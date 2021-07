Friday, 9 July 2021, 08:23 HKT/SGT Share: 康諾亞成功IPO,聯想之星早期創新藥投資實力再獲驗證

香港, 2021年7月9日 - (亞太商訊) - 據聯想控股微空間報導,7月8日,生物科技公司康諾亞生物醫藥科技有限公司(下稱「康諾亞生物」)正式掛牌港交所,發行價爲53.30港元。上市當天,康諾亞開盤大漲46.34%,市值達211億港元。



康諾亞生物成立於2016年,是一家生物科技公司,專注於自主發現及開發創新生物療法以滿足自體免疫及腫瘤治療領域中未獲滿足的大量醫療需求。康諾亞生物創始人爲陳博博士,其在醫藥行業擁有豐富的研發經驗,自海外回國後參與創建武漢華鑫康源生物、君實生物等新藥研發企業。



從研發管綫來看,目前康諾亞生物有多款産品在研,其中5種候選藥物已處於臨床研發階段,包括3款在開發多個適應症的自體免疫治療産品和6款腫瘤治療産品,其中包括1款核心産品CM310和兩款關鍵産品CM326、CMG901。



在康諾亞生物的發展過程中,聯想控股成員企業聯想之星是其最早也是最重要的機構投資人之一。在2016年,聯想之星作爲唯一機構投資人參與了康諾亞生物的天使輪融資,此後又在其A輪、B輪及C輪融資中持續加注。本次康諾亞生物成功登陸港交所,是聯想之星繼Axonics、開拓藥業、燃石醫學後收穫的第四家醫療上市企業。



聯想之星堅定看好康諾亞生物的理由是什麽?作爲較早佈局醫療領域的早期投資機構之一,聯想之星具有哪些優勢?對於醫療投資賽道的未來,聯想之星又有哪些新的思考?就上述問題,聯想控股微空間於近日采訪了聯想之星相關負責人。



Q=聯想控股微空間

A=聯想之星



創始人極具創業精神 每一步發展均超預期



Q:從天使輪投到pre-IPO,爲什麽堅定看好康諾亞生物的發展?

A:首先是基於我們對行業的判斷。聯想之星從2010年開始佈局醫療領域,並對新藥研發賽道進行系統研究。在2011年和2012年,我們又先後投資了派格生物、開拓藥業等優秀的新藥研發企業,並在其他投資機構不看好的情况下,「大膽假設」行業會在十年後爆發。在2010年到2015年間,我們開始看到新藥研發賽道的一些利好迹象: 首先,百濟神州、信達生物、君實生物等先行者開始出現,並在短期內填補了國內的技術空白,還迅速證明研發、生産以及商業化的發展路徑在國內可以走通;此外,越來越多優秀的新藥研發人才從海外回歸創業,共同推動行業的快速發展;而從融資環境的角度來看,VC機構開始在2015年系統性關注新藥研發賽道。以上這些邊界條件都意味著新藥研發賽道將迎來「大發展」。做藥是系統工程,有過帶隊伍經驗並做成過藥的人,往往會有一定優勢。所以當我們得知陳博有再次創業的想法時,便堅定地予以支持。



Q:請介紹康諾亞生物創始人陳博的一些情况。

A:陳博是那種非常稀缺的創業者,屬於「熟練工」創業。首先,從海外歸來,具有國外先進的技術經驗;其次,作爲君實生物的創始人,曾經牽頭參與了藥物管綫的研發、生産以及商業化的整套流程,熟悉國內的商業發展環境;第三,內驅力很强,具有連續創業精神,爲了做藥可以廢寢忘食;第四,爲人低調謙遜,能够非常好地維護各方關係。 事後也證明,在陳博的帶領下,康諾亞生物的每一步進展都超過預期。舉個例子,康諾亞生物成立後,從零開始,不到三年就拿到了首款藥物的臨床批件,在行業內屬於非常快的速度。



Q:康諾亞生物具有哪些發展潜力?

A:康諾亞生物具有兩大顯著優勢,一是産品管綫開發能力强,二是項目推進速度快。憑藉生物醫學研究方面的基礎,康諾亞生物成立不到五年就已有9款産品在研,包括3款自體免疫治療産品和6款腫瘤治療産品,其中包括1款核心産品CM310和兩款關鍵産品CM326、CMG901。



Q:投資康諾亞生物以來,我們提供了哪些幫助?

A:首先,我們是國內較早投資創新藥企的早期機構,對於做一家新藥創業公司面臨的機遇與挑戰有我們的理解。另外,陳博是聯想之星創業CEO特訓班第八期學員,曾經接受過我們關於企業管理與運營方面的各種培訓。所以我們互相知根知底,在早期建立了深厚的信任關係,這些都是合作的基礎。在投資之後,聯想之星爲其引薦專業人才、提供我們長期積累的行業案例及數據供其參考。



Q:以IPO定價計算,康諾亞生物給聯想之星帶來多少賬面回報?

A:按照初次投資估值計算,聯想之星的賬面回報達60倍,單項目收益超過當期基金。但需要强調的是,這是一家成立不到五年的公司,目前公司産品還處於二期臨床階段,其未來仍具有快速成長的潜力,後勁相當可期。



堅守早期,追求認知紅利 努力獲得更高回報



Q:開拓藥業、康諾亞生物等創新藥項目投資帶來了豐厚回報,背後原因是什麽?

A:提前佈局,然後相對比較長時間的幫助與陪伴,與被投企業共享價值成長,這是我們主要的投資邏輯。通過分析那些獲得千百倍回報的項目後發現,其實我們賺的是兩個階段的錢:一是認知紅利。就是在別人都不關心的時候我們來提前佈局,等行業變暖、變熱的時候,我們已經收穫了數十倍的成長;二是價值增長。比如新藥研發企業從一期臨床做到二期、三期臨床後,它的估值肯定會産生實質性的增長。認知紅利和價值增長相乘,可以給我們帶來成百倍甚至是上千倍的回報。爲什麽聯想之星能够持續獲得一些高回報的項目呢?主要在於我們善於挖掘認知紅利。比如在創新藥方面,2010年時其他投資機構堅定不投,認爲它是投資禁區;到了2015年、2016年的時候,投資機構開始關注,慢慢進場;到近兩年賽道開始變得火熱,投資也變得擁擠,風險也相對更高。由於我們在2010年就開始佈局,帶來的回報自然會很高;如果是在近兩年進場,認知紅利肯定不明顯。但現在進場並不代表沒有認知紅利。假如避開大家都追的項目,而是往前沿科技的早期去探一探,就又有機會享受到認知紅利。 努力挖掘認知紅利並獲得更高的回報,這是我們的追求。



Q:康諾亞生物的案例是否意味著聯想之星未來會嘗試向後期探索?

A:康諾亞生物的發展證實了我們早期對行業及人的判斷,它也是我們唯一一個從成立到pre-IPO每輪都投的項目,這是一個非常奇特的存在。相對來說,目前早期投資的機會更加明朗,這也是爲什麽很多後期機構要往前投的原因。因爲優秀人才的供給越來越多,帶來的早期項目也相對更多。但從質量來看,優秀的早期項目仍然稀缺,投資機構成了「乙方」。所有這些都證明,早期階段具有非常好的機會。我們在早期投資領域能力相對强、手感相對好、資源相對豐富,有能力在其中挑出一些細分領域裏頭的早期優秀頭部項目,所以我們會堅守早期,沒必要往後延。



Q:目前一些VC、PE巨頭都開始佈局早期項目,是否會帶來衝擊?

A:在科技、醫療領域,聯想之星的業務並未受到影響。尤其受益於長期在賽道裏深耕,讓我們有能力比別人看得更早,在項目源的發掘方面更有優勢。但任何一個行業有更多人進來時都會對市場産生擾動,比如說後期機構瘋搶所帶來的估值提升問題。所以我們也會儘量看得更早期、應對更靈活,這樣優勢會更明顯。 比如對一些優秀團隊首次融資規模大的問題,我們可以通過管理更大體量的基金、增加單筆投資的額度去投資。我們本身可以管理更大體量的基金,但早期的特色不會改變。



Q:目前在醫療領域的投資佈局是怎樣的?

A:在該領域,聯想之星將戰略佈局定爲「生物醫藥」與「數字醫療」兩大板塊。其中,生物醫藥包括生物新藥、基因技術與服務、診斷技術與高值耗材等;數字醫療指的是利用人工智能、大數據、機器人等技術,對於藥物研發、醫療器械、醫療服務、保險支付與健康管理等各方面進行升級賦能的機會。



Q:在醫療投資領域是否有新的思考?

A:現階段來看,機器人技術與醫療結合的數字醫療將會是一個新的增量。在過去,醫療器械沒有新的技術注入,但隨著目前人工智能以及機器人技術的成熟,類似於手術機器人這種跨界所帶來的效率提升已經在應用端得到證實。對此,我們也將數字醫療當做重點方向去佈局。另外,70後、80後已開始佔據創新藥的中堅地位,但對於一些更加創新和綜合能力更强的技術,可能需要下一代的創始人去突破。一代人有一代人的使命。聯想之星通過自身的勤奮獲得了一些積累,在生物醫藥的下半程會有更加獨特的優勢,未來也有機會獲得更大的回報。而這種在「醫療生態」中持續打開投資的能力,將讓聯想之星獲得更多創業者的認可,醫療投資的「根據地」也將更爲穩固。



關於聯想之星

聯想之星創立於2008年,目前管理著7支、總額超30億人民幣的早期投資基金,已投資300多個項目。作爲聯想控股的早期投資和孵化板塊,聯想之星植根聯想30餘年來的創業經驗和資源積累,爲創業者提供天使投資+深度孵化的特色服務,做創業者身邊的"超級天使"。



天使投資:主要投資於前沿科技、醫療健康、TMT三大領域,積極佈局智能機器、互聯網改造傳統産業、生物技術、醫療器械等前沿領域。



深度孵化:管理和運營「創業CEO特訓班」,爲廣大創業者提供專業實戰的公益創業培訓。此外,「創業聯盟」持續爲創業者提供服務和共享資源,助力企業快速成長,共創聯想之星創業生態圈。





