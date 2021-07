行動基因收購MC Diagnostics 正式進軍歐洲精準醫療市場

香港, 2021年7月6日 - (亞太商訊) - 行動基因生技股份有限公司(以下簡稱「行動基因」)日前已完成收購MC Diagnostics Ltd.(以下簡稱「MCD」)。MCD是一家總部位於英國的專業醫療分子診斷公司。這次收購標誌著行動基因正式進軍歐洲精準醫療市場。

MCD機械運作中

MCD成立於二零零六年,主要提供自動化多分子檢測以及客制化的影像整合分析。MCD的自動化低密度陣列平台(Automated Low Density Array System,簡稱「ALDAS」)目前已在HLA分型和血型系統診斷領域提供可靠的臨床分析應用。



基因晶片技術的革命性突破



市場對於靈敏度高、檢測時程短且價格較為相宜的臨床癌症診斷工具需求龐大,而行動基因作為次世代基因定序(Next Generation Sequencing,簡稱「NGS」)的先驅,與MCD攜手合作,在ALDAS平台上開發融合基因檢測晶片,最近取得顯著突破,融合基因檢測可以簡單、自動化進行,並與NGS檢測有高度的一致性。這個首創的基因晶片 ─ ACTSpot™ NTRK檢測將於今年八月推出。



行動基因的新里程



行動基因是NGS專業檢測公司,同時也是亞洲腫瘤分子診斷的先驅,本次收購不僅讓行動基因在基因晶片發展和應用領域搶佔全球領先地位,同時展現了集團多元化和全球化的商業策略。



MCD首席執行長Peter Maguire表示:「MCD是移植醫學診斷、PCR檢測、基因晶片製造、自動化生產與軟體工程方面的專家,我們專注在實務應用,並且優化製程、分析與自動化流程。ALDAS系統的8孔條陣列讓實驗室擁有更高的彈性,可以一次檢測1到96個檢體,提供了最大的靈活性,而從檢體萃取到報告準備就緒只需3小時。我們非常期待和行動基因結盟,將我們的知識與經驗帶到亞洲。」



行動基因執行長陳華鍵博士表示:「我們的願景是將基因組訊息轉化為行動,造福癌症患者。行動基因致力開發創新和有效的產品,以涵蓋更廣泛的患者需求。與MCD結盟讓我們走在基因晶片技術的尖端,我們很高興已取得突破,並期待繼續與MCD的專家緊密合作,進一步完善ALDAS系統,開發更多實用產品,利用這個尖端平台為癌症患者和廣大民眾帶來福祉。」



關於行動基因

行動基因是亞洲首屈一指提供創新癌症管理方案的專家,在台北、香港、新加坡與東京設有辦事處,並繼在台灣及日本設立實驗室後,於二零一九年七月在香港科學園設立位於亞洲的第三間實驗室。憑藉專業的次世代基因定序技術、美國病理學會(College of American Pathologists, CAP)認證之高規格實驗室、經驗豐富的生物資訊團隊和專有的AI整合系統,為醫療機構的專業人士提供最理想的癌症治療計畫、免疫治療評估、癌症復發和耐藥性監測以及癌症風險評估服務。



行動基因團隊專注在生物標誌辨識、疾病機制以及基因變異探索。我們在新藥開發、臨床試驗的專業分子診斷知識,能提供產業嶄新的藥物開發藍圖。除此之外,行動基因還參與了各種國際精準醫學計畫,例如由美國癌症權威組織(Friends of Cancer Research,FOCR) 領導的腫瘤突變負荷(Tumor Mutational Burden,TMB)和同源重組修復缺失(Homologous Recombination Deficiency,HRD)研究計畫。行動基因的目標,就是將基因付諸行動(Turn Genomics into Action)。



