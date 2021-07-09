Friday, 9 July 2021, 12:20 HKT/SGT Share: Trust Swiftly推出帶機器學習的15種驗證方法平臺，提高電子商務防欺詐能力 身份驗證公司Trust Swiftly專注於為企業提供可定制的驗證包，使認證用戶保持在快車道上，同時要求高風險用戶進一步驗證以擊敗多種欺詐攻擊

威斯康星州密爾沃基 , 2021年7月9日 - (亞太商訊) - Trust Swiftly推出有史以來第一個身份驗證平臺，該平臺具有15重驗證方法，可以安全地核准真正的電子商務客戶，同時快速阻止欺詐者。



通過結合多種驗證方法，Trust Swiftly為合法客戶提供了最高效、最愉快、最靈活的體驗，同時快速識別欺詐者。該平臺是可定制的，允許使用者根據不同的顧客資訊自己選用一種或者多種驗證方法。



這套方案允許公司以現收現付的定價方案個性化地對待每個客戶，而無需簽訂冗長的合同。此外，除了廣泛的驗證方法，Trust Swiftly系統允許客戶在全球超過22個地區存儲他們的資料，提供高水準隱私保護。這是因為Trust Swiftly沒有從他們的客戶資料庫中收集任何不必要的資訊。



根據Digital Commerce 360對美國商務部資料的分析，2021年第一季度的電子商務購物激增至近20%，而2012年的增加比例僅僅為7.6%。電商購物的增長速度不僅表明電商公司有能力將產品和服務高效提供給客戶，也表明最終使用者更加信任依賴互聯網。



Trust Swiftly聯合創始人兼首席執行官派翠克-斯坎蘭（張文姬）說："隨著我們在網上提供貨物和服務的能力增強，欺詐行為的專業度也在增加。欺詐行為不僅變得更加複雜，而且還在繼續進化。Trust Swiftly的機器學習系統從每個驗證中跟蹤數百個不同的屬性，可以自動識別欺詐模式，進而防止因欺詐而導致的損失"。



事實上，根據Juniper Research的報告，電子商務零售商在2021年有可能因欺詐而損失超過200億美元。Trust Swiftly的測試版客戶看到欺詐率下降了40%，其中一個客戶通過驗證客戶和阻止重複欺詐，每月獲得15000美元的投資回報。



15種驗證方法包括電話短信所有權、信用卡所有權、身份證所有權、自拍的有效性、檔所有權和地理位置等選項。Trust Swiftly的技術準確地檢測出違規行為，並提供一個中央和動態平臺，無論面臨何種攻擊，都能驗證用戶。



Trust Swiftly覆蓋全球，不影響安全，並符合隱私法規，它的設置快速而簡單，不需要額外的編碼就可以與應用程式套件集成。欲瞭解更多資訊，請訪問Trust Swiftly.com。



關於Trust Swiftly

Trust Swiftly利用一套動態的驗證方法和機器學習，準確地檢測出欺詐性身份，因此企業可以信任他們的客戶並更快地發展。其隱私至上的平臺和靈活的定價使企業能夠將身份驗證整合到多個業務流程中。



Trust Swiftly成立於2021年，總部設在威斯康星州密爾沃基，在100多個國家和七種不同語言中提供服務。關於這套應用程式的更多資訊，請訪問 trustswiftly.com。





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