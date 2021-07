Friday, 2 July 2021, 22:09 HKT/SGT Share:

來源 China Risun Group 旭陽集團成立合資公司於印尼投資建設470萬噸╱年焦化項目 首次把業務版圖開拓至海外

香港, 2021年7月2日 - (亞太商訊) - 全球領先的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合中國生產商及供應商及相關運營管理服務提供商中國旭陽集團有限公司 (「旭陽集團」或「集團」;股份代號:1907)宣佈成立合資公司於印尼投資建設470萬噸╱年焦化項目,首次把業務版圖開拓至海外。



旭陽集團之全資附屬公司旭陽投資與天津新天鋼及Stephanie Development訂立合資協議,據此,三方同意共同注資成立德天焦化,在印尼蘇拉威西青山工業園區內,合作投資建設470 萬噸╱年焦化項目,項目投資總額約8.3億美元。旭陽投資將認繳合資公司註冊資本59.52百萬美元(股權佔比24%),此外亦將在德天焦化未能獲得外部項目融資的情況下為德天焦化提供股東貸款最高不超過約285百萬美元。



合資公司計劃投資建設的470萬 噸╱年焦化項目位於印尼蘇拉威西青山工業園區內,這個園區是「一帶一路」的示範合作項目,並進駐及計劃進駐數十家大型的金屬冶煉企業,預期未 來焦炭需求巨大。旭陽集團的生產園區主要在中國境內,透過是次交易,集團將首次進軍海外,並可持續鞏固其作為獨立焦炭生產及供應商的龍頭地位。此外,天津新天鋼為知名的鋼鐵企業,而Stephanie Development則為天然資源綜合開發商,三方共同於印尼成立新的生產園區,將可達到互惠共贏的效果。



印尼是東南亞以面積、人口及國內生產總值最大的國家,而合資公司所在地位於中蘇拉威西省莫羅瓦利縣(Morowali)巴哈多比鎮(Bahodopi),擁有海陸空運輸通道,便利煤炭從印尼本地 或從海外(例如:從澳大利亞利用海路運輸)供應。焦炭產品主要銷往中國境內天津新天鋼,所以煤炭供應及焦炭銷售渠道穩定。



根據弗若斯特沙利文,按2020年數據計算,中國旭陽集團有限公司為全球最大的獨立焦炭生產商及供應商。旭陽集團為中國的焦炭、焦化產品、精細化工產品綜合生產商及供應商及相關運營管理服務提供商,並於中國及全球的多個精細化工產品領域處於領先地位。旭陽集團縱向一體化的業務模式及在煤化工產業鏈超過26年的經驗讓集團進一步深耕下游精細化工產品市場,擴展收入來源,創造更大價值。



旭陽集團自2019年3月於香港聯交所主板上市,現被納入為恒生綜合指數、恒生港股通指數、恒生港股通中小型股指數、恒生港股通小型股指數、恒生港股通中國內地公司指數及恒生港股通非AH股公司指數。欲了解更多公司業務,請流覽: http://www.risun.com/hk/











