市場將看到,超大規模數據中心部署的需求正加速增長,我們認為這是由幾個關鍵因素融合的結果。這些因素包括:GDP排名世界第三的日本已經擁有龐大的潛在市場;日本缺乏本土的超大規模雲平台,從而在美國和中國的超大規模雲提供商之間形成了理想的競爭格局;並且,從美國西海岸發出的海底光纜在日本具有登陸點,並經由此連接聚合和分發到亞太其他地區。” Structure Research研究負責人Jabez Tan 說。



關於PDG



Princeton Digital Group (PDG,普平數據)) 是一家領先的互聯網基礎設施投資、開發和運營企業,總部位於新加坡,並在中國、印尼、印度和日本有業務。 PDG的數據中心資產組合為超大型用戶和企業在亞洲的發展提供有力的保障,幫助它們在亞洲發展最快的數字經濟體中快速擴大業務。獲取詳情,請訪問:www.princetondg.com



